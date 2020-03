Zaradi koronavirusa v ligi EBEL in Nemčiji letos ne bo prvaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo razširjenega avstrijskega prvenstva je danes sprejelo odločitev, da zaradi ukrepov pred širjenjem koronavirusa predčasno konča sezono. V tej letos tako ne bomo odbili prvaka. Za predčasen konec tekmovalnega obdobja so se odločili tudi v elitni nemški ligi DEL.

Moštva v ligi EBEL - šest avstrijskih, en italijanski in en češki - bi morala danes odigrati četrte tekme četrtfinala, a jih ne bodo, saj je vodstvo tekmovanja predčasno končalo sezono. Tako so se odločili zaradi ukrepov avstrijskih oblasti, ki so danes med drugim izdale svarilo pred potovanji v Italijo, Avstrijcem v Italiji pa svetovale vrnitev v domovino. Vlada je med drugim tudi prepovedala vstop v državo iz Italije.

Lovorika letos ne bo dobila lastnika. Foto: Sportida "Deseti marec 2020 je žalosten dan za klube, igralce, sodnike, predvsem pa za vse navijače lige EBEL. Vsi vpleteni smo trdo delali za vrhunec sezone, ki pa ga žal ne bomo dočakali. Znašli smo se v izrednem položaju, ki močno vpliva na naša življenja. Čeprav je to težka odločitev, smo jo bili primorani sprejeti, če želimo, da se naša življenja čim hitreje vrnejo v normalne tirnice. Odločitev, da končamo sezono, je skupaj sprejelo predsedstvo lige in direktorji klubov. Nadaljevanje tekmovanja pred praznimi tribunami za nas ni bila možnost, saj hokejisti igrajo zaradi gledalcev, čustev ...," so zapisali na uradni spletni strani tekmovanja.

V tem letos tako ne bomo dobili prvaka. Si je pa ob Salzburgu in Bolzanu vstopnico za igranje v ligi prvakov za prihodnjo sezono priigral Dunaj, ki je pred začetkom končnice zasedal tretje mesto.

Klubska sezona se je tako predčasno končala za tri hokejiste s slovenskim potnim listom, Kena Ograjenška (Graz 99ers), Roka Tičarja (Celovec) in Adisa Alagića (Beljak).

V petek odločitev o nadaljnjih aktivnostih v Alpski ligi

Vprašaj je še vedno pri Alpski hokejski ligi, ki je pred dnevi zaustavila vse aktivnosti tekmovanja do 16. marca. Nove podrobnosti glede alpskega tekmovanja bodo znane v petek, ko se bodo zveze dogovarjale o nadaljnjih aktivnostih.

Bodo Jeseničani in Ljubljančani v tej sezoni še igrali tekme Alpske lige? Foto: Peter Podobnik/Sportida

Generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec nam je danes dejal: "V petek bomo imeli konferenčni sestanek, a ne vem, ali se bo glede na položaj kaj spremenilo. Z Alpsko ligo lahko, če bo želja klubov, čakamo kar nekaj časa. Sploh če ne bo svetovnih prvenstev, se lahko počaka."

Konec tudi za Urbasa, Verliča in druščino

Za predčasen konec sezone so se odločili tudi v elitni nemški ligi DEL, v kateri bi se v prihodnjih dneh moral začeti četrtfinale. V tem bi s klubom Fischtown Pinguins iz Bremerhavna morala nastopiti tudi razigrana slovenska napadalca Jan Urbas in Miha Verlič, a četrtfinalnih dvobojev ne bosta dočakala.

Preberite še: