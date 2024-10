Milijoni na računih in v garaži: "covid-19 dobičkar" priznal, kaj je storil

Šest milijonov evrov na bančnem računu, poldrugi milijon evrov v kriptovalutah in delnicah, vozni park za milijon evrov – to je bil izkupiček lastnika laboratorija, ki je med epidemijo bolezni covid-19 lagal, da je opravljal teste na prisotnost koronavirusa, ki jih je plačevalo ministrstvo ZDA za zdravje.

45-letni Zishan Alvi je v ponedeljek s tožilstvom v ameriškem Chicagu (vir) sklenil dogovor o priznanju krivde za goljufijo, ki je pod njegovim vodstvom potekala med februarjem 2021 in 2022.

Alvi je bil solastnik podjetja LabElite, ki je med epidemijo koronavirusne bolezni ameriškemu ministrstvu za zdravje izstavljalo račune za testiranje državljanov in državljank ZDA na prisotnost koronavirusa Sars-CoV-2, a testov sploh niso opravili ali pa so ljudem lažno sporočili, da so bili rezultati testov negativni.

Lokacija ponudnika opravljanja hitrih testov LabElite v Chicagu, april 2022, dva meseca po raciji s strani FBI. Kot je razvidno iz oglasnih transparentov na pročelju stavbe, so opravljali tako hitre antigenske teste kot teste PCR. Foto: Google Maps Street View

Agenti ameriškega preiskovalnega urada FBI so v prostore podjetja LabElite prvič vstopili februarja 2022, marca 2023 pa je zvezna porota v ZDA proti njemu vložila obtožnico, ki ga je v desetih točkah bremenila goljufije, očitali pa so mu tudi krajo državnega denarja.

Ministrstvo ZDA za zdravje je podjetju LabElite za opravljanje koronavirusnih testiranj prek Uprave za zdravstvene vire in storitve namreč plačalo 14 milijonov dolarjev oziroma slabih 11 milijonov evrov. Levji delež sredstev je pristal v žepih Alvija, so ugotovili pri FBI.

Z državnega proračuna na svoje račune in v garažo prelil več kot osem milijonov evrov

Med preiskavo so odkrili, da je imel Alvi na svojem bančnem računu 6,825 milijona ameriških dolarjev, kar je približno 6,2 milijona evrov. V svojih računih na platformah za trgovanje z delnicami in drugimi vrednostnimi papirji E*Trade in Fidelity je imel za približno 1,2 milijona evrov premoženja, v denarnici na menjalnici za kriptovalute Coinbase pa za približno 222 tisoč evrov premoženja.

V veliki večini je šlo za sredstva, ki jih je Alvi pridobil z izdajanjem lažnih potrdil o negativnih rezultatih testiranja na prisotnost koronavirusa.

Avtomobili, ki jih je z denarjem, pridobljenim z laganjem o opravljenih koronavirusnih testih, kupil Alvi. Foto: Shutterstock

Alvi je z denarjem ministrstva za zdravje zgradil tudi zavidanja vreden vozni park (vir, stran 20). Od leta 2021, ko je začel z goljufijo, je kupil kar pet luksuznih vozil, in sicer avtomobile Land Rover Range Rover HSE (2021), nov stane okrog 200 tisoč evrov, Lamborghini Urus (2021), najcenejši nov stane okrog 320 tisoč evrov, neznano vozilo znamke Bentley (2021), najcenejši nov stane slabih 200 tisoč evrov, Tesla Model X (2022), najcenejši nov stane sto tisoč evrov, in Mercedes-Benz GLB 250 (2021), nov z vso možno opremo stane slabih 85 tisoč evrov.

Če bo Alvi spoznan za krivega goljufije – to je zelo verjetno, saj je kaznivo dejanje že priznal, izrek sodbe bo 7. februarja 2025 – mu grozi do 20-letna zaporna kazen. Zasegli mu bodo tudi nezakonito pridobljeno premoženje.



Več uporabnikov družbenih omrežij in spletnih forumov je sicer izrazilo ogorčenje, da ameriško pravosodje Alviju očita samo goljufijo in oškodovanje državnega proračuna, ne pa tudi ogrožanja javnega zdravja, saj je ogromno ljudem lagal o tem, ali so okuženi s koronavirusom in tako potencialni prenašalci bolezni covid-19.