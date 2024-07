V današnjem pogovoru za BBC je Hunt priznal, da je bil kot minister za zdravje med letoma 2012 in 2018 "del skupinskega razmišljanja, da smo še preveč pripravljeni na pandemijo gripe, nismo pa razmišljali o drugih vrstah pandemije". "Brez zadržkov se opravičujem družinam. To je bila najhujša tragedija, ki se je tej državi zgodila med epidemijo covid-19," je dejal.

Prednostna naloga vlade Keira Satrmerja

Novo vlado pod vodstvom laburista Keira Satrmerja je Hunt pozval, naj upošteva priporočila 217 strani dolgega poročila članice lordske zbornice Heather Hallett. Ta je v priporočilih pozvala k razvoju in testiranju strategije za pandemijo vsaj na tri leta z vajo odzivanja na krizo po vsej Veliki Britaniji.

Britanski premier Starmer je v odzivu dejal, da bodo ministri skrbno proučili priporočila, in dodal, da bo to prednostna naloga njegove vlade. "Prva odgovornost vlade je, da zagotovi varnost javnosti, in kot predsednik vlade se osebno zavezujem vsaki družini, ki je izgubila ljubljene in katerih življenja so se za vedno spremenila, da se bo ta vlada naučila lekcij iz preiskave," je napovedal Starmer.