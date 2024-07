Medtem ko se vrstijo pozivi, naj odstopi od predsedniške tekme, je ameriški predsednik Joe Biden danes dejal, da bi premislil o svoji odločitvi za ponovno kandidaturo na prihajajočih predsedniških volitvah, če bi mu zdravniki povedali, da ima zdravstvene težave. Iz Bele hiše so medtem sporočili, da je Biden pozitiven na koronavirus, zato so odpovedali napovedan govor v Las Vegasu, poroča BBC.

V pogovoru za BET News je Joe Biden na vprašanje, kaj bi ga prisililo, da znova razmisli o odločitvi za ponovno kandidaturo, odgovoril, da bi bile to zdravstvene težave, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

"Če bi imel zdravstvene težave. Če bi zdravniki prišli in mi rekli, imaš to težavo, imaš to težavo," je dejal demokrat Biden.

Do zdaj je sicer Biden vztrajal pri kandidaturi kljub številnim pozivom tudi iz vrst demokratov, naj se ji odpove po ponesrečenem nastopu na predvolilnem soočenju z republikanskim kandidatom Donaldom Trumpom. K odstopu ga je pozval tudi vplivni demokratski kongresnik iz Kalifornije Adam Schiff, ki je vodil dva postopka ustavne obtožbe proti Bidnovemu protikandidatu Donaldu Trumpu in je tesen zaveznik nekdanje predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi.

Schiff, ki bo na volitvah 5. novembra kandidiral za senatorja iz Kalifornije, je po pogovoru z Nancy Pelosi sporočil, da bi se Biden moral umakniti, ker bo izgubil volitve z republikanskim kandidatom Donaldom Trumpom, poroča ameriška televizija CNN.

"Odločitev je njegova, ampak mislim, da je čas za predajo štafete. S tem bo ohranil svojo dediščino vodstva, ker nam bo omogočil zmago nad Trumpom na volitvah. Drugi Trumpov mandat bo spodkopal temelje naše demokracije in resno dvomim, da predsednik lahko Trumpa premaga na volitvah," je sporočil Schiff.

Februarja je zdravnik Bele hiše Kevin O'Connor po pregledu Bidna sicer dejal, da je zdrav, aktiven in krepak 81-letnik, ki je še vedno sposoben uspešno opravljati naloge predsednika. Iz Bele hiše so sporočili, da je pregled vključeval oceno Bidnovega nevrološkega stanja.