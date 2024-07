Ogrožene pozivajo k cepljenju. Zaradi covid-19 še vedno umre 1.700 ljudi na teden.

Kot je na novinarski konferenci povedal Tedros, se je precepljenost med drugim zmanjšala v vrstah zdravstvenih delavcev in med starejšimi od 60 let, ki predstavljajo dve najbolj ogroženi skupini. "WHO priporoča, da se ljudje v najbolj ogroženih skupinah cepijo s cepivom proti covid-19 v 12 mesecih po zadnjem odmerku," je dejal.

Po podatkih WHO je od prvih zabeleženih primerov covid-19 konec leta 2019 v kitajskem Wuhanu zaradi te bolezni po svetu umrlo dobrih sedem milijonov ljudi. Neuradno naj bi bilo sicer število precej večje.

Države še vedno nimajo enotnih stališč glede cepiv

Države članice WHO so na zadnjem zasedanju Svetovne zdravstvene skupščine (WHA) v začetku junija za največ eno leto podaljšale pogajanja o sporazumu o obvladovanju prihodnjih pandemij. Spričo pandemije covid-19 so poskušale doseči zaveze za boj proti prihodnjim pandemijam, a jim to do roka, 24. maja, ni uspelo.

Države namreč še vedno nimajo enotnih stališč glede dostopa do patogenov in izdelkov za boj proti pandemijam, kot so cepiva. Med nerešenimi temami so tudi trajnostno financiranje, nadzor nad patogeni, dobavne verige ter pravična porazdelitev testov, zdravljenja in cepiv, pa tudi sredstev za njihovo proizvodnjo.