Znanstveniki svetujejo: Vsak, ki je imel kdaj covid-19, naj gre na pregled oči

Ali lahko covid-19 povzroči dolgotrajne poškodbe oči? Kot trdi nova znanstvena študija, je to mogoče. Koronavirusi po tej študiji lahko vstopijo v naše oči in poškodujejo vidni živec. Tudi če so sprva vstopili v telo skozi usta ali nos.

Oftalmolog Pawan Kumar Singh, ki je na Medicinski fakulteti Univerze v Missouriju vodil raziskave o posledicah covid-19, vsem, ki so kdaj preboleli covid-19, priporoča pregled oči. Pregled priporoča tudi tistim, ki niso imeli simptomov, piše nemški medij Focus.

Virus sars-cov-2 lahko doseže očesno mrežnico

Posledice covid-19 se lahko po študiji pojavijo mesece ali leta po okužbi. To je ekipa raziskovalcev ugotovila pri poskusih na miših. Poskusi so pokazali, da lahko koronavirusi sars-cov-2 prebijejo zaščito in dosežejo očesno mrežnico. Posledica so lahko vnetne reakcije v očesu, ki v najslabšem primeru vodijo do izgube vida.

Prej so raziskovalci domnevali, da lahko okužba s covid-19 povzroči poškodbe oči, še posebej, če virus pride neposredno na površino oči zaradi posebej visoke virusne obremenitve v zraku.

Priporočljiv obisk očesnega zdravnika

Zanimivo pa je, da lahko koronavirusi očitno pridejo v oči tudi na druge načine – tudi če so prvotno v telo prišli le skozi usta ali nos. Zato vodja študije Singh tistim ljudem, ki so preboleli covid-19, priporoča obisk oftalmologa. Ta naj ugotovi, ali so se na mrežnici zgodile patološke spremembe.

"Tudi tisti, ki niso imeli simptomov, so lahko sčasoma utrpeli poškodbe oči zaradi zapletov, povezanih s covid-19," še trdi Singh.