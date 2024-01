Je to zdravilo med pandemijo covid-19 povzročilo na tisoče smrti?

"Kaj lahko izgubite? Vzemite ga." Tako je v času pandemije covid-19 Donald Trump spodbujal jemanje hidroksiklorokina. To zdravilo za malarijo je celo označil za čudežno zdravilo, piše ameriški medij Politico.

Prva opozorila pred zdravilom so prihajala že leta 2021

Že leta 2021 je bila v znanstveni reviji Nature objavljena študija, ki je poročala o 11-odstotnem povečanju stopnje umrljivosti, povezanem s predpisovanjem hidroksiklorokina proti covid-19. To zdravilo naj bi imelo neželene učinke, kot so motnje srčnega ritma.

Študija iz leta 2021 je pisala tudi o okoli 16.990 ljudeh v šestih državah (Francija, Belgija, Italija, Španija, Turčija in ZDA), ki so morda umrli zaradi uživanja hidroksiklorokina.

Ni bilo dokazov, da zdravilo koristi

V začetku letošnjega leta je luč sveta ugledala raziskava z naslovom Smrti zaradi sočutne uporabe hidroksiklorokina med prvim valom covid-19: ocena (izvirno: Deaths induced by compassionate use of hydroxychloroquine during the first COVID-19 wave: an estimate). Avtorji študije, ki bo v tiskani obliki objavljena v februarski številki revije Biomedicine & Pharmacotherapy (sl. Biomedicina in Farmakoterapija) prihajajo iz Francije in Kanade.

Donald Trump je maja 2020 javno razkril, da jemlje hidroksiklorokinom kot previdnostni ukrep proti covid-19. Tudi druge ljudi je spodbujal, naj ga jemljejo. Foto: Guliverimage

Po tej študiji je bilo zdravilo za malarijo predpisano nekaterim bolnikom, ki so bili hospitalizirani s covid-19 med prvim valom pandemije, kljub odsotnosti dokazov, ki bi dokumentirali njegove klinične koristi.

Število mrtvih je morda precej večje od 17 tisoč

Številka o morebitnih okoli 16.990 mrtvih zaradi jemanja zdravila za malarijo je konservativna ocena, saj zajema le primere v šestih državah med marcem in julijem 2021. Primerov smrti zaradi tega zdravila je torej morda še več.

Uporaba hidroksiklorokina za zdravljenje covid-19 je postala pogostejša, ko jo je spodbujal francoski virolog Didier Raoult, ki je vodil Inštitut za kužne bolezni v Marseillu. Pozneje je bil s tega položaja odstavljen, še piše Politico.