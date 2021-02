Je to ženska, ki lahko razvozla skrivnosti novega koronavirusa?

Poljska virologinja Emilia Skirmuntt proučuje razvoj virusov ter kako se virus in njegov gostitelj medsebojno prilagajata. Je tudi strokovnjakinja za netopirje, ti so znani kot nosilci številnih virusov, ki se potem prenašajo na druge živalske vrste in na ljudi.

Novi koronavirus (sars-cov-2), ki povzroča koronavirusno bolezen oziroma covid-19, se širi med človeštvom že več kot eno leto. Do zdaj so po podatkih spletne strani worldometers.info (stanje na 21. februar) okužbo z novim koronavirusom potrdili pri več kot 112 milijonih ljudi, zaradi bolezni covid-19 pa je po svetu uradno umrlo skoraj 2,5 milijona ljudi.

Teorije zarote o izbruhu pandemije

O novem koronavirusu vemo že veliko, ne nazadnje je farmacevtskim in biotehnološkim podjetjem uspelo zelo hitro razviti učinkovita cepiva proti njemu, a nekatere stvari še vedno ostajajo zavite v skrivnost.

Zaradi skromnih javnih podatkov o tem, kdaj natanko se je zgodil preskok virusa z živali na človeka in s tem izbruh pandemije, so se razvile številne teorije zarote. Najbolj znana je ta, da je virus po nesreči ušel ali pa bil celo namenoma izpuščen iz enega od laboratorijev v Wuhanu. Kitajcem seveda ta teorija ni preveč všeč.

Kitajci poskušajo zvaliti krivdo na Američane

Prav tako se Kitajci otepajo tega, da bi Kitajska obveljala za nekakšno domovino novega koronavirusa. Tudi tako, da širijo po svetu svoje teorije zarote, po katerih je virus izbruhnil drugje. Po eni od kitajskih teorij, o kateri na svoji spletni strani piše ameriški CNN, je virus sars-cov-2 v resnici prišel iz enega od ameriških laboratorijev.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je januarja letos na Kitajsko poslala skupino znanstvenikov. Ti so si pod budnim očesom kitajskih gostiteljev in ob strogih varnostnih ukrepih ogledali tudi tržnico z morskimi sadeži v Wuhanu, ki naj bi bila prvo žarišče okužb. Na fotografiji vidimo enega od članov skupine znanstvenikov, Danca Petra Bena Embaraka, ki se pri vhodu v tržnico pogovarja s kitajskima varnostnikoma. Foto: Reuters

Kitajci prst zlasti uperjajo v biološki laboratorij Fort Detrick v zvezni državi Maryland, ki je del ameriške biološke obrambe in se ukvarja z biološkimi raziskavami. Te kitajske teorije so se okrepile v času, ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) na Kitajsko poslala mednarodno skupino strokovnjakov.

Kitajsko nesodelovanje s skupino znanstvenikov

Član preiskovalne skupine, danski znanstvenik Peter Ben Embarak, je ob koncu obiska skupine na novinarski konferenci povedal, da je izjemno malo verjetno, da je virus prišel iz laboratorija.

Po drugi strani pa Kitajci tudi niso bili najbolj kooperativni. Kot je pojasnil avstralski mikrobiolog Dominic Dwyer, so kitajske oblasti zavrnile prošnjo skupine, da bi jim izročile podatke o prvih primerih okužb.

Povzetek namesto podrobnih podatkov

WHO je želel podrobnosti o prvih 174 primerih okužb, ki so jih odkrili v kitajskem mestu Wuhan decembra 2019. Polovica teh okužb je povezanih z zdaj zloglasno tržnico z morskimi sadeži Huanan. Namesto podrobnih podatkov o prvih okužbah so jim Kitajci dali samo povzetek.

Intervju z Emilio Skirmuntt:

Z izvorom in širjenjem novega koronavirusa se ukvarja tudi poljska evolucijska virologinja Emilia Skirmuntt, ki dela na oxfordski univerzi in med drugim proučuje viruse, ki jih najdemo pri netopirjih.

Prednik sars-cov-2 se je lahko skrival več milijonov let

V nedavnem pogovoru s spletno stranjo britanskega Daily Maila je Skirmunttova pojasnila, da se je prednik novega koronavirusa lahko v živalih skrival že milijone let, preden je preskočil na ljudi. Tudi netopirji so po njenih besedah različico virusa sars-cov-2 verjetno nosili v sebi že zelo dolgo časa.

"Virus je moral mutirati, da je lahko preskočil na človeka. (…) Prednik tega virusa je bil v živalski vrsti, ki je bila milijone let rezervoar zanj. In potem so se zgodile mutacije, kar je virusu omogočilo, da je okužil tudi druge živalske vrste in ljudi. Tako smo dobili sars-cov-2," pravi poljska virologinja.

Domneve o vmesni živalski vrsti

Številni znanstveniki menijo, da je novi koronavirus z netopirja najprej preskočil na neko drugo živalsko vrsto, s te pa na človeka. Katera naj bi bila ta žival, ki naj bi bila vmesni člen med netopirjem in človekom, se še ne ve. Pogosto omenjajo malajskega luskavca.

Malajski luskavec (pangolin po angleško) je eden od glavnih "osumljencev" za prenos novega koronavirusa z netopirja na človeka. Foto: Reuters

Glede malajskega luskavca kot vmesnega posrednika za virus Skirmunttova pravi, da je to malo verjetno, ker se zdi, da tudi malajski luskavci zbolijo zaradi novega koronavirusa. To pomeni, da malajski luskavci ne bi mogli biti učinkovit rezervoar za virus.

Morda je virus preskočil neposredno z netopirja

"Samo en protein koronavirusa, ki je bil najden pri malajskih luskavcih, je več kot 90-odstotno podoben sars-cov-2. Moral bi biti večji delež, da bi lahko zagotovo rekli, da je to vmesna živalska vrsta," je pojasnila.

Skirmunttova pravi, da je mogoče, da ni bilo nobene vmesne živalske vrste, ampak se je virus prenesel neposredno z netopirja na človeka. Netopirji so na sploh znani kot rezervoarji virusov, ki so razmeroma neškodljivi za njih, a so lahko nevarni za ljudi in druge živali.

Brezupno iskanje prve okužbe

Je pa poljska virologinja povedala, da so vsi do zdaj znani koronavirusi, s katerimi se je do zdaj okužil človek, preskočili na človeka prek vmesnih živalskih vrst.

Večina prvih potrjenih primerov okužb decembra 2019 v Wuhanu je povezana s tržnico z morskimi sadeži. Tržnico so kitajske oblasti zaprle 1. januarja lani. Foto: Reuters

Poleg živalske vrste, ki je okužila človeka s sars-cov-2, je tudi težko ugotoviti, kako in kdaj je virus preskočil na človeka, saj je začetek pandemije zelo slabo dokumentiran. Zato verjetno tudi ne bomo mogli nikoli ugotoviti, kdo je bil v resnici človek, ki se je prvi okužil s tem virusom.

Novi sevi lahko pomagajo pri razvoju cepiv

O novih sevih virusa sars-cov-2 Skirmunttova pravi, da niso razlog za preplah. "Moramo jih opazovati. Vedeli smo, da se to lahko zgodi (nove mutacije, op. p.). V resnici se koronavirus razvija in mutira počasneje, kot smo pričakovali za to vrsto virusa. Moramo biti previdni, toda videli bomo nove mutacije in nove seve. To ni nekaj nepričakovanega."

Pojasnila je tudi, da mutacija E484K, ki smo jo videli v nekaterih novih sevih virusa, lahko pomaga pri razvoju novih cepiv, saj lahko zdaj znanstveniki predvidevajo, kako bo virus mutiral v prihodnje.

T-celice so pomembnejše od protiteles

V pogovoru je Skirmunttova povedala, da se je izkazalo, da so T-celice (imunske celice, ki prepoznavajo in ubijajo patogene ali okužene celice, op. p.) pri odpornosti na okužbo z novim koronavirusom bolj pomembne od protiteles. T-celice se po okužbi zadržujejo v krvi in vplivajo na dolgoročni spomin imunskega sistema.

"T-celice so glavna obramba proti koronavirusom. To verjetno pomeni, da bo imunski spomin ostal dlje, kot smo pričakovali na začetku," je še dejala Skirmunttova.