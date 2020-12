Država, ki je skoraj čudežno zaustavila covid-19

V svetovnem merilu je med razvitimi državami do zdaj pandemijo novega koronavirusa še najbolj uspešno ustavil Tajvan. To je država, ki je na bojni nogi z "domovino" virusa Kitajsko in sploh ni članica Svetovne zdravstvene organizacije.

Eno leto je že od prvih uradnih okužb z virusom, ki je pozneje dobil ime sars-cov-2. Boj človeštva z nevidnim sovražnikom za zdaj še ni končan, a če potegnemo črto pod prvo leto pandemske vojne, lahko ugotovimo, katere države so bolj in katere manj uspešne pri zajezitvi širjenja virusa.

Evropska zmagovalca: Ciper in Norveška

Po podatkih spletne strani worldometers.info sta jo med evropskimi državami za zdaj najbolj srečno odnesla sredozemski Ciper in skandinavska Norveška. Ciper, ki šteje okrog 1,2 milijona prebivalcev, ima tako za zdaj 56 mrtvih zaradi covid-19 na milijon prebivalcev (podatki na dan 9. december).

5,4-milijonska Norveška, ki jo vodi konservativna premierka Erna Solberg, ima za zdaj okoli 66 mrtvih zaradi korone na milijon prebivalcev.

Nova Zelandija in Singapur

Pri neevropskih državah se je veliko govorilo zlasti o uspešni Novi Zelandiji. V tej državi, ki ima malce manj kot 4,9 milijona prebivalcev, je pandemija zahtevala 25 življenj, kar znaša pet mrtvih na milijon prebivalcev.

Svetovni mediji veliko poročajo novozelandskih uspehih pri zajezitvi pandemije in o novozelandski socialdemokratski premierki Jacindi Ardern precej manj pa o Tajvanu, ki je še bolj uspešen. Foto: Reuters

Enako število mrtvih na milijon prebivalcev kot Nova Zelandija ima tudi otoška mestna država Singapur, ki ima okoli 5,7 milijona prebivalcev.

Južna Koreja

Nekaj časa je bila zgodba o uspehu v zahodnih medijih skoraj 52-milijonska Južna Koreja, ki pa ima trenutno več mrtvih zaradi korone na milijon prebivalcev kot Nova Zelandija ali Singapur – enajst mrtvih na milijon. V primerjavi z evropskimi državami je to seveda zelo nizka številka.

V začetku svetovnega pohoda novega koronavirusa je Marc Osterholm, direktor Centra za raziskovanje nalezljivih bolezni na univerzi v Minnesoti, napore, da bi ustavili širjenje novega koronavirusa, primerjal z zaustavitvijo vetra.

Tajvancem uspelo "ustaviti veter"

V številnih državah bi se lahko strinjali z Osterholmom. Ne pa tudi na Tajvanu. Tej otoški državi s 23,6 milijona prebivalcev je po svoje uspelo ustaviti veter. Po worldometers.info je imel Tajvan od prihoda virusa na otok do 9. decembra le 720 potrjenih okužb, pri čemer gre v veliki meri za tako imenovane uvožene okužbe, torej za odkritje virusa pri ljudeh, ki so se okužili v tujini.

Tajvan v času svetovne pandemije spretno krmari predsednica države Caj Ingven. Foto: Reuters

Zelo nizka je tudi smrtnost. Do zdaj je zaradi covid-19 umrlo samo sedem Tajvancev, kar znaša statističnih 0,3 mrtvih na milijon prebivalcev. Za primerjavo: na Kitajskem, kjer je po do zdaj znanih podatkih nevarni virus najprej moril, uradna statistika pravi, da so zaradi koronavirusne bolezni umrli trije ljudje na milijon prebivalcev. V Hongkongu pa je do zdaj 15 mrtvih na milijon prebivalcev.

Otoške države in nadzor nad vnosom virusa

Seveda je Tajvanu v prid dejstvo, da je otok in tako lažje nadzoruje vnos virusa iz tujine. Podobna srečna okoliščina velja tudi za Novo Zelandijo, Singapur in Japonsko. Tudi Južna Koreja, čeprav zemljepisno ni otok, ampak polotok, je zaradi dejstva, da je meja s Severno Korejo skoraj neprodušno zaprta, prav tako po svoje otok.

A izjemnega tajvanskega uspeha ni mogoče razložiti le z zemljepisom (ne pozabimo, da so otoške države tudi Velika Britanija, Irska in Islandija, pa kljub temu nimajo nadpovprečnih uspehov pri zaustavljanju širjenja virusov, prej nasprotno), ampak imajo korenine tudi v drugih razlogih.

Tajvan zaradi Kitajske nenehno na preži

Glavni razlog je tajvanska čuječnost, ki je posledica epidemije sars leta 2003. Takrat se je smrtnosni virus sars s sosednje Kitajske razširil tudi na Tajvan. To je bila za Tajvance pomembna šola.

Vodilni tajvanski epidemiolog Čen Činjen je bil med majem 2016 in majem 2020 tajvanski podpredsednik države, torej je bil v vodstvu države v času izbruha svetovne pandemije novega koronavirusa. V preteklosti je bil tudi minister za zdravje ter minister za znanost in tehnološki razvoj. Foto: Reuters

Kot je letos spomladi v pogovoru za britanski časnik Telegraph dejal takratni tajvanski podpredsednik Čen Činjen (ki je za nameček tudi vodilni tajvanski epidemiolog), so se med epidemijo sars naučili, kako pomembno je hitro ukrepanje. Prav tako so se naučili, da je pomembno imeti pripravljeno zalogo zaščitnih mask. V času epidemije sars jim jih je namreč zmanjkalo.

Tajvanski previdnostni ukrepi

Prav tako so na Tajvanu na podlagi prejšnjih epidemij ugotovili, da lahko bolnišnice hitro postanejo žarišča okužb. Bolnišnice so načrtno preuredili, tako da so sobe, v katerih so okuženi, izolirane od drugih prostorov v bolnišnici. Po epidemiji sars so tudi oblikovali omrežje zdravstvenih ustanov za nalezljive bolezni.

Prvi primer okužbe z novim koronavirusom so na Tajvanu odkrili 21. januarja, in sicer pri neki učiteljici, ki je prišla iz Wuhana. Učiteljica se je po prihodu sama želela testirati. A so bili že pred tem Tajvanci pripravljeni na vnose okužb.

Tajvanci na nogah že 31. decembra lani

Na Tajvanu so se namreč prvi alarmni zvonci oglasili že 31. decembra lani, ko so iz bližnje Kitajske prvič poročali o izbruhu nove skrivnostne bolezni. Še isti dan je bil aktivirano osrednje epidemiološko poveljniško središče, ki je koordiniralo delovanje ministrstev. Takoj so začeli poostreno nadzorovati vse potnike, ki so na Tajvan prišli iz Wuhana.

Tajvan ni član Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), in sicer zaradi nasprotovanja Kitajske. A to Tajvanu v boju proti virusu ni škodilo. Ko se je Tajvan že pripravljal na zajezitev pandemije, je WHO, ki ga vodi Etiopijec Tedros Adhanom Ghebreyesus, še trdil, da ni dokazov, da se novi koronavirus širi s človeka na človeka. Foto: Reuters

Ko je bil odkrit prvi primer, so prepovedali izvoz vseh zaščitnih mask v tujino, da so z njim lahko oskrbeli domače prebivalstvo. Pozneje so prepovedali tudi izvoz digitalnih termometrov. Da bi preprečili čezmerno nakupovanje mask, so določili, koliko mask lahko kupi posameznik.

Ukrepi proti širjenju virusa

Obenem so začeli z množično proizvodnjo zaščitnih mask in razkužil. Aprila so na Tajvanu izdelali več kot 13 milijonov mask na dan, pozneje se je izdelava povečala do 20 milijonov. 21. januarja so tudi prepovedali prebivalcem Wuhana vstop v državo, vsi potniki iz drugih delov Kitajske, Hongkonga in Macaa pa so morali na testiranje.

Uvedli so 14-dnevno domačo karanteno ali bivanje v hotelih za karanteno za vse potnike, ki so prispeli na Tajvan. Spoštovanje karantene so nadzorovali s spremljanjem gibanjem pametnih telefonov, dvakrat na dan so prišli tudi osebno preverit, ali je posameznik v karanteni. Marca so prepovedali vstop v državo vsem tujcem. Tuji državljani so lahko v državo vstopali samo izjemoma.

Ni bilo zapiranja gospodarstva in javnega življenja

V karanteno so morali oziroma morajo tudi vsi tisti, ki so bili v stiku z okuženim. Vsak Tajvanec, ki ima bolezenske znake, se mora testirati in do izida čakati v osamitvi. Če je pozitiven, mora takoj v bolnišnico.

Pred tedni so svetovni mediji poročali, da je 29. oktobra Tajvanu uspel izjemen uspeh - kar 200 dni zapored namreč ni bilo nobenega domačega oziroma lokalnega primera okužbe z virusom. Vsi odkriti primeri okužb so se nanašali na ljudi, ki so se z virusom okužili v tujini. Na fotografiji iz novembra letos so ljudje v eni od tajvanskih restavracij. Foto: Reuters

Pred vhodi v restavracije, kavarne in nakupovalna središča so se po prvih primerih okužb pojavila razkužila in naprave za merjene telesne temperature. Ni pa bilo zapiranja gospodarstva in javnega življenja.

Temelj uspeha: dosledno iskanje stikov in stroga karantena

Kot je za CNN tajvansko zgodbo o uspehu pojasnil Činjen: "Popolna zaprtja niso idealna, tudi množična testiranja milijonov ljudi na Kitajskem, pri katerih se odkrije nekaj okuženih, niso nujna (...) Zelo skrbno iskanje stikov in zelo stroga karantena bližnjih stikov okuženega so najboljši način za zajezitev covid-19."