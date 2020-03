Koronavirus: Slovenke brez SP, pri Tivoliju ostaja zelena luč

Slovenske hokejistke so se lani s prvim mestom na SP na Škotskem po skoraj desetletju in pol prebile v tretji razred svetovnega hokeja, divizijo I, skupino B. V tej bi morale nastopati med 28. marcem in 3. aprilom v Katovicah, a je vodstvo IIHF po izrednem ponedeljkovem sestanku zaradi koronavirusa odpovedalo prvenstvo.

Dnevno spremljanje in ocenjevanje aprilskih prvenstev

Prečrtali so še žensko prvenstvo razred nižje in štiri marčevska svetovna prvenstva do 18 let, člansko moško prvenstvo divizije IV pa so že pred časom odpovedale oblasti v Kirgizistanu.

"Zahvaljujemo se zdravstvenemu komiteju za njihova priporočila po zelo intenzivnih pogovorih konec tedna in članom Sveta za podporo priporočil, ki jim bomo v teh zahtevnih časih sledili," je po odpovedi dejal predsednik IIHF Rene Fasel, ki se bo po 24 letih predsedovanja letos poslovil s položaja.

Predsednik Mednarodne hokejske zveze, ki je odpovedala šest prvenstev, Rene Fasel je napovedal, da bodo dnevno spremljali razvoj koronavirusa in se sproti odločali, kaj bo z aprilskimi svetovnimi prvenstvi. Moško svetovno prvenstvo drugega razreda v Tivoliju ostaja na sporedu. Foto: Vid Ponikvar Ob tem je dodal, da bodo pri IIHF dnevno spremljali dogajanje in razvoj koronavirusa v državah članicah ter ocenjevali, kako bo z aprilskimi svetovnimi prvenstvi. O tem naj bi razpravljali na zasedanju sredi marca v Zürichu.

Športniki in osebje bodo morali izpolniti poseben vprašalnik

Svetovno prvenstvo za moške drugega razreda (divizija I, skupina A), ki ga bo med 27. aprilom in 3. majem gostil ljubljanski Tivoli, ostaja na sporedu.

Generalni sekretar Dejan Kontrec je pred dnevi dejal, da se priprave na poznoaprilsko svetovno prvenstvo v Ljubljani nadaljujejo normalno. Foto: Jure Makovec/STA

"Dobili smo priporočila z IIHF, priprave na prvenstvo se normalno nadaljujejo, bodo pa vsi udeleženci, športniki in osebje morali izpolniti poseben vprašalnik, ki predvideva, da niso imeli težav z dihali, da v zadnjem mesecu niso obiskali Kitajske in podobno, tako da smo previdni, a za zdaj prvenstvo ostaja," je pred dnevi na temo koronavirusa in organizacije SP v Tivoliju dejal generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec in dodal, da niso prejeli nobenih dopisov IIHF, ki bi predvidevali, da bi morali tekme odigrati pred praznimi tribunami.

Prvenstvo v Tivoliju tako za zdaj ostaja na sporedu, je pa v prihodnjih dneh in tednih mogoče pričakovati določene nove smernice IIHF.

