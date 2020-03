Jan Drozg spoznava nepredvidljivo ameriško pot

Drozg je pred sezono pričakoval, da bo vse tekmovalno obdobje preživel pri AHL-podružnici Pittsburgh Penguins Wilkes-Barre/Scranton Penguins, a se mu želja ni uresničila. Začel je kot hokejist Wheeling Nailers v razvojni ligi ECHL in bil vlečni konj kolektiva. Decembra je prišel težko pričakovani klic, v nekaj minutah je bil pripravljen na selitev v ligo AHL (po kakovosti takoj za NHL).

V dresu Wilkes-Barre/Scranton Penguins je zaigral na 28 tekmah, se podpisal pod štiri zadetke in dve asistenci, a minutaža je bila v drugi polovici službovanja v članskem profesionalnem moštvu vse manjša.

Od spodbudnega začetka do manjše minutaže in vrnitve v ECHL

Upal je, da bo sezono začel v ligi AHL, a jo je v razvojni ligi, nato je le dobil priložnost v AHL, zdaj pa se je spet preselil v razvojno ECHL. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Trenerski štab se je tako odločil, da ga po zajetnejšem številu minut pošlje nazaj v razvojno ligo ECHL, v kateri bo, kot pravi, najverjetneje ostal do konca sezone, saj v rednem delu ni ostalo več veliko tekem.

"Zelo zadovoljen sem bil s prvimi desetimi tekmami, o čemer govorijo tudi rezultati, mislim, da sem dosegel šest točk na desetih tekmah. Na teh sem igral redno, v prvi peterki, ob igralcu več, bil sem veliko na ledu, kar mi je zelo ugajalo. A pozneje so se v ekipo, v kateri sem bil najmlajši, vrnili igralci iz lige NHL, tako da se je minutaža zmanjšala, igral sem v četrti peterki in res nisem dobil veliko priložnosti. Prav to je bil razlog za selitev. Trener mi je odkrito povedal, da raje vidi, da igram in napredujem v ligi ECHL, kot pa da v ligi AHL sedim in gledam tekmo. Če si najmlajši, je to po eni strani normalno, po drugi strani pa upam in čakam, da se čim hitreje vrnem v ligo AHL. Bomo videli, kako se bodo odločili v prihodnje," nam je prek agencije, ki ga je vzela pod okrilje in prek katere zdaj komunicira z mediji, sporočil 20-letnik, ki razumljivo še vedno upa, da se nekoč odprejo vrata lige NHL.

Pred letom dni je s Pittsburgh Penguins podpisal triletno vstopno pogodbo, tako da ta odloča o njegovem klubskem udejstvovanju. Za zdaj ga ni bil pripravljen prepustiti komu drugemu kot svojim podružničnim moštvom.

"Opravili so nekaj menjav, med sezono so menjali pet, šest igralcev, ekipa je prenovljena, dobili smo starejše igralce, kar je bilo slabo zame, saj so dali prednost njim," je povedal o tem, da je moral zapustiti AHL-ovca. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pri AHL-ovcu trenutno stavijo na bolj izkušene oklepnike, saj bijejo srdit boj za končnico, ki je prvi cilj kluba: "Trenutno niso v položaju za končnico, tako da vodstvo ekipe ni najbolj zadovoljno s tem, kje je ekipa, manjka jim nekaj točk. Opravili so nekaj menjav, med sezono so menjali pet, šest igralcev, ekipa je prenovljena, dobili smo starejše igralce, kar je bilo slabo zame, saj so dali prednost njim. Do konca sezone je še en mesec, upam, da se bo ekipa uvrstila v play-off."

V tujini se še prej zaveš, kako lepa je Slovenija "Dom je le dom, kjerkoli si, ga je težko nadomestiti. Več kot potujem po svetu, bolj ugotavljam, kako lepo je pri nas, kako lepa mesta imamo v Sloveniji." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Z igralci v AHL se je dobro razumel, nekatere je poznal že iz lige ECHL, manj navdušen pa je bil nad mestom Wilkes Barre v Pensilvaniji, v katerem je živel: "Ni ravno najlepše mesto, ne dogaja se veliko. Če sem iskren, je precej mrtvo, vse, kar se dogaja, so hokejske tekme. Ena od redkih pozitivnih stvari tega mesta je bila bližina New Yorka." Na splošno je čez lužo in tudi drugje v tujini spoznal, kako lepa je Slovenija: "Tu najbolj pogrešam družino, prijatelje, dom. Dom je le dom, kjerkoli si, ga je težko nadomestiti. Več kot potujem po svetu, bolj ugotavljam, kako lepo je pri nas, kako lepa mesta imamo v Sloveniji. Komaj čakam, da se lahko za kratek čas vrnem domov."

Bomo na domačem svetovnem prvenstvu spremljali tako Anžeta Kopitarja kot Jana Drozga? Oba sta sodelovala na lanskem prvenstvu v Kazahstanu, kjer se risom ni uspelo vrniti med elito. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Želi si pomagati risom

Po vrnitvi v ECHL je odigral dve tekmi in ob dveh porazih v statistiko vpisal zadetek in asistenco. Wheeling Nailers trenutno ni na mestih za končnico, ta se bo začela drugi teden aprila, za njo zaostaja sedem točk, a ima na računu dve tekmi manj.

Če bo Slovencu klubska sezona omogočala, se bo udeležil domačega svetovnega prvenstva drugega razreda, ki ga bo med 27. aprilom in 3. majem gostil Tivoli.

Drozg upa, da bo risom v prihodnjih mesecih pomagal na domačem prvenstvu in olimpijskih kvalifikacijah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Igrati za reprezentanco je bilo zame vedno nekaj posebnega, tako da si želim priti pomagat fantom najprej na svetovno prvenstvo in pozneje na kvalifikacije za olimpijske igre. Tudi to, da bo prvenstvo doma, mi pomeni zelo veliko. A bomo videli, kako se bo nadaljevala sezona. Želim si priti in upam, da bom," si reprezentančni dres želi obleči Drozg, ki se s selektorjem Matjažem Kopitarjem med sezono ni slišal, sta pa bila v stiku pred odhodom čez lužo.

A še preden se bo vrnil domov, ga v ZDA čaka novo dokazovanje.