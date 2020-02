Tri visoke zmage, risi pa v zadregi: Po tem turnirju težko rečemo, kje smo

"Ta turnir je bil čuden in težak," je po treh gladkih zmagah na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre leta 2022, ki se je sinoči končal na Jesenicah, ocenil selektor slovenske hokejske reprezentance Matjaž Kopitar. Risi so ugnali vse tri tekmece (Litvo, Hrvaško, Japonsko) in se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za nastop na OI v Pekingu leta 2022. Ta bo avgusta na Norveškem, sodelovali bosta še Danska in Južna Koreja. Olimpijsko vozovnico si bo priigral le zmagovalec.

Da bi se risi še tretjič zapored uvrstili na olimpijski hokejski turnir, bodo morali avgusta na Norveškem premagati gostitelje, Dance in Korejce, čaka jih še zadnja kvalifikacijska stopnica. Šele zdaj, po treh zmagah nad izrazito nekonkurenčnimi tekmeci na Jesenicah, so v enakem položaju kot so bili pred Sočijem 2014 in Pjongčangom 2018.

En spodrsljaj in olimpijskih sanj bi bilo konec

Risi so v Podmežakli premagali Litvo, Hrvaško in Japonsko. Foto: Peter Podobnik/Sportida Jeseniški turnir je bil tako malce nepotreben, pa vseeno zelo pomemben, zmaga pa nujna. "Če nam ne bi uspelo, bi bili 'fejst' razočarani, ampak jaz mislim, da smo si s to igro zmago zaslužili," nam je po koncu razlagal selektor Matjaž Kopitar in potarnal, da mu ta turnir prav veliko ni dal, vzel pa bi lahko reprezentanci veliko. Proti reprezentancam iz tretjega kakovostnega razreda svetovnega hokeja (Japonska in Litva sta članici skupine B v diviziji I) in celo četrtega (Hrvaška je v skupini A divizije II) bi bilo vse kaj drugega kot visoke zmage, velikansko presenečenje, a tudi ta se dogajajo.

Morebiten spodrsljaj bi že pomenil katastrofo, opekli so se denimo Kazahstanci, člani elite, ki so poleg Jesenic in britanskega Nottinghama gostili predkvalifikacijski olimpijski turnir. V Nur-Sultanu je namreč zmagala Poljska, v Veliki Britaniji pa je možnost za pot v Peking ohranila Madžarska. "Vidite, to se v hokeju hitro zgodi, tudi nam bi se lahko. Tega si pa seveda nismo zaslužili," je prikimal Kopitar.

"Nekaj nervoze je bilo, ker dolgo nismo dosegli gola"

Japonska je zapretila, a so risi ohranili mirne živce, pravi kapetan Jan Urbas. Foto: Peter Podobnik/Sportida Litva in Hrvaška sta bila za trenutne rise lahek zalogaj, Japonska pa je v nedeljo zapretila in po prvi tretjini vodila z 1:0. "Tudi zadnja tekma je bila neprijetna. Igraš 90 odstotkov časa v napadalni tretjini, pa se na koncu treseš za zmago. Na začetku je bilo malo nervoze, v nadaljevanju igra ni stekla, dobili smo gol in v tistem trenutku to ni bila več enostavna tekma," je nevarnosti izpostavil selektor in pohvalil svoje izbrance: "Fantje so odgovorili na prav način, niso popuščali, borili so se do konca, igra je tudi sčasoma stekla in še padlo nam je nekaj golov notri."

"Nekaj nervoze je bilo, ker dolgo nismo dosegli gola, ne bom lagal," je o nekoliko slabšem začetku obračuna z Japonci povedal kapetan Jan Urbas, ki je izid v drugi tretjini izenačil. "A ni bilo nobene panike. Ves čas smo namreč nadzorovali tekmo in igrali v svojem ritmu," je dodal s tremi goli in štirimi podajami najboljši strelec turnirja. Slovencem se je nato povsem odprlo v zadnjih 20 minutah igre, ko so zadeli Ken Ograjenšek, Robert Sabolič, Miha Zajc in dvakrat Rok Tičar. "Ohranili smo trezne glave kljub zaostanku v prvi tretjini, ostali smo mirni, vedeli smo, da bo gol prej ali slej padel," je povedal slednji.

Fotogalerija: Slovenija - Japonska (foto: Peter Podobnik/Sportida):

1 / 43 2 / 43 3 / 43 4 / 43 5 / 43 6 / 43 7 / 43 8 / 43 9 / 43 10 / 43 11 / 43 12 / 43 13 / 43 14 / 43 15 / 43 16 / 43 17 / 43 18 / 43 19 / 43 20 / 43 21 / 43 22 / 43 23 / 43 24 / 43 25 / 43 26 / 43 27 / 43 28 / 43 29 / 43 30 / 43 31 / 43 32 / 43 33 / 43 34 / 43 35 / 43 36 / 43 37 / 43 38 / 43 39 / 43 40 / 43 41 / 43 42 / 43 43 / 43

So risi dobri ali ne?

Kaj so se torej risi, ki so tekmecem na jeseniškem turnirju zabili 25 golov in prejeli le štiri, naučili? Katere stvari so pozitivne v njihovi igri, kaj bo potrebno izboljšati? Najbolj pozitivna stvar je seveda sama zmaga, odgovarja selektor. Prepričali so ga tudi debitanti. "Odigrali so korektno," pravi. Kaj pa slabosti? Kaj ga je v igri zmotilo, so se pokazale kakšne slabosti, na čem bo treba bolj zavzeto delati do aprilskega svetovnega prvenstva?

"Zadnja tekma je bila neprijetna. Igraš 90 odstotkov časa v napadalni tretjini, pa se na koncu treseš za zmago." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Tukaj je težko povedati kaj konkretnega, nam je nekoliko v zadregi priznal Kopitar: "Ta turnir je bil tako čuden, da ne vem. Če rečem učinkovitost … Težko je plošček spravit skozi pet ljudi, ki so se ves čas gnetli pred golom. Mogoče bi kdo rekel, saj to ni tako težko, ampak mi smo poskušali na vse mogoče načine. Na prvi tekmi jih je šlo notri veliko, na drugi manj, čeprav smo imeli prav tako ogromno priložnosti. Proti Japonski se nam je odprlo šele na koncu. Take tekme je težko igrati in v resnici ne vem, kaj naj sploh rečem."

"Težko rečemo, kje smo"

Ken Ograjenšek: Po turnirju težko rečemo, kje smo. Definitivno pa so stvari, ki jih je treba popraviti. Foto: Peter Podobnik/Sportida Tudi Ken Ograjenšek strelec dveh golov za Slovenijo ni imel odgovora na to vprašanje: "Na prvih dveh tekmah je bilo v resnici bolj težko videti, kje so naše pomanjkljivosti. Nasprotnika sta bila preslaba za nas. Preslaba, da bi razkrila, kje smo dobri in kje slabi. Z Japonsko je bila tekma precej podobna, razen tega, da so igrali boljšo obrambo. Po turnirju težko rečemo, kje smo. Definitivno pa so stvari, ki jih je treba popraviti. Tako v napadu kot v obrambi. In to delo nas čaka do svetovnega prvenstva, na katerem bodo tekmeci veliko težjo kot so bili tukaj."

"To je atipično. To ni pravi hokej."

Rok Tičar: Vsako tekmo smo igrali stoodstotno, čeprav morda nismo dosegli toliko golov, kot so jih naši navijači pričakovali. Foto: Peter Podobnik/Sportida Proti Litvi in Hrvaški je bila igra neobičajna, je še povedal Kopitar: "Mučiš se, igraš po minuto in pol skupaj, tudi menjave ne moreš narediti prave na 30, 40 sekund, ker si ves čas v napadalni tretjini. Potem se moramo nekako zorganizirati, da menjamo, ko imamo pak v posesti in napad … In take stvari. To je atipično. To ni pravi hokej." S tekem z veliko slabšimi tekmeci se ne moreš veliko naučiti, za hokejiste niso izziv, težko se osredotočijo, motivirajo …

Tičar, s štirimi goli in dvema podajama tretji najboljši napadalec turnirja, sicer poudarja, da z motivacijo ni bilo težav. "Vsako tekmo smo igrali stoodstotno, čeprav morda nismo dosegli toliko golov, kot so jih naši navijači pričakovali. Proti Hrvatom denimo. Trudili smo se, a ta bunker je včasih težko prebiti. Tudi proti Japonski se je to pokazalo. Mislim, da smo stvari vseeno do konca pripeljali tako, kot jih je treba."

Slovensko hokejsko reprezentanco konec aprila čaka svetovno prvenstvo divizije I v Stožicah, kjer se bo za napredovanje v elitni razred spopadla z izbranimi vrstami Avstrije, Francije, Koreje, Madžarske in Romunije.

Preberite še: