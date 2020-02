Slovenci uresničili cilj in naredili korak naprej k OI

Slovenska hokejska reprezentanca je na odločilni tekmi domačih olimpijskih predkvalifikacij s 6:2 premagala Japonsko, uresničila zastavljeni cilj in napredovala v zadnji krog tekmovanja za nastop na OI 2022 na Kitajskem. Ta bo avgusta na Norveškem, kjer bosta sodelovali še Danska in Južna Koreja. Zmagovalki preostalih dveh skupin olimpijskih predkvalifikacij sta Madžarska in Poljska.

Olimpijske predkvalifikacije Slovenija : Japonska 6:2 (0:1, 1:0, 5:1)

0:1 Nakajima 8. (Hašimoto, Hirano), 1:1 Urbas 26. (PP1), 2:1 Ograjenšek 46. (Gregorc, Urbas PP1), 3:1 Sabolič 47., 4:1 Tičar 59. (EN), 4:2, 5:2 Tičar 60. (EN), 6:2 Zajc Postava Slovenija: Krošelj, Pintarič; Crnovič, Pretnar, Kuralt, Verlič, Urbas; Pavlin, Gregorc, Sabolič, Tičar, Jeglič; Čepon, Logar, Koren, Zajc, Ograjenšek; Tomaževič, Repe, Koblar, Kalan, Čimžar; Selektor: Matjaž Kopitar.

Postava Japonska: Fukufuji, Narisawa; Kawai, Yamada, Ueno, Osawa, Takagi; H. Sato, Hašimoto, Echigo, Nakajima, Hirano; Minosima, Yanadori, Terao, Furuhaši, Takahaši; Y. Otsu, Ikeda, K. Sato, Irikura, K. Otsu. *tekma se je začela ob 19. uri

Še pred turnirjem je bilo bolj ali manj jasno, da bo prav zadnja tekma v Podmežakli odločala o končnem prvem mestu in da bodo Japonci tisti, ki bi lahko risom povzročali največ težav. Če smo na prvih tekmah Slovenije gledali bolj ali manj enosmeren promet, je bilo tokrat pričakovati drugačno tekmo. Res je bila, Slovenci so Japonce strli šele v zadnji tretjini.

Tik po koncu kazni japonsko vodstvo

Vratar Jutaka Fukufuji je "sivil lase" Slovencem. Foto: Peter Podobnik/Sportida To je v vratih začel Gašper Krošelj, njegova menjava je Matija Pintarič. V postavo se je vrnil branilec Jurij Repe, ki je obračun s Hrvaško izpustil zaradi prejetega udarca s palico na tekmi z Litvo. Slovenci so bolje odprli srečanje, bili prvih pet minut nevarnejši tekmec, a nato je moral na kazensko klop Tadej Čimžar, tako da so Japonci ob igralcu več ogreli Krošlja. Tik po izteku kazni, ko se je Čimžar vračal na led, je Yushiro Hirano sprožil z razdalje, slovenski čuvaj mreže je plošček odbil do osamelega Šoga Nakajime, ta pa zadel za 1:0. Slovencem se je kaj hitro po prejetem zadetku ponudila priložnost za zadetek z igralcem več, pritiskali so na japonska vrata, a jim je izkušeni Yutaka Fukufuji preprečil izenačenje. 37-letnik se ni dal niti ob drugem slovenskem power-playu v uvodni tretjini, tako da so se Slovenci na odmor odpravili z minimalnim zaostankom.

Jan Urbas je v drugi tretjini priskrbel izenačenje. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Urbas izenačil

Drugi del se je začel slabo za Slovence, Robert Sabolič si je prislužil desetminutno kazen, tako da je moral Kopitar premešati napade. Je bilo pa nadaljevanje boljše. Ob tretji igri z igralcem več se je izkazal kapetan Jan Urbas, otresel se je treh Japoncev in s strelom pod prečko izenačil. Sledilo je precej enosmerno nadaljevanje, Slovenci so napadali, Japonci so se večinoma branili in prežali na protinapade, a Fukufuji je še naprej uspešno zaustavljal poskuse risov. Minuto in pol pred koncem tretjine pri rezultatu 1:1 je na ledeno ploskev priletela bakla, tako da so sodniki ukazali predčasno čiščenje ledu, tretjina pa se je nadaljevala po odmoru.

Foto: Peter Podobnik/Sportida V zadnjem delu so risi znova izkoristili številčno premoč, Blaž Gregorc je podal na levo do osamelega Kena Ograjenška, ta pa v 46. minuti zadel za prvo slovensko vodstvo. Le minuto pozneje je po solo akciji zadel še Sabolič in s soigralci lahko malce lažje zadihal. Ob koncu so Japonci poskušali brez vratarja, a jim je upe na preobrat dokončno pokopal Rok Tičar, ki je dobro minuto pred koncem zadel v prazen gol.

V nadaljevanju so padli še trije goli, najprej je Nakajima znižal na 4:2, nato je Tičar znova zadel v prazen gol, končnih 6:2 za napredovanje Slovenije pa je postavil Miha Zajc.

Slovenci na Norveško s Kopitarjem?

Slovenija je med vsemi sodelujočimi na olimpijskih predkvalifikacijah uvrščena najvišje, tako da bo v zadnjem krogu kvalifikacij avgusta igrala na Norveškem, kjer bosta sodelovali še Danska in Južna Koreja. Slovenci so Dance premagali tako v boju za Soči 2014 kot Pjongčang 2018.

Risi bodo v zadnjem krogu olimpijskih kvalifikacij avgusta igrali na Norveškem, kjer bosta igrali še Danska in Južna Koreja. Foto: Reuters

Napredovali še Poljaki in Madžari

Ob Norvežanih bodo zadnji krog kvalifikacij gostili še Slovaki in Latvijci. Potekal bo med 27. in 30. avgustom, kar pomeni, da bi na finalnih kvalifikacijah, podobno kot za Pjongčang, lahko sodelovali tudi NHL-ovci. Slovenski dres bi tako spet lahko oblekel Anže Kopitar.

Ob Sloveniji predkvalifikacije te dni gostita še Kazahstan in Velika Britanija. V Nursultan, kjer so igrali Kazahstan, Poljska, Ukrajina in Nizozemska, je o napredovanju odločala današnja tekma med gostitelji in Poljsko. S 3:2 so slavili Poljaki in napredovali v zadnji krog kvalifikacij.

V Nottinghamu, kjer so igrale Velika Britanija, Madžarska, Estonija in Romunija, pa je o zmagovalcu prav tako odločala medsebojna tekma med gostitelji in Madžari. Zmagali so vzhodni sosedi.

Olimpijske predkvalifikacije, Jesenice, 6.-9. februar* Nedelja, 9. februar

Hrvaška : Litva 1:3 (0:2, 0:1, 1:1)

Tadić 53.; Bosas 6. (PP1), Cizas 15., Rumsevicius 60.



Slovenija : Japonska 6:2 Lestvica:

1. Slovenija 3 tekme - 9 točk

2. Japonska 3 - 6

3. Litva 3 - 3

4. Hrvaška 3 - 0 Petek, 7. februar

Japonska : Litva 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)

Terao 3., Osawa 6., Sato 15., Takahaši 18. Slovenija : Hrvaška 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)

1:0 Tičar 17. (Sabolič), 2:0 Urbas 24. (Gregorc, PP1), 3:0 Tičar 33. (Pretnar, Sabolič, PP1), 4.0 Kuralt 38. (Gregorc, Urbas, PP1), 5:0 Zajc 39., 6:0 Verlič 52. (Koren), 7:0 Kalan 60. (Pretnar, Čepon) Četrtek, 6. februar

Litva : Slovenija 2:12 (0:4, 1:3, 1:5)

0:1 Koblar 3. (Pretnar), 0:2 Zajc 5. (Ograjenšek, Čepon), 0:3 Koblar 11. (Čimžar, Pretnar), 0:4 Urbas 14. (Verlič, PP1), 0:5 Ograjenšek 22. (Urbas, Gregorc, PP1), 0:6 Jeglič 30. (Čimžar, Repe), 0:7 Verlič 38. (Kuralt), 1:7 Verenis (Bosas, 40., PP1), 1:8 Gregorc 44. (Kalan), 1:9 Sabolič 47. (Jeglič, Tičar), 1:10 Verlič 49. (Urbas, Čepon), 1:11 Jeglič 53. (Tičar), 1:12 Koblar 54. (Kalan, Pavlin), 2:12 Krakauskas 60. (Zukauskas, Misiuk) Japonska : Hrvaška 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Echigo 6. (PP1), S. Takahaši 7., Takagi 10., Osawa 16. (PP1), Irikura 21., Hirano 30., 57., H. Sato 45. (PP1), Hašimoto 49. PP1-zadetek z igralcem več * V zadnji krog kvalifikacij napreduje zmagovalec turnirja



Kako na olimpijske igre? Olimpijske predkvalifikacije, 3. krog, 6.-9. februar

Skupina G (Slovenija, Jesenice): Slovenija, Japonska, Litva, Hrvaška.

Skupina H (Kazahstan, Nursultan): Kazahstan, Poljska, Ukrajina, Nizozemska.

Skupina J (Velika Britanija, Nottingham): Velika Britanija, Madžarska, Estonija, Romunija. Olimpijske kvalifikacije, 27.-30. avgust*

Skupina D (na Slovaškem): Slovaška, Belorusija, Avstrija, Poljska.

Skupina E (Latvija, Riga): Latvija, Francija, Italija, Madžarska.

Skupina F (Norveška): Norveška, Danska, Južna Koreja, Slovenija. *Olimpijsko vozovnico si zagotovi zmagovalec skupine.

**Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Švica, Nemčija in Kitajska so že uvrščene na olimpijske igre v Pekingu 2022.

Slovenska reprezentanca za olimpijske predkvalifikacije na Jesenicah: Vratarji (3): Luka Gračnar (Storhamar, Norveška), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Matija Pintarič (Rouen, Francija)

Branilci (7): Aljoša Crnovič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Kristjan Čepon, Miha Logar (oba HK SŽ Olimpija, Alpska liga), Blaž Gregorc (Vitkovice, Češka Extraliga), Žiga Pavlin, Jurij Repe (oba Košice, Slovaška Extraliga), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Poljska)

Napadalci (13): Tadej Čimžar (Katowice, Poljska), Žiga Jeglič (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Luka Kalan, Gregor Koblar (oba Unia Oswiecim, Poljska), Gal Koren (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Robert Sabolič (Ambri-Piotta, Švica, liga NLA), Rok Tičar (KAC, liga EBEL), Blaž Tomaževič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Jan Urbas, Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Nemčija, liga DEL), Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL).

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki selektorja: Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič (vratarji), Kari Savolainen

