Matic Podlipnik zamenjal klub

V zadnjem času standardni član slovenske hokejske reprezentance Matic Podlipnik, ki ga selektor Matjaž Kopitar po poškodbi ni vključil v ekipo za olimpijske predkvalifikacije, je zamenjal klub.

Iz slovaške Extralige, v kateri se je pred sezono pridružil povratniku v tem tekmovanju Slovanu iz Bratislave, bo stopil stopnico nižje. Kariero bo nadaljeval v drugi nemški ligi pri trenutno 12. moštvu EV Landshut.

Po poškodbi ni več dobil prave priložnosti

Sedemindvajsetletnik je za Slovan (njegov član je poškodovani napadalec Žiga Pance) odigral 26 tekem, na katerih je dosegel sedem asistenc in bil vse do poškodbe zgornjega dela telesa sredi decembra redno v kadru slovaškega kolektiva. Klub je po njegovi poškodbi v svojo vrsto pripeljal še dva tuja branilca, tako da prave priložnosti za Podlipnika ni bilo več. Slovaki so ob tem zapisali, da so se ob presežku tuje sile zahvalili prav Podlipniku.

Bodo pa nanj računali v drugokakovostni nemški ligi, kjer bo, kot kaže, Landshutu pomagal v boju za obstanek. "Z Maticem smo dobili tehnično močnega branilca, ki nam bo zagotovo pomagal v tem položaju. Po poškodbi v Slovanu ni več dobil želene minutaže, želel je zamenjati klub. Zadovoljni smo, da smo ga lahko pripeljali v naše moštvo, ki se mu bo pridružil prihodnji teden," je za uradno stran kluba dejal direktor Ralf Hantschke.

