Slovenski košarkarski reprezentant Matic Rebec bo športno pot nadaljeval na Kitajskem, so na klubski spletni strani zapisali njegovi dosedanji delodajalci pri srbski ekipi FMP.

"Rebo, hvala in srečno na Kitajskem," je zapisala ekipa iz predmestja Beograda in dodala, da je bil Rebec vodja ekipe na igrišču in pravi vzornik za mlajše košarkarje ter da se je z njim dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe.

Devetindvajsetletni in 181 cm visoki branilec je bil v tej sezoni eden najboljših igralcev FMP. V regionalni ligi Aba je v povprečju dosegal 17,1 točke, 3,8 podaje in 2,8 skoka, v Fibini ligi prvakov pa 11 točk in 2,5 podaje na tekmo.

Rebec je v domovini igral za Helios Domžale, Rogaško, Krko, Sixt Primorsko in Cedevito Olimpijo, v tujini pa za ruski Enisej Krasnojarsk, španski San Sebastian, nemško Vechto, francoski Rouen, hrvaško Cibono, italijansko Ravenno, Chieti in Agribertocchi Orzinuovo ter kuvajtsko Kuzmo.