"Na naši kmetiji je obsedno stanje, naši psi so ponoreli, lajajo pozno v noč, izginjajo v gozd ..." je pred dnevi na družbenih omrežjih sporočila Zvezdana Mlakar. Potem ko je pred domačim hlevom našla mrtvo kozo in mlado lamo, je poklicala lovce, ki so ugotovili, da njene živali pobija ris. Pravi, da se ga ne boji, je pa zaradi varnosti namestila dvometrsko električno ograjo.

Za slovensko igralko in voditeljico so težki dnevi, saj se je morala posloviti od več domačih živali. Pobil jih je ris, ki je glede na njene zapise preplezal električno ograjo, "ki ustavi celo medveda in volka". Potem ko sprva ni verjela, da se okoli njih sprehaja ris, ga je na kamero ujel njen sin, posnetek pa je objavila na družbenih omrežjih.

Ko sta se neki večer s sinom ponoči pripeljala domov, sta sredi ceste opazila "nekaj kozi podobnega, ki zre v električni pastir in direktno v vhod hlevčka". "Sredi ceste je v mačji napadalni pozi čepel rumen, puhast, s čopki na ušesih, gospod ris. Začela sem trobiti, ko me je leno pogledal in se v rahlem diru umaknil v gozd," je zapisala. In dodala: "Božansko lep je. Zaščiten, neuničljiv je, psi ga ne morejo pregnati, saj se kot mačka vzpne na drevo, mimogrede skoči čez pastir, tudi čez zgornjo loputo v hlev. Zdaj vemo, kdo je naš nepovabljeni gost in kdo grozi naši čredi."

Varujejo jih psi in električna ograja

Po prvotnem šoku so ugotovili, da ris velikih živali, kot so lame, osli in konji ne napada, izbere si manjše, ki jih "ne moremo zaščititi in neprodušno zapreti". Zapis je objavila z namenom, da na nevarnost opozori vse, ki živijo v bližini (okolica Kureščeka). "Naši psi ga odganjajo, očitno so nervozni. Hvaležna sem jim, da nas čuvajo. Jaz se ga ne bojim!" je zaključila.

Pred dnevi je delila še en posnetek, v katerem je pojasnila, da se drama z risom še ni povsem zaključila, so pa zaradi varnosti živali namestili dvometrsko električno ograjo. Varujejo jih tudi njeni psi, "ki z lajanjem opozarjajo, kadar je blizu kaj divjega".

V objavah na Instagramu je pojasnila, da se ris prosto sprehaja okoli njihove hiše, poskušal pa je napasti tudi veliko lamo. Foto: Instagram/Zvezdana Mlakar

