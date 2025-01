Slovenska gledališka in filmska igralka Maruša Majer se je med božičnimi prazniki s partnerjem razveselila rojstva drugega otroka, je poročala revija Lady. Tudi tokrat se je par razveselil rojstva deklice.

40-letna igralka Maruša Majer in režiser Matjaž Ivanišin sta med božičnimi prazniki prejela najlepše darilo, saj se je njihovi družini pridružila hčerka Liza. Deklica pa že ima triletno starejšo sestrico. Revija Lady je poročala, da je igralska družina z najnovejšo članico v novo leto vstopila v varnem zavetju toplega doma.

V omenjeni reviji so zapisali še, da je Majer, ki je mimogrede tudi najboljša prijateljica in svakinja znane igralke Nine Ivanišin Janežič, svojega drugega otroka rodila v enakem časovnem obdobju kot pred tremi leti, ko sta obe igralki prvič postali mami.

Tako Majer kot Ivanišin imata torej znani sestri. Mlajša sestra režiserja Matjaža Ivanišina je Nina Ivanišin Janežič, ki se je prav tako tik pred koncem lanskega leta razveselila rojstva druge hčerke z igralcem Klemnom Janežičem, s katerim sta poročena od leta 2018. Marušina sestra dvojčica pa je Metka Majer, novinarka notranje politike na POP TV.

