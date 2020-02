Slovenci so se za uvod znesli nad Litvo

Slovenska hokejska reprezentanca je na uvodni tekmi domačih olimpijskih predkvalifikacij upravičila vlogo favorita in pred okoli 500 gledalci z 12:2 premagala Litvo, ki ni bila dorasel tekmec. To je najvišja zmaga Slovenije nad Litvo. Na popoldanskem srečanju so visoko zmago vknjižili Japonci, ki so z 9:0 odpravili Hrvate. Prav južni sosedi bodo v petek drugi nasprotniki varovancev Matjaža Kopitarja, ki so glavni favoriti turnirja za prvo mesto in napredovanje v avgustovski zadnji krog kvalifikacij za olimpijske igre 2022.

Kazenske minute: Slovenija 8, Litva 10.



PP1-zadetek z igralcem več Postava Slovenija: Krošelj, Pintarič; Pavlin, Gregorc, Urbas, Verlič, Kuralt; Repe, Pretnar, Sabolič, Tičar, Jeglič; Čepon, Logar, Koren, Zajc, Ograjenšek; Tomaževič, Crnovič, Koblar, Kalan, Čimžar. Postava Litve: Lubys, Truksnys, Alisauskas, Bosas, Cizas, Cetverak; Gusevas, Rumsevicius, Krakauskas, Boroska, Verenis; Stankius, Motiejunas, Bendzius, Misiuk, Zukauskas; Jagelavicius, Krasilnikovas, Kudrevicius, Mazulis; Pavliukov.

*tekma se je začela ob 19. uri

Slovenska hokejska reprezentanca sanje o nastopu na olimpijskih igrah leta 2022 v Pekingu ohranja žive na domačem olimpijskem predkvalifikacijskem turnirju. Če so si Slovenci Soči 2014 in Pjongčang 2018 zagotovili zgolj z igranjem v zadnjem krogu kvalifikacij, je tokrat položaj drugačen. Zaradi rezultatov v zadnjem obdobju in zdrsa na lestvici Mednarodne hokejske zveze (IIHF) morajo zdaj igrati tudi v predkvalifikacijah, v katerih so favoriti.

Hitro nakazali, v katero smer bo šla tekma

Na teh se bo 18. reprezentanca sveta na Jesenicah pomerila z Litvo (24. na IIHF lestvici), Hrvaško (29.) in za konec z Japonsko (23.). Kot prvi so varovancem Matjaža Kopitarja nasproti stali Litovci, s katerimi so se zadnjič srečali aprila lani na svetovnem prvenstvu drugega ranga in jih premagali z 9:0. Tudi tokrat so risi kaj hitro nakazali, v katero smer bo šla tekma, na kateri hokejisti iz baltske dežele niso bili dostojen nasprotnik.

Član četrtega napada Gregor Koblar je že v tretji minuti premagal 19-letnega litovskega vratarja Laurynasa Lubysa, ki je plošček po strelu Klemna Pretnarja še odbil, Koblarjevega strela pa mu ni uspelo zaustaviti. Dve minuti zatem je Ken Ograjenšek izza gola lepo podal do Mihe Zajca, ta pa iz bližine zadel za 2:0. Nadaljeval se je enosmerni promet, Koblar je tako v 11. minuti z drugim zadetkom zvišal na 3:0.

Gregor Koblar je v tretji minuti odprl festival zadetkov v Podmežakli. Končal je s tremi zadetki in si prislužil naziv najboljšega igralca srečanja. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Slovenci so hitro izkoristili še igralca več, z neubranljivim strelom pod prečko je rezultat prve tretjine, 4:0, na semaforju izpisal kapetan Jan Urbas (njegova pomočnika sta Pretnar in Robert Sabolič), ki je v prvem napadu igral s klubskim soigralcem Miho Verličem in Anžetom Kuraltom. Zadnji je imel v nadaljevanju ob igralcu manj celo priložnost za zvišanje, ko se je sam znašel pred nasprotnikovim golom, a se zapletel. Litovci so do edine resne priložnosti prišli ob koncu tretjine, ko so imeli igralca manj, a jim ni uspelo zatresti praznega gola, v katerega se je po izhodu po plošček ob ogrado šele vračal vratar Gašper Krošelj (njegova menjava je bil Matija Pintarič, Luka Gračnar je tekmo spremljal ob ledu). Ta ni imel veliko dela, Litva je sprožila le en strel na gol, Slovenci pa 26.

Žiga Jeglič je z drugim zadetkom v zadnji tretjini priskrbel dvoštevilčno prednost. Foto: Peter Podobnik/Sportida Le dobro minuto po začetku druge tretjine je Urbas ob številčni prednosti na levi strani našel osamelega Ograjenška, ta pa je zakuril petardo. Tik preden se je srečanje prevesilo v drugo polovico, je na 6:0 zvišal Žiga Jeglič in poskrbel, da so se pod zadetek podpisali vsi štirje napadi. Ko je že kazalo, da se bodo Slovenci na zadnji odmor odpravili z rezultatom 7:0 - sedmi zadetek je dosegel Verlič -, so Litovci sedem sekund pred iztekom časa ob igralcu več le dosegli zadetek. Po petem strelu na gol na vsej tekmi je zadel Povilas Verenis.

Tudi v zadnji tretjini so Slovenci - ob zajetni prednosti je Kopitar lahko lepo porazdelil minutažo med vse - hitro dosegli zadetek, v 44. minuti je bil uspešen branilec Blaž Gregorc, na katerega so Litovci pred golom pozabili. Nedolgo zatem je po lepi akciji drugega napada na 9:1 zvišal Sabolič, na 10:1 z drugim zadetkom Verlič, za dvoštevilčno prednost pa je v 53. minuti poskrbel Jeglič. Koblar je s hat-trickom zadel za 12:1, pri katerem so vztrajali do zgolj dveh sekund pred koncem, ko je Litovcem uspelo še drugič premagati Krošlja in postaviti končnih 12:2.

Japonci brez težav prek Hrvatov

Japonci so predkvalifikacije odprli z zanesljivo zmago nad Hrvaško. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Predkvalifikacije sta s popoldansko tekmo odprli Hrvaška in Japonska, za katero je mogoče pričakovati, da bo najzahtevnejši tekmec risov. Azijci so upravičili vlogo favorita in za začetek slavili visoko zmago. Pod zadetke se je podpisalo osem različnih hokejistov, Juširo Hirano pa je zadel dvakrat.

Fotogalerija 1. dan (foto: Peter Podobnik/Sportida):

Slovenci avgusta s Kopitarjem na Norveško?

Ena od skupin olimpijskih predkvalifikacij bo igrala v Nursultanu, kjer so Slovenci aprila lani nastopili na svetovnem prvenstvu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zmagovalec skupine na Jesenicah, v kateri je favoritinja Slovenija, se bo uvrstil v zadnjo fazo tekmovanja. To bodo izvedli v treh skupinah na Slovaškem, Norveškem in v Latviji, in sicer med 27. in 30. avgustom, kar pomeni, da bi na finalnih kvalifikacijah, podobno kot za Pjongčang, lahko sodelovali tudi NHL-ovci.

Ob Sloveniji predkvalifikacije te dni gostita še Kazahstan in Velika Britanija. V Nursultanu bodo igrali Kazahstan, Poljska, Ukrajina in Nizozemska, v Nottinghamu pa Velika Britanija, Madžarska, Estonija in Romunija.

Slovenija je med vsemi sodelujočimi na olimpijskih predkvalifikacijah najvišje rangirana, tako da bi ob napredovanju zadnji krog kvalifikacij igrala na Norveškem, kjer bosta sodelovali še Danska in Južna Koreja.

Olimpijske predkvalifikacije, Jesenice, 6.-9. februar* Četrtek, 6. februar

Postava Slovenija: Krošelj, Pintarič; Pavlin, Gregorc, Urbas, Verlič, Kuralt; Repe, Pretnar, Sabolič, Tičar, Jeglič; Čepon, Logar, Koren, Zajc, Ograjenšek; Tomaževič, Crnovič, Koblar, Kalan, Čimžar. Postava Litve: Lubys, Truksnys, Alisauskas, Bosas, Cizas, Cetverak; Gusevas, Rumsevicius, Krakauskas, Boroska, Verenis; Stankius, Motiejunas, Bendzius, Misiuk, Zukauskas; Jagelavicius, Krasilnikovas, Kudrevicius, Mazulis; Pavliukov. Japonska : Hrvaška 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Echigo 6. (PP1), S. Takahaši 7., Takagi 10., Osawa 16. (PP1), Irikura 21., Hirano 30., 57., H. Sato 45. (PP1), Hašimoto 49. PP1-zadetek z igralcem več Petek, 7. februar

15.30 Japonska – Litva

19.00 Slovenija – Hrvaška Nedelja, 9. februar

15.30 Hrvaška – Litva

19.00 Slovenija – Japonska * V zadnji krog kvalifikacij napreduje zmagovalec turnirja



Slovenska reprezentanca za olimpijske predkvalifikacije na Jesenicah: Vratarji (3): Luka Gračnar (Storhamar, Norveška), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Matija Pintarič (Rouen, Francija)

Branilci (7): Aljoša Crnovič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Kristjan Čepon, Miha Logar (oba HK SŽ Olimpija, Alpska liga), Blaž Gregorc (Vitkovice, Češka Extraliga), Žiga Pavlin, Jurij Repe (oba Košice, Slovaška Extraliga), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Poljska)

Napadalci (13): Tadej Čimžar (Katowice, Poljska), Žiga Jeglič (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Luka Kalan, Gregor Koblar (oba Unia Oswiecim, Poljska), Gal Koren (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Robert Sabolič (Ambri-Piotta, Švica, liga NLA), Rok Tičar (KAC, liga EBEL), Blaž Tomaževič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Jan Urbas, Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Nemčija, liga DEL), Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL).

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki selektorja: Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič (vratarji), Kari Savolainen

Kako na olimpijske igre? Olimpijske predkvalifikacije, 3. krog, 6.-9. februar

Skupina G (Slovenija, Jesenice): Slovenija, Japonska, Litva, Hrvaška.

Skupina H (Kazahstan, Nursultan): Kazahstan, Poljska, Ukrajina, Nizozemska.

Skupina J (Velika Britanija, Nottingham): Velika Britanija, Madžarska, Estonija, Romunija. Olimpijske kvalifikacije, 27.-30. avgust*

Skupina D (na Slovaškem): Slovaška, Belorusija, Avstrija, kvalifikant 6.

Skupina E (Latvija, Riga): Latvija, Francija, Italija, kvalifikant 5.

Skupina F (Norveška): Norveška, Danska, Južna Koreja, kvalifikant 4. *olimpijsko vozovnico si zagotovi zmagovalec skupine

**Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Švica, Nemčija in Kitajska so že uvrščene na olimpijske igre v Pekingu 2022.

