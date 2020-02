Kopitar izbral zasedbo za predolimpijski boj

Slovenska moška članska hokejska izbrana vrsta se bo v ponedeljek popoldne zbrala v dvorani Podmežakla na reprezentančnem zboru, kjer bo med četrtkom in nedeljo gostila olimpijske predkvalifikacije. Na teh se bo pomerila z Litvo, Hrvaško in Japonsko. V zadnji krog kvalifikacij za preboj na OI 2022 bo napredoval zmagovalec turnirja na Jesenicah.

Naše rise tokrat na domačem ledu čakajo olimpijske predkvalifikacije skupine G, na katerih se bodo od 6. do 9. februarja merili z ekipami Hrvaške, Japonske in Litve. Zmaga na turnirju vodi v zadnji krog kvalifikacij, ta pa zmagovalcu namenja vstopnico na prihodnje olimpijske igre v Pekingu.

Varovance selektorja Matjaža Kopitarja v ponedeljek in torek čakajo trije treningi na ledu, v sredo pa še uradni trening pred začetkom turnirja, ki se bo začel v četrtek s tekmo med Japonsko in Hrvaško.

Slovenci se bodo na Jesenicah merili z Litvo, Hrvaško in Japonsko. Napredovanje si zagotovi zmagovalec. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Slovenci bodo v četrtek palice prekrižali z Litvo, v petek s Hrvaško, v nedeljo pa z Japonsko. Vse tekme bodo odigrali ob 19. uri. Kopitar je dan pred zborom obelodanil seznam vpoklicanih reprezentantov, na katere bo računal na Jesenicah.

Zadnja faza konec avgusta

Zmagovalec skupine na Jesenicah, v kateri je najvišje uvrščena in favoritinja Slovenija, se bo uvrstil v zadnjo fazo tekmovanja.

To bodo izvedli v treh skupinah na Slovaškem, Norveškem in v Latviji, in sicer med 27. in 30. avgustom, kar pomeni, da bi na finalnih kvalifikacijah, podobno kot za Pjongčang, lahko sodelovali tudi NHL-ovci.

Slovenija je med vsemi reprezentancami, ki bodo sodelovale na februarskih turnirjih na lestvici Mednarodne hokejske zveze, uvrščena najvišje, kar pomeni, da bi bila v primeru napredovanja najvišje uvrščeni kvalifikant.

Vpoklicani reprezentanti Vratarji: Luka Gračnar (Storhamar, Norveška), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Matija Pintarič (Rouen, Francija)

Branilci: Aljoša Crnovič, Nejc Stojan (oba HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Kristjan Čepon, Miha Logar (oba HK SŽ Olimpija, Alpska liga), Blaž Gregorc (Vitkovice, Češka Extraliga), Aleksandar Magovac (Poprad, Slovaška Extraliga), Žiga Pavlin, Jurij Repe (oba Košice, Slovaška Extraliga), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Poljska), Miha Štebih (Krakow, Poljska)

Napadalci: Tadej Čimžar (Katowice, Poljska), Boštjan Goličič (Bordeaux, Francija), Žiga Jeglič (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Luka Kalan, Gregor Koblar (oba Unia Oswiecim, Poljska), Gal Koren (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Robert Sabolič (Ambri-Piotta, Švica, liga NLA), Rok Tičar (KAC, liga EBEL), Blaž Tomaževič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Jan Urbas, Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Nemčija, liga DEL), Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL).

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki selektorja: Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič (vratarji), Kari Savolainen

Olimpijske predkvalifikacije, Jesenice, 6.-9. februar* Četrtek, 6. februar

15.30 Japonska – Hrvaška

19.00 Litva – Slovenija Petek, 7. februar

15.30 Japonska – Litva

19.00 Slovenija – Hrvaška Nedelja, 9. februar

15.30 Hrvaška – Litva

19.00 Slovenija – Japonska * V zadnji krog kvalifikacij napreduje zmagovalec turnirja