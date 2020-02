"Poškodba še zdaleč ni bila tako nedolžna, kot sem na začetku mislil. Psihično je bilo zelo naporno, nisem vedel, ali bom sploh lahko še kdaj igral ali je to konec moje hokejske kariere. Sledilo je dolgo okrevanje, po novem letu pa sem spet zaživel in začel uživati v hokeju," se zahtevnih zadnjih mesecev spominja izkušeni reprezentančni branilec Žiga Pavlin, ki je po več kot letu dobil vpoklic v reprezentanco. Ta bo med četrtkom in nedeljo na Jesenicah gostila olimpijske predkvalifikacije, na katerih je edini cilj prvo mesto in napredovanje.

Slovenska hokejska reprezentanca se je v ponedeljek zbrala na Jesenicah, kjer bo med četrtkom in nedeljo v družbi Litve, Hrvaške in Japonske odigrala olimpijske predkvalifikacije. V teh je favoritinja, pred očmi ima le en cilj - napredovanje v zadnji krog kvalifikacij. Med sedemindvajseterico hokejistov, ki jo bo selektor Matjaž Kopitar do turnirja moral nekoliko skrčiti, je tudi izkušeni branilec Žiga Pavlin. Za 34-letnikom so težki meseci. Aprila ga je na tekmi češke drugokakovostne lige poškodoval hokejski zvezdnik Jaromir Jagr. Čeprav sprva ni kazalo na resnejšo poškodbo, je Pavlin okreval osem mesecev. V polni pogon se je vrnil šele januarja letos, ko se je preselil na Slovaško. Novopečenega očka smo na Gorenjskem izprašali o poškodbi, okrevanju, vrnitvi, sinu, reprezentanci ...

Po vložku Jaromira Jagra je utrpel zlom dveh reber in počeno ovojnico ledvice. Za vami je težko leto. Težja poškodba po vložku Jaromira Jagra, dolgo okrevanje, zamenjava kluba. Kako zdaj, ko je za vami, gledate nanj?

Poškodba še zdaleč ni bila tako nedolžna, kot sem na začetku mislil. Sprva sem bil prepričan, da sem se zelo dobro "izmazal". A na koncu se je poškodba zelo vlekla, vse do sredine te sezone. Psihično je bilo zelo naporno, da sem se spet sestavil.

Nisem več vedel, ali bom sploh lahko še kdaj normalno igral, treniral, ali je to konec moje hokejske kariere. Novembra se je poškodba vendarle sanirala, začel sem trenirati, zamenjal klub. Po novem letu sem spet zaživel, zadihal s polnimi pljuči, zdaj ponovno uživam v hokeju brez bolečin. Nov klub mi zelo ustreza, tako da sem zelo vesel, da lahko spet igram, kot hočem.

Kakšne poškodbe ste utrpeli?

Imel sem zlom dveh reber in počeno ovojnico ledvice. Na začetku so bili zdravniki zelo skeptični, previdni, ali bi operirali ali ne. Nato so se odločili, da bi se lahko pozdravil brez operacije. Tako je na koncu tudi bilo. A poškodba je pustila posledice na drugih delih telesa. Te so se pokazale, ko sem prišel v poln ritem tekem in treningov. Nekako je bilo treba "zresetirati" celotno telo in mu dati dodaten počitek. Sledile so fizioterapije in različne terapije, da sem lahko začel z nule.

Aprilski vložek Jaromirja Jagra, ki je Pavlina za več mesecev oddaljil od ledenih ploskev:

Pravite, da je pustil posledice na drugih delih telesa. V čeških medijih so se pojavljale informacije, da ste imeli težave s hrbtom.

Da. Dejansko me ni bolelo v rebrih ali pa v ledvenem delu, kjer je bila poškodba. Bolelo me je nižje. A po vseh rentgenih, magnetnih resonancah, različnih mnenjih strokovnjakov so ugotovili, da so bolečine v križu posledica prav te poškodbe. Moral sem še enkrat od začetka na fizioterapije, sledilo je šest tednov čistega mirovanja brez kakršnekoli fizične aktivnosti.

"Psihično je bilo zelo naporno, da sem se spet sestavil. Nisem več vedel, ali bom sploh lahko še kdaj normalno igral, treniral, ali je to konec moje hokejske kariere. Po novem letu sem ponovno zadihal s polnimi pljuči." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kakšna zamera do Čeha?

Poškodbe so sestavni del našega športa. Glede tega nimam nobenih zamer do njega. Do poškodbe je prišlo v žaru borbe. Po tem dogodku sem imel nov boj s svojo poškodbo, ki se je pa res zavlekla. Jezen sem le na to, da je okrevanje trajalo tako dolgo. A hvala bogu se je na koncu vse skupaj dobro izšlo.

Še čutite posledice poškodbe?

Ne. Moram res potrkati. Zdaj se počutim zelo dobro. Tudi tekme v zadnjem mesecu, ki sem jih odigral v Košicah, so mi dale dodatno samozavest, pogum, veselje do hokeja. Nekako se počutim spet, kot sem se pred poškodbo.

Po več kot treh letih ste se novembra razšli s Češkimi Budjejovicami, januarja pa dobili priložnost pri slovaškem prvoligašu Košice. Kako ste doživeli razhod in selitev na Slovaško?

Na koncu se je izteklo tako, da se bolje ne bi moglo. Ko smo se razšli z Budjejovicami, je bila žena noseča osem mesecev in pol. Vse je bilo natempirano in zelo stresno.

Decembra je postal oče. "Nova vloga mi zelo ustreza, tako da se veselim dogodivščin." Foto: Vid Ponikvar Glede na to, da smo bili kar dolgo na Češkem, smo imeli veliko stvari tam, tako da je bilo treba vse te stvari prepeljati nazaj v Slovenijo, se vseliti nazaj ... Ni bilo lahko z visokonosečo ženo, vsega skupaj pa seveda ni olajšalo niti dejstvo, da sem izgubil klub. A najbolj pomembno mi je bilo to, da sta žena in otrok oba dobro, da se dobro počutita. Nato je prišla priložnost na Slovaškem, ki sem jo zgrabil, in lahko rečem le, da se tu počutim res dobro.

Decembra ste postali oče. Kako se znajdete v novi vlogi?

Levji delež na začetku zagotovo opravijo mamice, tako da se zahvaljujem ženi. Bi pa rekel, da mi vloga zelo ustreza, tako da se vselim vseh dogodivščin, ki sledijo.

Po debelem letu ste znova dobili vpoklic v reprezentanco. To od četrtka do nedelje čakajo olimpijske predkvalifikacije, v katerih ste favoriti.

Vesel sem bil tega vpoklica, vedno sem se rad vračal med te fante in igral za Slovenijo. Dali bomo vse od sebe. Vlogo, ki ti je namenjena, boš moral oddelati stoodstotno. S tem v preteklosti nikoli ni bilo težav in mislim, da jih tudi tokrat ne bo. Vsi smo tukaj zgolj z enim ciljem, da osvojimo ta turnir.

Slovensko reprezentanco prva tekma turnirja čaka v četrtek ob 19. uri, ko bo palice prekrižala z Litvo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vaš pogled na tekmece (Litva, Hrvaška, Japonska), ki so nižje rangirani?

Menim, da bo najbolj pomembno to, da se osredotočimo nase, na svojo igro. Na ledu bo treba uresničiti stvari, ki jih bo zahteval trenerski štab, in jih bomo trenirali v teh dneh. Če bomo to naredili po najboljših močeh, se nimamo česa bati. Je pa, kljub tekmecem, turnir zahteven. So tri tekme, ni popravnega izpita, treba bo biti maksimalno osredotočen, z glavo pri stvari.

Kaj o nasprotnikih na turnirju pravi selektor Matjaž Kopitar?

Vpoklicani reprezentanti Vratarji (3): Luka Gračnar (Storhamar, Norveška), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Matija Pintarič (Rouen, Francija)

Branilci (10): Aljoša Crnovič, Nejc Stojan (oba HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Kristjan Čepon, Miha Logar (oba HK SŽ Olimpija, Alpska liga), Blaž Gregorc (Vitkovice, Češka Extraliga), Aleksandar Magovac (Poprad, Slovaška Extraliga), Žiga Pavlin, Jurij Repe (oba Košice, Slovaška Extraliga), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Poljska), Miha Štebih (Krakow, Poljska)

Napadalci (14): Tadej Čimžar (Katowice, Poljska), Boštjan Goličič (Bordeaux, Francija), Žiga Jeglič (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Luka Kalan, Gregor Koblar (oba Unia Oswiecim, Poljska), Gal Koren (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Robert Sabolič (Ambri-Piotta, Švica, liga NLA), Rok Tičar (KAC, liga EBEL), Blaž Tomaževič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Jan Urbas, Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Nemčija, liga DEL), Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL).

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki selektorja: Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič (vratarji), Kari Savolainen

Olimpijske predkvalifikacije, Jesenice, 6.-9. februar* Četrtek, 6. februar

15.30 Japonska – Hrvaška

19.00 Litva – Slovenija Petek, 7. februar

15.30 Japonska – Litva

19.00 Slovenija – Hrvaška Nedelja, 9. februar

15.30 Hrvaška – Litva

19.00 Slovenija – Japonska * V zadnji krog kvalifikacij napreduje zmagovalec turnirja



Kako na olimpijske igre? Olimpijske predkvalifikacije, 3. krog, 6.-9. februar

Skupina G (Slovenija, Jesenice): Slovenija, Japonska, Litva, Hrvaška.

Skupina H (Kazahstan, Nursultan): Kazahstan, Poljska, Ukrajina, Nizozemska.

Skupina J (Velika Britanija, Nottingham): Velika Britanija, Madžarska, Estonija, Romunija. Olimpijske kvalifikacije, 27.-30. avgust*

Skupina D (na Slovaškem): Slovaška, Belorusija, Avstrija, kvalifikant 6.

Skupina E (Latvija, Riga): Latvija, Francija, Italija, kvalifikant 5.

Skupina F (Norveška): Norveška, Danska, Južna Koreja, kvalifikant 4. *olimpijsko vozovnico si zagotovi zmagovalec skupine

**Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Švica, Nemčija in Kitajska so že uvrščene na olimpijske igre v Pekingu 2022.

