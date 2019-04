Žiga Pavlin zaradi hudega naleta predčasno končal tekmo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so zapisali na uradni strani njegovega kluba CEZ Motor Ceske Budejovice, je naš hokejist doživel hud nalet nasprotnega igralca. Pavlin je moral zaradi tega predčasno končati tekmo in po nekaterih informacijah v bolnišnico. Vsi upajo, da Žiga ni utrpel hujših poškodb. Drugoligaš Česke Budejovice, ki se bori za uvrstitev v elitno češko ligo, je igral proti ekipi Rytíri Kladno in na koncu izgubil z izidom 3:4.

Trenutno po drugem pretresu možganov okreva Jan Urbas, ključni član slovenske reprezentance, ki je tudi močno vprašljiv za svetovno prvenstvo konec aprila v Kazahstanu.