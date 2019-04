Selektorjevi vprašaji: ne želim, da kdo ogrozi kariero

Slovensko hokejsko reprezentanco med 29. aprilom in 5. majem čaka svetovno prvenstvo skupine B, na katerem se bo v družbi Kazahstana, Belorusije, Madžarske, Južne Koreje in Litve borila eno od prvih dveh mest, ki vodita v elito.

Slovensko hokejsko reprezentanco med 29. aprilom in 5. majem čaka svetovno prvenstvo skupine B, na katerem se bo v družbi Kazahstana, Belorusije, Madžarske, Južne Koreje in Litve borila eno od prvih dveh mest, ki vodita v elito. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Slovensko hokejsko reprezentanco konec aprila (29. april – 5. maja) čaka vrhunec reprezentančne sezone v Kazahstanu. V Nursultanu se bo v družbi gostitelja, Belorusije, Madžarske, Južne Koreje in Litve borila za eno od dveh vstopnic, ki vodita v elito. Slovenci so med svetovno hokejsko smetano zadnjič igrali leta 2017, ko so v Parizu izpadli v drugokakovostni razred.

Priprave na kazahstansko misijo so se začele v začetku tedna. Selektor Ivo Jan je takrat na Bledu zbral prve varovance (deset), do začetka prihodnjega tedna računa, da se bo na Gorenjskem pripravljalo okoli 20 hokejistov, ki so že končali klubske obveznosti.

Del reprezentantov se od začetka tedna na Bledu pripravlja na prvenstvo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Hiter konec sezon je vzel v zakup

Ti bodo do uradnih priprav 15. aprila opravili okoli deset suhih treningov, za katere skrbi kanadski novinec v izbrani vrsti Brent Simon Linker, in toliko tudi na ledu. Jan je za zdaj s potekom priprav zadovoljen: "Velik del fantov dobro pozna moj način dela. Težko je sicer govoriti o pripravljenosti takoj na začetku priprav, a zadovoljen sem, da so pripravljeni delati, da jih prihod v reprezentanco veseli. To, da nekateri že dolgo niso igrali, me ne skrbi preveč. Pri nas je to stalna praksa, zadnjih nekaj let se to neprestano dogaja. A imamo kar nekaj časa za pripravo. Delamo ravno prav, da se vse skupaj ne prenasiči."

Slovenci bodo opravili tri pripravljalne tekme: eno z Madžari in dve z Italijani. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Vesel tekem z Italijani

Slovenci bodo pred prvenstvom odigrali tri pripravljalne tekme.

Sedemnajstega aprila se bodo v Budimpešti pomerili z nasprotnikom s svetovnega prvenstva Madžarsko, 24. in 25. aprila pa na Bled za dve tekmi prihajajo člani elite Italijani. Bi si želel več pripravljalnih obračunov, z drugimi nasprotniki?

"Tri tekme bodo dovolj. Madžarska je naš klasični nasprotnik v tem obdobju. Zelo sem vesel, da imamo dve tekmi z Italijo doma. In to tik pred odhodom na prvenstvo. Italijani igrajo A skupino, tako da bodo na vrhuncu priprav, kar lahko mi izkoristimo za določene akcije za uigravanje."

Pripravljalne tekme slovenske reprezentance: Sreda, 17. april, Budimpešta

19.00 Madžarska – Slovenija Sreda, 24. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija



Četrtek, 25. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija

Selektor Ivo Jan še ne ve, ali bo v napadu lahko računal na ključne člane reprezentance. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Vprašaj pri obeh Janih

Od hokejistov, ki so se priključili pripravam, večjih težav s poškodbami po Janovih besedah nima nihče. Prisotne so mikropoškodbe, ki pa so jim po dolgih sezonah podvrženi skoraj vsi oklepniki. Spodbudno je tudi, da je z ekipo že drsal Anže Kuralt, ki sicer v klubu zaradi poškodbe od 27. januarja ni igral, a so pri njem na treningih še bolj previdni.

Več težav imata oziroma sta jih imela pomembna člana napada Jan Muršak in Jan Urbas. Za nobenega še ni jasno, ali bo v Kazahstanu oblekel dres z risom na prsih. Muršak se tudi letos ni uspel izogniti poškodbam, tudi zaradi njih izpustil nekaj tekem, trenutno pa z Bernom igra polfinale švicarskega prvenstva (v seriji na štiri zmage proti Bielu zaostajajo z 2:3).

Za Janom Muršakom je težka sezona. Bo po lanskem izpustil tudi to prvenstvo? Foto: Stanko Gruden, STA

"Z Janom sva kar veliko na vezi. Glede njega bomo še videli. Ni rekel ne ne, ne da. Dejal je, da če bo zdrav, če se bo počutil v redu, bo prišel, da bi bil pripravljen pomagati. A ne moremo vedeti. Želim si le, da bi bil res zdrav, čim bolj lačen hokeja in bi nam pomagal na prvenstvu. Ampak moram biti pripravljen na različne scenarije. Vsakič ko takega igralca izgubiš ali pa pridobiš, se vse premeša v napadu. Bomo videli. Več bo jasnega iz dneva v dan."

Ne bo pustil, da bi ogrozili kariere

"Bolj računam na to, da ga ne bo, kot da bo. Raje sem pozitivno kot negativno presenečen," o Janu Urbasu, ki okreva po dveh pretresih možganov, pravi Jan. Foto: Sportida

Velik vprašaj je tudi pri sodelovanju Urbasa na svetovnem prvenstvu. Cerkničan je v zadnji klubski sezoni utrpel dva pretresa možganov. Po drugem se ni več vrnil na led.

"Bila sva v navezi. Prve prognoze po drugem pretresu so bile dokaj slabe. Da bi lahko stoodstotno trdil, ali bo ali ga ne bo na prvenstvu, ne morem. Upanje sicer umre zadnje, a ne morem biti prepričan, da bo zraven. Govorimo o poškodbi glave, ki je zelo nepredvidljiva. Tudi jaz kot trener ne želim tvegati, saj vem, da fantje živijo od klubov. Nikogar ne bom silil. Ne želim, da kdo zaradi nastopa na prvenstvu ogrozi klubsko kariero. Marsikaj se lahko še zgodi," o položaju Urbasa pravi Jan, zaskrbljen predvsem nad dejstvom, da je bil to že drugi napadalčev pretres v nekaj mesecih.

Drugi bodo morali stopiti v čevlje

"To je zaskrbljujoče, da. Menim, da je težava v tem, da se že po prvem ni povsem pozdravil, zdaj pa so se težave podvojile. Zato okoli njega zelo težko karkoli rečem. Bolj računam na to, da ga ne bo, kot da bo. Raje sem pozitivno presenečen kot negativno. Je pa tako, da govorimo o igralcih, ki jih ne moremo nadomestiti. To je velika težava. Enostavno bodo morali drugi vstopiti v njegove čevlje, poskušali bomo najti najboljšo alternativo. Pri teh, ki še igrajo, sem pripravljen na vse možne scenarije."

V nedeljo Kopitarjeva odločitev Odločitev Anžeta Kopitarja o tem, ali bo pomagal slovenski reprezentanci na SP, bo znana v nedeljo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Po zadnji tekmi sezone Los Angeles Kings (v noči na nedeljo) bo jasno tudi, ali bo slovenski izbrani vrsti pomagal Anže Kopitar. "Da, imam pozitiven občutek. Glede njega imam morda še najboljši občutek, da bo prišel, a težko je karkoli že danes zagotoviti. Prepričan sem, da bo kmalu že veliko več znanega. Dokler ne bo jasno, ne morem ničesar potrditi. Držim pa pesti, da bo zdrav in se nam bo pridružil. Čakal ga bom do konca. Tudi če se pridruži šele na letalu za Kazahstan," je v začetku tedna o edinem slovenskem NHL-ovcu razmišljal selektor.

Kandidati tudi v Ljubljani in na Jesenicah

Jan v teh dneh spremlja tudi polfinalno serijo Alpske lige, v kateri igrata oba slovenska predstavnika: HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija. Ljubljančani v seriji na tri zmage vodijo z 2:0, Jeseničani so s Pustertalom izenačeni (1:1).

Selektor pogleduje tudi proti Jesenicam in Olimpiji. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Dobro se je poklopilo, ker enkrat igra doma en, drugič drugi. Spremljal bom te tekme. Vsekakor so tudi v teh dveh domačih klubih kandidati za svetovno prvenstvo."

Slovenske tekme na SP: Ponedeljek, 29. april

16.00 Slovenija – Kazahstan Torek, 30. april

12.00 Južna Koreja – Slovenija Četrtek, 2. maj

12.00 Belorusija – Slovenija Petek, 3. maj

15.30 Madžarska – Slovenija Nedelja, 5. maj

8.30 Slovenija - Litva

Preberite še: