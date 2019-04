Bo Kopitar zaigral za Slovenijo na SP? Znano bo kmalu.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Selektor slovenske hokejske reprezentance Ivo Jan je na uvodnih pripravah za svetovno prvenstvo drugega razreda, to se bo konec aprila začelo v Kazahstanu, na Bledu zbral deset hokejistov, do konca tedna pričakuje, da bo številka narasla na 20. Konec tedna oziroma v začetku prihodnje tedna pa pričakuje odgovor Anžeta Kopitarja, ali bo bo pomagal slovenski izbrani vrsti na SP. Na vprašanje, kakšen občutek ima o prihodu edinega slovenskega NHL-ovca, Jan odgovarja: "Občutki o njegovem prihodu so kar dobri. Zanj še morda boljši kot za koga drugega. Pripravljen sem ga čakati do zadnjega. Tudi če se pridruži šele na letalu za Kazahstan."

Dva tedna pred začetkom uradnih priprav slovenske hokejske reprezentance za svetovno prvenstvu drugega razreda, ki bo med 29. aprilom in 5. majem v Kazahstanu, je selektor Ivo Jan na Bledu zbral prve varovance. V tradicionalni pripravljalni bazi je uvodni dan drsalo deset hokejistov, ki so že končali klubske obveznosti, iz dneva v dan pa se bo številka višala. Do konca tedna Jan pričakuje, da bo imel na voljo že skoraj "ekipo", okoli 20 hokejistov.

Te v prihodnjih dveh tednih čakajo tako suhe priprave kot priprave na ledu. Za prve bo skrbel Kanadčan Brent Simon Linker, ki je za kondicijsko pripravi v zadnji sezoni skrbel pri KHL-ovcu Torpedu iz Nižnega Novgoroda, kjer je deloval še en Janov pomočnik Klemen Mohorič (vratarji), zanj pa je igral Robert Sabolič.

Počakal bo, da konča ...

Na širšem seznamu za prvenstvo je okoli 50 igralcev, med temi je razumljivo zapisano tudi ime najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja, ki bo prav danes odigral tisočo tekmo v ligi NHL, nato pa klubsko sezono v soboto končal proti Vegasu, saj se Los Angeles Kings ni uspelo uvrstiti v končnico. To je odprlo možnost, da bi Kopitar po letu 2015 spet pomagal izbrani vrsti na svetovnih prvenstvih (za rise je po SP leta 2015 v Ostravi zaigral še leta 2016 v uspešnih kvalifikacijah za OI).

Uradnega odgovora o tem, ali bo 31-letnik zaigral v Kazahstanu, še ni. Jan je ob našem klicu zvenel precej optimistično, a ne želi prehitevati stvari.

Selektor Ivo Jan je glede prihoda Anžeta Kopitarja optimističen, a ne želi prehitevati stvari. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Z Anžetom bom stik vzpostavil, ko bo končal sezono. Čakam, da odigrajo še zadnjo tekmo, nato bomo stopili v stik z njim, zato v zvezi z njegovim prihodom še ne morem reči veliko več. Treba je počakati. Gre za igralca, ki bi ga vsak rad videl, da bi prišel. Vsi skupaj upamo na najboljše, da se bo odločil, da pride. Dokler ni konec sezone, ne želim drezati. Bil sem hokejist, vem, da imaš misli usmerjene na konec sezone. Povrhu vsega je še kapetan ekipe, tako da menim, da ima več kot dovolj stvari, o katerih mora ta trenutek prednostno razmišljati. Redni del se bo končal v začetku aprila, časa, da pride, je še dovolj. Sam pa moram razmišljati o dveh reprezentancah, o tisti z njim kot o tisti brez njega," nam je odgovoril Jan in prikimal vprašanju, ali ga v povezavi s Kopitarjem preveva pozitiven občutek.

Še boljši občutek kot pri kom drugemu

"Da, imam pozitiven občutek. Glede njega imam morda še najboljši občutek, da bo prišel, a težko je karkoli že danes zagotoviti. Prepričan sem, da bo prihodnji teden že veliko več znanega. Dokler ne bo jasno, ne morem ničesar potrditi. Držim pa pesti, da bo zdrav in se nam bo pridružil," pravi selektor. "Čakal ga bom do konca. Tudi če se pridruži šele na letalu za Kazahstan," je še dodal.

Kopitarjev odgovor naj bi bil znan konec tedna oziroma v začetku prihodnjega tedna.

Urbasov nastop pod velikim vprašajem

Je pa Jan precej bolj zaskrbljen, ko je beseda nanesla na morebiten nastop še enega pomembnega člena napada Jana Urbasa. Cerkničan je letos v nemški elitni ligi utrpel dva pretresa možganov, zaradi drugega ob koncu sezone v klubu ni igral. Ali bo Urbas lahko pomagal, še ni znano, je pa jasno, da ga Jan ne bo priključil na vso silo: "Želim mu, da popolnoma okreva, nočem škodovati njegovi klubski karieri."

Nastop Jana Urbasa na SP je pod velikim vprašajem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prav tako še ni jasno, ali bo sodeloval Jan Muršak, za katerim je težka sezona, v kateri se ga poškodbe spet niso ognile. Trenutno igra v polfinalu elitne švicarske lige. "Z Janom sva v stiku. Če bo zdrav, če ne bo poškodb, pravi, da bi bil pripravljen pomagati."

Ob Muršaku so v klubskih pogonih še Rok Tičar (začel bo polfinale elitne nemške lige); Ken Ograjenšek (polfinale lige EBEL), Jan Drozg (liga QMJHL), Matija Pintarič, Aleksandar Magovac (oba finale francoskega prvenstva) ... Spodbudno je, da je danes na Bledu že drsal napadalec Anže Kuralt, ki sicer od konca januarja zaradi poškodbe v klubu ni igral.

Tri pripravljalne tekme

Slovenci bodo v prihodnjih dveh tednih na Bledu tako opravili okoli deset treningov na ledu ter prav toliko "suhih" priprav. V sklopu drugega dela priprav pa so predvidene tri prijateljske tekme. Sedemnajstega aprila se bodo v Budimpešti pomerili z nasprotnikom s svetovnega prvenstva Madžarsko, 24. in 25. aprila pa se bodo na Bledu udarili z Italijani, ki so se lani vrnili v elitno divizijo.

Pripravljalne tekme slovenske reprezentance: Sreda, 17. april, Budimpešta

19.00 Madžarska – Slovenija Sreda, 24. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija



Četrtek, 25. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija

