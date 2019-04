Kopitar pred mejnikom, ob katerem so zaploskali le redkim

Čeprav Anžetu Kopitarju in soigralcem Los Angeles Kings sezona, ki jo bodo konec tedna predčasno končali brez vstopnice za izločilne boje, ne bo ostala v najlepšem spominu, pa si bo Hrušičan ponedeljkovo srečanje proti Calgary Flames zapomnil za vselej. Odigral bo tisočo tekmo rednega dela lige NHL, mejnik, pod katerega se je podpisalo 337 hokejistov, do zdaj le trije igralci LA Kings.

Pred najboljšim slovenskim hokejistom Anžetom Kopitarjem je izjemen jubilej tisoče tekme rednega dela, ki ga je v karierah dočakalo zgolj dobrih 300 hokejistov najkakovostnejše hokejske lige. Slovenec bo postal šele tretji oklepnik LA Kings, ki je na bogati poti vpisal magično mejo tisoč tekem. Na teh je zbral 885 točk, od tega 311 zadetkov in 574 asistenc. Gorenjec je dodal še 79 tekem končnice, na katerih je vknjižil 66 točk.

Več o številkah bogate kariere Kopitarja si lahko ogledate v spodnji infografiki:

Že ob debiju jim je zaprl usta

Zgodba na največji hokejski sceni Hrušičana se je začela 30. julija 2005, ko so ga na naboru lige NHL kot najvišje uvrščenega Slovenca izbrali kot 11. po vrsti pri Los Angeles Kings. Kopitar se je po naboru za eno leto vrnil k Södertälju, nato pa stopil na največjo hokejsko sceno.

Klub iz sončne Kalifornije ga je pred sezono 2006/07 hotel posoditi v nižjo ligo, a kaj kmalu ugotovil, da to ni potrebno. Ob debiju v ligi NHL je 6. oktobra 2006 na kalifornijskem dvoboju pri Anaheimu ob porazu (3:4) dvakrat zadel in dal kar nekaj dela sedmi sili, ki se je vrgla v iskanje informacij o novincu iz Slovenije.

V ligi NHL je z dvema zadetkoma debitiral 6. oktobra 2006, danes bo odigral tisočo tekmo. Foto: Getty Images

Slovesno na zadnji tekme sezone

Od tistega oktobrskega dne do danes je v rednem delu lige NHL zaigral na kar 999 tekmah. Tisočo bo odigral danes, ko bo z najslabšo ekipo zahodne konference v Staples Centru gostil vodilno moštvo zahoda Calgary Flames. Slovesnost mu bodo v njegovem kolektivu pripravili na dan zadnje tekme sezone, v soboto, 6. aprila, ko bodo Kralji tekmovalno obdobje za pozabo sklenili pred domačimi gledalci proti Vegas Golden Knights. Še tretjič v zadnjih šestih sezonah bodo Kalifornijci tekmovalno obdobje končali prej, kot bi si želeli. Brez konferenčnega četrtfinala, v katerem se pravi hokej šele začne.

Slovesnost ob izjemnem jubileju mu bodo pripravili na zadnji tekmi sezone, ko bodo v soboto gostili Vegas. Foto: Getty Images

Slovencem dvakrat na ogled postavil Stanleyjev pokal

Precej raje se bo Kopitar, ki so mu pred sezono 2016/17 podelili kapetanski trak LA Kings, spominjal let 2012 in 2014. Takrat je s klubom iz mesta angelov, pri katerem vztraja vso NHL-kariero, uresničil najbolj nore sanje. Tiste o svetem hokejskem gralu, o Stanleyjevem pokalu.

Eden od bolj zaslužnih za osvojitev premierne prestižne lovorike kluba je bil slovenski hokejski mojster, ki je zbral rekordnih 96 točk in bil z Dustinom Brownom najučinkovitejši igralec končnice, pa tudi rednega dela.

V letih 2012 in 2014 je v Slovenijo pripeljal Stanleyjev pokal. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dve leti pozneje so mnogi Kralje odpisali že hitro po začetku končnice. Po zaostanku z 0:3 v zmagah v prvi seriji končnice proti San Joseju je malokdo verjel, da bodo Los Angeles Kings napredovali v konferenčni polfinale, a naredili so kraljevi preobrat in kljub hoji po robu zdržali do konca. Trinajstega junija je Hrušičan z družbo po napornih 26 tekmah končnice še drugič v karieri postal zmagovalec lige NHL in Sloveniji še drugič na ogled postavil Stanleyja.

Vse od takrat se Kralji niso več približali uspehom. V zadnjih petih sezonah so se le dvakrat uvrstili v končnico in obakrat izpadli v prvem krogu.

Skoraj vse sezone najučinkovitejši kralj, tri leta kapetan

Za 31-letnim Slovencem bo kmalu 13. sezona lige NHL, v kateri bo še 11. na vrhu točkovne lestvice svojega moštva. Le v njegovi premierni sezoni in sezoni 2016/17 mu ni pripadlo prvo mesto.

Kopitar je letos daleč od statistično najboljše lanske sezone, ko je prvič v karieri uresničil željo vsaj točke na tekmo. Na 82 obračunih je zbral 92 točk. V letošnji sezoni je odigral 77 tekem ter vknjižil 57 točk, 21 zadetkov in 36 asistenc, tako da si z Dustinom Brownom in Drewom Doughtyjem deli prvo mesto po številu golov in podaj.

Zadnje tri sezone mu pri Kraljih pripada kapetanska vloga. Foto: Getty Images

Četrti kralj prek tisoč

Ne le, da vodi v številnih kategorijah v družbi še aktivnih igralcev, Kopitar se že lep čas druži z legendarnimi imeni tega kluba in jim je iz sezone v sezono bližje. S tekmo proti Calgaryju bo postal šele četrti hokejist, ki je kdaj igral za LA Kings in nastopil na vsaj tisoč tekmah rednega dela. V tej kategoriji so pred njim le Dustin Brown, ki je pred dnevi s 1.113. odigrano tekmo na prvem mestu zamenjal Dava Taylorja (1.111), tretji je Luc Robitaille (1.077). Največ tekem v ligi NHL vseh časov je vpisal Gordie Howe (1.767).

Kopitar je na večnih lestvicah franšize pri vrhu. Po številu tekem je četrti, na prvem mestu je njegov soigralec Dustin Brown, od katerega je leta 2016 prejel "kapetansko črko". Foto: Reuters

S 311 zadetki je Gorenjec na petem mestu večne lestvice Kraljev (557 jih je dosegel vodilni Robitaille), tudi v kategoriji asistenc (574) in točk (885) je peti. Po številu doseženih zadetkov, odločilnih za zmago, pa je Kopitar z 48 goli na tretjem mestu vseh časov LA Kings.

Ponedeljkova tekma bo tako tisoča Kopitarjeva v karieri, pričakujemo jih lahko še veliko, saj ga pogodba veže do konca sezone 2023/24.

