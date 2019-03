Kanadska moč na pripravah risov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Manj kot mesec dni je do svetovnega prvenstva divizije I, skupine A, na katerem se bo med 29. aprilom in 5. majem slovenska reprezentanca v družbi gostitelja Kazahstana, Belorusije, Madžarske, Južne Koreje in Litve potegovala za eno od dveh vstopnic, ki zagotavljata vrnitev med elito.

Slovenski hokejisti bodo skupne priprave na prvenstvo začeli 15. aprila na Bledu, že dva tedna prej pa se bodo na Gorenjskem zbrali kandidati za nastop v Astani, ki so že končali klubske obveznosti. Ti bodo začeli s prvimi pripravami, ki bodo namenjene zlasti vzdrževanju telesne pripravljenosti. Strokovnemu štabu se bo s tem namenom tako pridružil še kondicijski trener Brent Simon Linker. Kanadčan je sicer za kondicijsko pripravo v končani sezoni skrbel pri KHL-ovcu Torpedu iz Nižnega Novgoroda. Pri ruskem kolektivu je za vratarje skrbel zdajšnji pomočnik selektorja risov Iva Jana Klemen Mohorič, zanj pa je igral reprezentančni napadalec Robert Sabolič.

Hokejisti, ki so že končali klubske obveznosti, bodo priprave začeli v ponedeljek na Bledu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kdo še igra?

Velik del reprezentantov je že končal klubske sezone. Kmalu jo bo tudi kapetan Los Angeles Kings Anže Kopitar. Pri Hokejski zvezi Slovenije so na februarskem domačem turnirju napovedali, da bodo v stik z njim stopili, ko ne bo več možnosti za končnico. Uradna odločitev o tem, ali bo pomagal reprezentanci, še ni znana. Od vratarjev je tako v igri še Matija Pintarič, ki je v petek finale francoskega prvenstva s soigralci Rouena odprl s porazom proti Grenoblu branilca Aleksandra Magovca.

V Nemčiji je napadalec Rok Tičar še vedno v boju za polfinale lige DEL. Ali bodo zaigrali v polfinalu, bo jasno v nedeljo. Napadalec Jan Muršak v Švici z Bernom igra polfinale. Po dveh tekmah jim ne kaže dobro, izgubljajo z 0:2 v zmagah (igrajo na štiri zmage). Ken Ograjenšek je z Gradcem začel polfinalno serijo razširjenega avstrijskega prvenstva, Žiga Pavlin se s Češkimi Budjejovicami poteguje za napredovanje med češko elito. Člani Olimpije in Jesenic se pripravljajo na ponedeljkov začetek polfinala Alpske lige.

Slovenci bodo v pripravah odigrali tri pripravljalne tekme, dve z Italijo in eno z Madžari, ki bodo njihov tekmec tudi na prvenstvu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Tri pripravljalne tekme

Slovenci bodo v prihodnjih dveh tednih na Bledu tako opravili okoli deset treningov na ledu ter prav toliko "suhih" priprav. V sklopu drugega dela priprav pa so predvidene tri prijateljske tekme. Sedemnajstega aprila se bodo v Budimpešti pomerili z nasprotnikom s SP Madžarsko, 24. in 25. aprila pa se bodo na Bledu udarili z Italijani, ki so se lani vrnili v elitno divizijo.

Pripravljalne tekme slovenske reprezentance: Sreda, 17. april, Budimpešta

19.00 Madžarska – Slovenija Sreda, 24. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija



Četrtek, 25. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija

