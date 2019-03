Dunajčani po novi zmagi na pol poti do finala

Hokejisti Dunaja so na drugi polfinalni tekmi v Salzburgu z zadetkom Sondreja Oldna v 83. minuti prišli do druge polfinalne zmage in so na pol poti do finala. Slovenski napadalec Ken Ograjenšek bo z Gradcem zvečer gostoval pri Celovcu, ki je na prvi tekmi slavil po podaljšku in povedel z 1:0 v seriji. V finale napredujeta moštvi, ki prvi prideta do štirih zmag