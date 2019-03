Olimpija po prvi gostujoči zmagi zadrsala v polfinale

Hokejisti HK SŽ Olimpija so si na gostovanju pri Rittnu zagotovili polfinalno vstopnico Alpske lige. Italijane so v gosteh premagali s 3:1. To je bila sploh prva gostujoča zmaga v četrtfinalni seriji Olimpije, ki bo na polfinalnega nasprotnika še počakala, saj je Lustenau s 4:2 premagal Red Bull Salzburg II in serijo na štiri zmage izenačil na 3:3. Kdo bo zadnji polfinalist, bo tako jasno po sedmi sobotni tekmi. Polfinale se bo začel v ponedeljek.

Olimpija je na gostovanju, kamor se je odpravila dan prej, povedla že v 7. minuti, ko je številčno premoč z zadetkom kronal Luka Zorko. Le sto sekund pozneje je na 2:0 zvišal Žiga Pešut. Zeleno-beli so bili nevarnejši tekmec in pogosteje ogrožali domača vrata, a naslednji zadetek so dosegli Italijani.

V 45. minuti je Žana Usa premagal Thomas Spinell in napovedal dramatično končnico. A Ljubljančani so deset minut pred koncem srečanja spet nekoliko lažje zadihali. Ob novi igri z igralcem več jih je na +2 popeljal Žiga Svete in postavil izid srečanja, po katerem so si zmaji zagotovili polfinale tekmovanja.

Olimpija bo polfinalnega nasprotnika dobila v soboto, prvo polfinalno tekmo pa bo, ne glede na nasprotnika, v ponedeljek igrala doma.

Val Pusteria in Jesenice že v polfinalu

Najboljše moštvo rednega dela Val Pusteria in HDD Sij Acroni Jesenice sta se v polfinale že uvrstila. V četrtfinalu sta s 4:0 odpravila svoja nasprotnika, Italijani Cortino, Jeseničani pa Asiago. Ekipi se bosta v polfinalu na tri zmage, ki se začenja v ponedeljek, udarili med seboj.

Alpska liga, četrtfinale, šesti tekmi:





Polfinalna para:

Val Pusteria - HDD Sij Acroni Jesence

zmagovalec Ritten/HK SŽ Olimpija - zmagovalec Lustenau/Red Bull Salzburg II



*igrali bodo na tri zmage, polfinale se začne 1. aprila



