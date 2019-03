Olimpija ugnala Italijane in prišla do zaključnega ploščka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Olimpije so s 4:1 premagali Ritten in si priigrali zaključni plošček za polfinale, ki ga lahko izkoristijo v četrtek v Italiji.

Hokejisti Olimpije so s 4:1 premagali Ritten in si priigrali zaključni plošček za polfinale, ki ga lahko izkoristijo v četrtek v Italiji. Foto: Vid Ponikvar

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na peti četrtfinalni tekmi Alpske lige prišli do zmage, Ritten so premagali s 4:1 in v seriji na štiri zmage povedli s 3:2. Zaključni plošček za polfinale lahko Ljubljančani izkoristijo v četrtek v Italiji, kamor se bodo na pot odpravili dan prej.

Pri HK SŽ Olimpija so si za četrtfinalnega nasprotnika sami izbrali podprvaka Ritten. Na obeh domačih četrtfinalnih tekmah so Italijane premagali (3:0, 6:2), na obeh gostujočih srečanjih pa visoko izgubili. Najprej z 0:4, v nedeljo še z 0:5.

V torek so zmaji pred dobrimi tisoč gledalci nadaljevali scenarij četrtfinalne serije, v kateri zmaguje domača ekipa. Zeleno-beli so bili prve pol ure boljši tekmec, a gostujočega vratarja Thomasa Tragusta so ugnali šele v 28. minuti, ko je po odbitku plošček v gol pospravil Žiga Pešut.

Nik Simšič je zvišal na 3:0. Foto: Vid Ponikvar

Ob koncu druge tretjine so gostje pritisnili, a je Olimpija zdržala, na odmor odšla s tesno prednostjo, nato pa silovito odprla zadnjo tretjino ter s tremi zadetki v zgolj 73 sekundah odločila zmagovalca. Na 2:0 je zvišal Sašo Rajsar, na 3:0 Nik Simšič, na 4:0 pa Žan Jezovšek. Italijanom je pet minut pred koncem uspelo premagati domačega čuvaja mreže Žana Usa. Končnih 4:1 je postavil Andreas Lutz.

Olimpija, ki je tudi na tretji tekmi serije pogrešala Miho Zajca, je z zmago prišla do sklepnega ploščka. Tega bo lahko izkoristila v četrtek, ko se bosta moštvi udarili v Renonu. Varovanci Jureta Vnuka bodo v Italijo odpotovali v sredo. Če bodo slavili Italijani, bo o polfinalistu odločala sobotna tekma v Tivoliju.

"Forma se vzpenja, kot smo načrtovali. V Ritten gremo na zmago. Verjamem, da nam bo tokrat tudi v gosteh steklo," je po zmagi dejal glavni trener Ljubljančanov.

V drugem paru je Red Bull Salzburg II s 3:2 strl Lustenau in v seriji povedel s 3:2 v zmagah.

Pustertal in železarji že v polfinalu

Hokejisti Val Pusterie in HDD Sij Acroni Jesenice so že v polfinalu, v katerem se bodo na tri zmage pomerili med seboj. Italijani so v četrtfinalu s 4:0 v zmagah premagali Cortino, Jeseničani pa lanskega prvaka Asiago. Polfinale se bo začel 1. aprila.

Alpska liga, četrtfinale, peti tekmi

Polfinale :



Val Pusteria - HDD SIj Acroni Jesenice

zmagovalec HK SŽ Olimpija/Ritten - zmagovalec Red Bull Salzburg II/Lustenau

