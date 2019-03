Jeseničani zanesljivo pometli prvake in se uvrstili v polfinale, polom Olimpije

Jeseničani so s 6:0 odpravili Asiago in si na najhitrejši mogoč način zagotovili polfinale.

Jeseničani so s 6:0 odpravili Asiago in si na najhitrejši mogoč način zagotovili polfinale. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na četrti četrtfinalni tekmi s 6:0 premagali lanskega prvaka Asiago in se s 4:0 v zmagah na najhitrejši mogoč način, z metlo, uvrstili v polfinale tekmovanja. V tem se bodo udarili s prvim moštvom rednega dela Val Pusterio. Hokejisti HK SŽ Olimpija so z 0:5 izgubili pri Rittnu, tako da je serija izenačena na 2:2. Naslednja tekma bo v torek v Tivoliju.

Hokejisti Jesenic so pred več kot 2.000 gledalci v Podmežakli nadaljevali odlične predstave v Alpski ligi. Potem ko so v četrtfinalu na prvih treh tekmah trikrat tesno premagali branilca naslova Asiago, so v nedeljo izkoristili že prvi zaključni plošček in se z visoko zmago uvrstili v polfinale.

Železarje je v vodstvo že v 4. minuti popeljal Gašper Glavič, Luka Bašič je v 30. minuti izkoristil prvo prednost z igralcem veš in zvišal na 2:0. Do drugega odmora je zadel še Eric Pance in Jeseničanom zagotovil mirnejšo zadnjo tretjino. V tej so z dvema zadetkoma z igralcem več in enim ob izenačenih močeh potrdili zmago. Zadeli so Philippe Paradis, David Rodman in Erik Svetina. V vratih se je izkazal Matthew Climie, ki je zaustavil vseh 32 strelov.

V polfinalu s prvim moštvom rednega dela Gorenjska ekipa se je tako s prepričljivimi predstavami na najhitrejši mogoč način uvrstila v polfinale. Ta se bo začel 1. aprila. Tekmec Jesenic bo vodilno moštvo rednega dela Val Pusteria, ki je prav tako s 4:0 v zmagah, izločil Cortino.

"Že dlje časa sem verjel v to, v kar zdaj verjamemo tudi drugi. Pohvala fantom." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Že dolgo je verjel

"Zelo malo ljudi je verjelo v nas. Že v to, da sploh lahko pridemo do četrtfinala. Zdaj smo v polfinalu. Slačilnica je bila v zadnjih tekmah drugačna. Pokazali smo značaj, dokazali, kako močan je naš ekipni duh, ki sem ga na začetku pogrešal. Že dlje časa sem verjel v to, v kar zdaj verjamemo tudi drugi. Pohvala fantom. Zdaj se bomo spočili, nato pa pripravili na novega nasprotnika," je bil po srečanju v pogovoru za hokejtv zadovoljen glavni trener Marcel Rodman.

Olimpija znova visoko izgubila na gostovanju

Ljubljanska ekipa si je lahko sama izbrala četrtfinalnega nasprotnika. Odločili so se za Ritten, saj so ga v rednem delu sezone dvakrat visoko premagali (5:1). V četrtfinalni seriji je zgodba po štirih tekmah drugačna. Olimpija je na domačem terenu dvakrat zmagala (3:0, 6:2), v gosteh pa najprej izgubila z 0:4, v nedeljo pa je bil poraz še hujši. V njenih vratih je odjeknila petarda.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v Italiji izgubili z 0:5. četrtfinalna serija je zdaj izenačena na 2:2 v zmagah. Naslednja tekma bo v torek ob 19.15 v Tivoliju. Zmagovalna ekipa si bo priigrala zaključni plošček. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Zmaji so 21-krat ustrelili proti vratom gostov, a niso uspeli premagati Thomasa Tragusta. Na drugi strani je Žan Us branil 40 minut, zaustavil 18 strelov od 22. V zadnji tretjini ga je med vratnicama zamenjal Tilen Spreitzer in ubranil šest strelov od sedmih.

Četrtfinalna serija, v kateri igrajo na štiri zmage, je tako izenačena na 2:2 v zmagah. Naslednja tekma, na kateri si bo zmagovito moštvo zagotovilo zaključni plošček, bo v torek ob 19.15 v Tivoliju.

V paru Red Bull Salzburg II-Lustenau je serija prav tako izenačena na 2:2 v zmagah

Alpska liga, četrte četrtfinalne tekme

Preberite še