Ograjenšek podal za polfinale

Potem, ko sta si že v petek polfinale zagotovila Dunaj in Celovec, sta v nedeljo do polfinalne vstopnice prišla še Gradec slovenskega napadalca Kena Ograjenška in Salzburg. Graški panterji so po podaljšku s 3:2 strli Linz, v akciji za zmago je Celjan sodeloval s podajo. Gradec je v seriji na štiri zmage napredoval s 4:2 v zmagah. S takšnim izkupičkom so si bitko za finale zagotovili tudi rdeči biki, ki so z zmago s 6:1 končali sezono Fehervarja, katerega član je bil tudi Anže Kuralt, ki pa zaradi poškodbe od konca januarja ni igral. Gradec se bo v polfinalu udaril s Celovcem, Dunaj pa s Salzburgom.