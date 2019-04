Velik uspeh: Slovenke z zmago do zlata in napredovanja

Slovenske hokejistke so na svetovnem prvenstvu premagale še Mehiko, osvojile prvo mesto in napredovale v višji rang tekmovanja.

Slovenska ženska hokejska reprezentanca je na Škotskem vpisala velik uspeh. Varovanke selektorja Acija Ferjaniča, ki so se na svetovno prvenstvo divizije II, skupine A, prišle bolj ali manj boriti za obstanek, so na koncu priredile lepo presenečenje, osvojile prvo mesto in napredovala v kakovostnejši razred tekmovanja, divizijo I, skupino B (tretji razred).

Slovenke so po slabšem začetku in porazu proti Španiji po kazenskih strelih ujele zmagoviti ritem in premagale vse nasprotnice. Najprej so po skoraj 15 letih ugnale Veliko Britanijo, nato visoko odpravile Avstralijo, ki se seli v nižji rang tekmovanja, v nedeljo prvič v zgodovini strle Severno Korejo, za konec prvenstva pa v ponedeljek na odločilni tekmi s 7:1 povozile še Mehiko.

Zdravljica ob zmagi slovenske reprezentance in zlati kolajni:

Prvo ime v napadalski vrsti risinj je bila pričakovano Pia Pren s šestimi zadetki in 14 asistencami. Zablestela je ob debiju 15-letna Julija Blazinšek. A sedmimi zadetki je bila s Saro Confidenti prva strelka prvenstva, dodala je še šest asistenc. V vratih je blestela Pia Dukarič, ki je na štirih tekmah zaustavila 94,08 odstotka vseh strelov.

Slovenke so tako z 12 točkami osvojile zlata odličja, točko so osvojile na prav vseh petih tekmah.

Slovenske barve so na Škotskem branile vratarke Nuša Dovžan (Triglav), Pia Dukarič (SŽ Olimpija/Slavija Junior), Katarina Senegačnik Jakovac (Maribor), branilke Particija Beribak (Triglav), Maja Bizjak (SŽ Olimpija), Deja Glavič (Triglav/Hidria Jesenice), Nina Lončar (SŽ Olimpija), Nuša Porekar (Maribor), Ana Stražar (Maribor), Patricija Usnik (SŽ Olimpija) ter napadalke Julija Blazinšek (Maribor/ECE Celje), Tamara Breznik (SŽ Olimpija/Slavija Junior), sara Confidenti (Weinfelden), Eva Dukarič (SŽ Olimpija), Irena Kraner (Triglav), Nina Maver (SŽ Olimpija), Maša Mole (SŽ Olimpija), Urša Pazlar (SŽ Olimpija), Gaja Pezdir (SŽ Olimpija/Slavija junior), Pia Pren (SŽ Olimpija), Ana Pršina (Maribor), Pija Strniša (Triglav) in Tamara Svetina (Triglav).

Rezultati tekem SP divizija II, skupina A: Ponedeljek, 8. april

Slovenija : Mehika 7:1 (4:1, 2:0, 1:0)

Lončar 15., Pren 17., 18., Blazinšek 20., 37., S. Confidenti 40., E. Dukarič 45.; Rojas 11.



16.30 Avstralija – Španija

20.00 Velika Britanija – DLR Koreja *Vsi časi so lokalni. Nedelja, 7. april

Mehika : Avstralija 7:4 (0:1, 3:1, 4:2)



Slovenija : DLR Koreja 4:3** (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Dukarič 2., Confidenti 24. (SH1), 29., KS; H. J. Su 9., Kim Un-Hjang 34., Hwang Sol-Gjong 35.



Španija : Velika Britanija 1:4



*kazenski streli Lestvica :

1. Slovenija *5 tekem – 12 točk

....................................................

2. Velika Britanija 4 - 8

3. Mehika 5 - 7

4. Severna Koreja 4 – 6

5. Španija 4- 6

....................................................

6. Avstralija** 4 – 0



*reprezentance je napredovala v divizijo I, skupino B

**reprezentanca je nazadovala v divizijo II, skupino B Petek, 5. april

DLR Koreja : Španija 2:1* (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)



Avstralija : Slovenija 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)

Blazinšek 6., 44., Pren 21., 35., 57., Confidenti 26. (PP1) ; van der Wolf 11. Velika Britanija : Mehika 3:2* (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) Četrtek, 4. april

Velika Britanija : Slovenija 2:4 (1:0,0:1,1;3)

Culshaw 20., Lane 57.; Blazinšek 27. (PP1), Confidenti 41. (PP1), 43., Pren 53.



DLR Koreja : Avstralija 4:2 (1:0, 1:2, 2:1)

Mehika : Španija 0:2 (0:0, 0:1, 0:1

Torek, 2. april

Španija : Slovenija 4:3* (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Sans 25. (SH1), Serrano 44. (PP1), Abrisqueta 48., Rivera; Blazinšek 37., 39., Confidenti 50. DLR Koreja : Mehika 2:4 (2:3, 0:1, 0:0)

Avstralija : Velika Britanija 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)



*kazenski streli

