Brez sprenevedanja: Tu smo, da zmagamo

Selektor Matjaž Kopitar je danes na Jesenicah zbral varovance, ki bodo med četrtkom in nedeljo gostili olimpijske predkvalifikacije. Edini cilj Slovencev je prvo mesto in napredovanje v zaključni krog kvalifikacij z nastop na OI 2022, ki bo avgusta.

Selektor Matjaž Kopitar je danes na Jesenicah zbral varovance, ki bodo med četrtkom in nedeljo gostili olimpijske predkvalifikacije. Edini cilj Slovencev je prvo mesto in napredovanje v zaključni krog kvalifikacij z nastop na OI 2022, ki bo avgusta. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Pred slovensko hokejsko reprezentanco je prvi vrhunec sezone. Med četrtkom in nedeljo bo na Jesenicah gostila olimpijske predkvalifikacije, na katerih bodo sodelovale še Litva, Hrvaška in Japonska. V zadnji krog kvalifikacij za nastop na OI na Kitajskem 2022 napreduje le zmagovalec jeseniške skupine. Varovanci selektorja Matjaža Kopitarja, ki so se danes zbrali na Gorenjskem, so favoriti skupine. Edini cilj je prvo mesto.

Slovenska hokejska reprezentanca bo sanje o nastopu na olimpijskih igrah leta 2022 v Pekingu konec tedna poskušala ohraniti žive na domačem olimpijskem predkvalifikacijskem turnirju.

Če so si Slovenci Soči 2014 in Pjongčang 2018 zagotovili "zgolj" z igranjem v zadnjem krogu kvalifikacij, je tokrat položaj drugačen. Zaradi rezultatov v zadnjem času in zdrsa na lestvici Mednarodne hokejske zveze (IIHF) morajo tokrat igrati tudi predkvalifikacije.

Te jih čakajo med četrtkom in nedeljo na Jesenicah, kjer se bodo pomerili z Litvo, Hrvaško in za konec z Japonsko. Varovanci Matjaža Kopitarja so favoriti skupine, tako da bi bilo vse kaj drugega kot napredovanje v avgustovski sklepni del kvalifikacij neuspeh.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Prepoznavna igra, odgovornost, želja, disciplina ...

"Nasprotniki so drugačni kot novembra v Latviji. Takrat smo bili mi izzivalci, tu pa bodo drugi izzivali nas. Vsaj po rankingu je tako, to pa je tudi moja želja. Želim si prepoznavne igre, odgovornosti. Nimamo se kaj slepiti, tu smo, da zmagamo ta turnir in naredimo korak naprej proti olimpijskim igram," je na novinarski konferenci dejal selektor Kopitar.

Ob tem je večkrat poudaril, da bo zelo pomemben dejavnik želje. "Želim videti disciplino v igri, željo, saj v štirih treningih ne moreš veliko spremeniti, če pa je želja prava, imamo dovolj kakovosti za zmago. To je glavni ključ do uspeha. To se bo videlo takoj. Čeprav se morda sliši smešno, je ta turnir tudi tako zahteven kot bo naslednji, če se bomo tja uvrstili. Za nas bi bilo tam lažje, ker bomo v drugi vlogi kot tukaj. Je pa ta korak treba narediti, če se želimo še enkrat kosati za olimpijske igre."

O igralskem kadru:

Za zdaj 27-erica, Muršakov status nespremenjen

Selektor je v reprezentanco vpoklical 27 hokejistov, tri vratarje, deset branilcev in 14 napadalcev. Med temi so vsi razpoložljivi najbolj izkušeni oklepniki (poškodbe so oddaljile branilca Sabahudina Kovačeviča, ki še ni povsem odpisan za domače aprilsko svetovno prvenstvo, in Matica Podlipnika, ki bi bil zraven, če bi bil zdrav).

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Po pričakovanjih ni Jana Muršaka, ki je že večkrat povedal, da je končal reprezentančno pot, a je Kopitar novembra dejal, da se bo s Štajercem še pogovoril. To je tudi storil: "Bil sem pri njemu v Švici. Zelo realno je povedal, ima težave s poškodbami, da je ves čas na masažnih mizah, da ga lahko pripravijo na tekme. Za zdaj je njegov status takšen, kot je bil."

Na delu bomo zopet videli trojico Sabolič-Tičar-Jeglič, pa oba "Nemca" Jana Urbasa in Miho Verliča, vse, ki si kruh služijo v razširjenem avstrijskem prvenstvu, na seznamu je tudi vseh pet "Poljakov". Po debelem letu reprezentančne odsotnosti se vrača branilec Žiga Pavlin, ki je okreval po težji poškodbi in zdaj klubske moči v Košicah združuje s še enim reprezentantom Jurijem Repetom.

Vpoklic je prejelo tudi šest hokejistov iz domačih klubov (Aljoša Crnovič, Nejc Stojan, Blaž Tomaževič iz HDD Sij Acroni Jesenice ter Miha Logar, Kristjan Čepon in Gal Koren iz HK SŽ Olimpija).

54-letnik bo moral seznam do turnirja nekoliko skrčiti: "Z branilci je tako, da nekateri v svojih klubih ne igrajo veliko, zato ne vemo, v kakšni formi so. Ti zadnji treningi bodo dali končni odgovor, kako in kaj. Torek bo najbolj delaven dan z dvema treningoma na ledu, najprej bomo trenirali igro pet na pet, popoldan pa oddelali še igro z igralcem več in manj."

Za uvod z Litvo

Slovenci bodo danes in jutri opravili tri treninge na ledu, v sredo pa še uradni trening pred začetkom turnirja, ki se bo začel v četrtek s tekmo med Japonsko in Hrvaško (15.30). Slovenci bodo olimpijski predkvalifikacijski turnir odprli v četrtek ob 19. uri proti Litvi. Na aprilskem svetovnem prvenstvu drugega razreda so jo premagali z 9:0. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ob 19. uri sledi prvi obračun risov, ki jim bodo nasproti stali Litovci. Reprezentanci sta se zadnjič srečali na lanskem svetovnem prvenstvu drugega razreda, z 9:0 je zmagala slovenska vrsta.

V petek Kopitarjeve čaka tekma s Hrvaško, v nedeljo pa še, najverjetneje odločilna, z Japonsko. Obe bosta na sporedu ob 19. uri.

Brez podcenjevanja

"To ni prijateljski turnir, tukaj šteje končna zmaga. Litva je zame še največja neznanka. Današnji hokej je tak, da so vsi fizično pripravljeni in znajo drsati, razlike so v tehniki in taktiki, pomembna pa je tudi disciplina v igri. Na papirju smo nekako favoriti, a na turnir gremo s polno mero spoštovanja do nasprotnikov," je o nasprotnikih dodal Kopitar in prikimal, da bodo Japonci najverjetneje najbolj nevaren tekmec.

Konec avgusta zadnje dejanje

Eno skupino predkvalifikacij bo gostil Nursultan, kjer je aprila lani potekalo svetovno prvenstvo drugega razreda. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zmagovalec skupine na Jesenicah, v kateri je favoritinja Slovenija, se bo uvrstil v zadnjo fazo tekmovanja. To bodo izvedli v treh skupinah na Slovaškem, Norveškem in v Latviji, in sicer med 27. in 30. avgustom, kar pomeni, da bi na finalnih kvalifikacijah, podobno kot za Pjongčang, lahko sodelovali tudi NHL-ovci.

Ob Sloveniji bosta predkvalifikacije te dni gostila še Kazahstan in Velika Britanija. V Nursultanu bodo igrali Kazahstan, Poljska, Ukrajina in Nizozemska, v Nottinghamu pa Velika Britanija, Madžarska, Estonija in Romunija.

Slovenija je med vsemi reprezentancami, ki bodo sodelovale na februarskih turnirjih, na lestvici Mednarodne hokejske zveze, uvrščena najvišje, kar pomeni, da bi bila v primeru napredovanja najvišje uvrščeni kvalifikant.

Vpoklicani reprezentanti Vratarji (3): Luka Gračnar (Storhamar, Norveška), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Matija Pintarič (Rouen, Francija)

Branilci (10): Aljoša Crnovič, Nejc Stojan (oba HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Kristjan Čepon, Miha Logar (oba HK SŽ Olimpija, Alpska liga), Blaž Gregorc (Vitkovice, Češka Extraliga), Aleksandar Magovac (Poprad, Slovaška Extraliga), Žiga Pavlin, Jurij Repe (oba Košice, Slovaška Extraliga), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Poljska), Miha Štebih (Krakow, Poljska)

Napadalci (14): Tadej Čimžar (Katowice, Poljska), Boštjan Goličič (Bordeaux, Francija), Žiga Jeglič (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Luka Kalan, Gregor Koblar (oba Unia Oswiecim, Poljska), Gal Koren (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Robert Sabolič (Ambri-Piotta, Švica, liga NLA), Rok Tičar (KAC, liga EBEL), Blaž Tomaževič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Jan Urbas, Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Nemčija, liga DEL), Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL).

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki selektorja: Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič (vratarji), Kari Savolainen

Olimpijske predkvalifikacije, Jesenice, 6.-9. februar* Četrtek, 6. februar

15.30 Japonska – Hrvaška

19.00 Litva – Slovenija Petek, 7. februar

15.30 Japonska – Litva

19.00 Slovenija – Hrvaška Nedelja, 9. februar

15.30 Hrvaška – Litva

19.00 Slovenija – Japonska * V zadnji krog kvalifikacij napreduje zmagovalec turnirja



Kako na olimpijske igre? Olimpijske predkvalifikacije, 3. krog, 6.-9. februar

Skupina G (Slovenija, Jesenice): Slovenija, Japonska, Litva, Hrvaška.

Skupina H (Kazahstan, Nursultan): Kazahstan, Poljska, Ukrajina, Nizozemska.

Skupina J (Velika Britanija, Nottingham): Velika Britanija, Madžarska, Estonija, Romunija. Olimpijske kvalifikacije, 27.-30. avgust*

Skupina D (na Slovaškem): Slovaška, Belorusija, Avstrija, kvalifikant 6.

Skupina E (Latvija, Riga): Latvija, Francija, Italija, kvalifikant 5.

Skupina F (Norveška): Norveška, Danska, Južna Koreja, kvalifikant 4. **olimpijsko vozovnico si zagotovi zmagovalec skupine

**Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Švica, Nemčija in Kitajska so že uvrščene na olimpijske igre v Pekingu 2022.

Preberite še: