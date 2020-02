Jeseničanom je uspelo!

Po zadnjem krogu rednega dela Alpske lige je znanih šest moštev, ki se je že uvrstilo v četrtfinale. V tej skupini sta oba slovenska predstavnika. Medtem ko so si hokejisti HK SŽ Olimpija končnico in prvo mesto po rednem delu tekmovanja zagotovili že pred časom, so si Jeseničani neposredno uvrstitev v četrtfinale priborili šele v zadnjem krogu, ko so visoko, s 7:0 premagali Bregenzerwald, na roke pa jim je šla zmaga Lustenaua nad Fasso. To pomeni, da bomo v drugem delu videli tudi dva derbija, prvi bo 13. februarja v Tivoliju. Preostalih 12 moštev se bo v dveh ločenih skupinah udarilo za dve preostali četrtfinalni vstopnici.

Hokejistom HDD Sij Acroni Jesenice – klubu se je v vlogi športnega direktorja in generalnega sekretarja pridružil Marcel Rodman - je uspel velik podvig. Na izjemno pomembni zadnji tekmi rednega dela Alpske lige so pred okoli 1.500 navijači vknjižili deseto zaporedno alpsko zmago. Bregenzerwald so premagali s 7:0 in si s 60 točkami zagotovili šesto mesto, ki jih neposredno vodi v končnico. Železarji v drugi del ne bodo odnesli nobene točke.

V prvi šesterici so redni del končali še HK SŽ Olimpija, Ritten in Pustertal, Cortina in Assiago.

Plišast dež Na Jesenicah je bila sobotna tekma dobrodelne narave. Priredili so tako imenovani "teddy bear toss", dogodek, ob katerem obiskovalci s seboj prinesejo čiste plišaste igrače vseh oblik in velikosti, ki jih ob prvem zadetku domače ekipe vržejo na led. Zbrane igrače – lani jih je bilo približno 400 – jeseniški hokejisti predajo pediatričnemu oddelku SB Jesenice. Letos naj bi jih navijači na led vrgli okoli 700.

Olimpija tesno pri Zell am Seeju

Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so si že pred časom zagotovili prvo mesto po rednem delu in s tem štiri bonus točke, so redni del končali na gostovanju pri Zell am Seeju. Zmagali so, a šele po podaljšku z 2:1.

Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so si že zagotovili končnico in štiri bonus točke za drugi del tekmovanja, so redni del končali z zmago v Avstriji. Foto: Grega Valančič/Sportida

V drugi del po dve preostali vstopnici

Po koncu rednega dela sledi drugi del tekmovanja:

- Moštva na mestih med 1 in 6, ki si bodo že zagotovila končnico, se bodo za razvrstitev med seboj udarila na desetih tekmah (vsak bo igral z vsakim doma in v gosteh). Prvi bo v drugi del odnesel 4 bonus točke, drugi 3, tretji 2 in četrti eno. Po dodatnih desetih tekmah drugega dela si bodo prva tri moštva sama izbrala četrtfinalnega nasprotnika.

- Moštva na mestih med 7 in 18 se bodo v drugem delu potegovala za dve preostali četrtfinalni vstopnici. Tekmovanje bo potekalo v dveh skupinah: lihi (7., 9., 11., 13., 15., 17.) in sodi (8., 10., 12., 14., 16., 18.). Moštva v vsaki skupini se bodo med seboj udarila na desetih tekmah (vsak bo igral z vsakim doma in v gosteh). Prvi v vsaki skupini (7. in 8.) bo v drugi del prenesel 4 bonus točke, drugi (9. in 10.) tri, tretji (11. in 12.) dve, četrti (13. in 14.) pa eno. Četrtfinale si bo zagotovil le zmagovalec vsake skupine.

Derbi 13. februarja v Tivoliju

Jeseničani in Ljubljančani se bodo pred končnico dvakrat udarili še v drugem delu tekmovanja, v katerem se bo šest ekip pomerilo za razvrstitev. Prvi derbi bo 13. februarja v Tivoliju. Do takrat bo v ligi premor, saj sledijo reprezentančne tekme. Slovenci bodo na Jesenicah gostili olimpijske predkvalifikacije.

Alpska liga, 1. februar

Lestvica

1. HK SŽ Olimpija* 34 tekem – 81 točk / (4 točke)

2. Ritten* 34 – 75 / (3)

3. Val Pusteria* 34 – 75 / (2)

4. Cortina* 34 – 62 / (1)

5. Asiago* 34 – 60

6. HDD Sij Acroni Jesenice* 34 – 60

.......................................

7. Lustenau 34 – 58 (4)

8. Fassa 34 – 58 (4)

9. Vipiteno 34 – 57 (3)

10. Feldkirch 34 – 57 (3)

11. Red Bull Salzburg II 34 – 54 (2)

12. Zell am See 34 – 48 (2)

13. Gardena 34 – 45 (1)

14. Kitzbuhel 34 – 39 (1)

15. KAC II 34 – 32

16. Bregenzerwald 34 – 29

17. Vienna Capitals II 34 – 25

18. Black Wings Linz 34 – 3 *v četrtfinalu ()- v oklepaju so bonus točke, ki jih ekipa prenese v drugi del tekmovanja

