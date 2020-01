Nov večer D za Jesenice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po desetdnevnem alpskem premoru, ki so ga slovenska in italijanska moštva izkoristila za tekme državnega prvenstva, se vrača Alpska liga. Obetata se vroča zadnja kroga rednega dela, ki lahko veliko prineseta in odneseta hokejistom HDD Sij Acroni Jesenice. Po rednem delu se bo namreč šest ekip neposredno uvrstilo v končnico. Železarji so trenutno šesti, a deveti Lustenau zaostaja le dve točki. Gorenjska ekipa zvečer gostuje pri neposrednem tekmecu za šesterico, petem Feldkirchu, kjer bo lovila deveto zaporedno zmago. Poraz bi lahko bil usoden.

Po 34 krogih se bo šest najboljših uvrstilo v četrtfinale, preostali pa se bodo v dveh skupinah v dodatnih bojih udarili za dve četrtfinalni vstopnici. HK SŽ Olimpija, Ritten in Pustertal so si že priborili končnico, preostala tri mesta so še odprta.

V boju za šesterico so po odličnem nizu osmih zmag tudi hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, ki zvečer pri petem Feldkirchu nujno potrebujejo zmago, saj bi v nasprotnem primeru kaj hitro lahko zdrsnili po lestvici. Deveti Lustenau za njimi zaostaja zgolj dve točki. Železarji so Feldkirch gostili sredi oktobra in ga doma ugnali s kar 4:0.

Zadnjo tekmo rednega dela bodo varovanci Mitje Šivica odigrali v soboto, ko pred domačimi gledalci ne bi smeli imeti večjih težav proti moštvu z dna lestvice Bregenzerwaldu.

Olimpija gosti Lustenau. Bo vknjižila 13. zaporedno zmago? Foto: Grega Valančič/Sportida

Pomembna bo tudi domača tekma hokejistov Olimpije, ki so si že pred tedni zagotovili, da bodo redni del končali na prvem mestu. Zmaji gostijo neposrednega tekmeca Jesenic v boju za šesto mesto, Lustenau. Ljubljančani bi z novimi točkami zmagoviti niz podaljšali na število 13. Zadnja tekma pred drugim delom tekmovanja Olimpijo čaka v soboto, ko bodo gostovali pri Zell am Seeju.

Alpska liga, 29. januar

Lestvica

1. HK SŽ Olimpija* 32 tekem – 78 točk

2. Ritten* 32 – 70

3. Val Pusteria* 32 – 69

4. Cortina 32 – 59

5. Feldkirch 32 – 56

6. HDD Sij Acroni Jesenice 32 – 55

.......................................

7. Fassa 32 – 55

8. Asiago 32 – 54

9. Lustenau 32 – 53

10. Vipiteno 32 – 51

11. Red Bull Salzburg II 32 – 50

12. Zell am See 32 – 47

13. Gardena 32 – 45

14. Kitzbuhel 32 – 36

15. KAC II 32 – 32

16. Bregenzerwald 32 – 26

17. Vienna Capitals II 32 – 25

18. Black Wings Linz 32 – 3 *v četrtfinalu

Preberite še: