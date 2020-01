V velikem finalu pričakovano večna hokejska znanca

V slovenskem hokejskem prvenstvu se bosta v finalu pomerila pričakovana nasprotnika, stara tekmeca z Jesenic in iz Ljubljane. V polfinalu so hokejisti SŽ Olimpije v dveh tekmah izločili Triglav, Sij Acroni Jesenice pa so bile boljše od Slavije Junior.

Na uvodnih tekmah sta do pričakovanih zmag prišla oba favorita. Člani HK SŽ Olimpija, ki branijo naslov, so svojega tekmeca HK Triglav Kranj premagali s 3:1, hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice pa so HK Slavija Junior ugnali s 7:4.

Zmaji in železarji so slavili tudi v soboto zvečer in si tako že zagotovili nastop v finalu. V Kranju so domači povedli in nato še znižali na 2:4, a Ljubljančani so temelje za zmago postavili že ob koncu prvega dela, ko so dosegli tri gole. Še dva pa je v zadnjih minutah dvoboja za potrditev zmage dosegel Žan Jezovšek, ki je bil s štirimi goli tudi najboljši strelec tekme.

V Zalogu pa so se domači solidno upirali, po dveh hitro prejetih golih na začetku tekme so brez prejetega zadetka zdržali do 40. minute, nato pa v zadnji tretjini sami prišli do znižanja. Toda Urban Sodja je s svojim drugim zadetkom v tem večeru v 57. minuti dokončno odločil tekmo.

Finale med večnima tekmecema šele aprila

Po kakšnem sistemu bodo odigrali finale, še ni znano, saj obstajata dve različici. Je pa jasno, da bo ta na sporedu najhitreje čez dobra dva meseca.

Prva različica finala: v primeru, da noben klub ne igra v finalu Alpske hokejske lige (AHL) oziroma se uvrsti v finale AHL in ne v finale članskega državnega prvenstva, bosta zmagovalca polfinala končnice državnega prvenstva finalne obračune za naslov najboljših v državi odigrala na štiri zmage v naslednjih terminih: 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17. april.

Druga različica finala: v primeru, da en ali oba kluba igrata v finalu Alpske hokejske lige (AHL) in finalu članskega državnega prvenstva, bosta zmagovalca polfinala končnice državnega prvenstva finalne obračune za naslov najboljših v državi odigrala na dve zmagi v naslednjih terminih: 18., 20. in 22. april.

Polfinale Drugi tekmi, sobota, 25. januar

19.15 HK Triglav Kranj - HK SŽ Olimpija /0:1/

19.00 HK Slavija Junior - HDD Sij Acroni Jesenice /0:1/ Prvi tekmi, četrtek, 23. januar

HK SŽ Olimpija : HK Triglav Kranj 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) /1:0/



HDD Sij Acroni Jesenice : HK Slavija Junior 7:4 (3:1, 2:0, 2:3) /1:0/





Morebitni tretji tekmi, ponedeljek, 27. januar

HK SŽ Olimpija - HK Triglav Kranj

HDD Sij Acroni Jesenice - HK Slavija Junior //,razmerje v zmagah, igrajo na dve zmagi

