Založani preprečili jeseniški polfinale

Hokejisti HK Slavija Junior so na odločilni četrtfinalni tekmi državnega prvenstva premagali mlade železarje, HD Hidria Jesenice, in se uvrstili v polfinale. Tam jih čaka aktualni podprvak HDD Sij Acroni Jesenice.

Hokejisti HK Slavija Junior so na odločilni četrtfinalni tekmi državnega prvenstva premagali mlade železarje, HD Hidria Jesenice, in se uvrstili v polfinale. Tam jih čaka aktualni podprvak HDD Sij Acroni Jesenice. Foto: Facebook HK Slavija Junior

Znan je še zadnji polfinalist hokejskega državnega prvenstva. To so hokejisti HK Slavija Junior, ki so na odločilni tretji četrtfinalni tekmi s 5:0 premagali mlade železarje HD Hidria Jesenice. Založani se bodo v polfinalu, začel se bo v četrtek, pomerili s podprvakom HDD Sij Acroni Jesenice. V drugem paru sta branilec naslova HK SŽ Olimpija in HK Triglav Kranj. Igrali bodo na dve zmagi.

Končan je četrtfinale državnega prvenstva v moški članski konkurenci, v katerem so igrali na dve zmagi. Hokejisti HK Slavija Junior so svojega tekmeca HD Hidria Jesenice na prvi tekmi strli s 4:3, na drugi so s 4:1 zmagali železarji in izsilili odločilno tretjo tekmo. Na tej so do zanesljive zmage prišli Založani.

Preostali trije polfinalisti so bili znani v ponedeljek. Lanski zmagovalec HK SŽ Olimpija je svojega tekmeca HDK Maribor na prvi tekmi ugnal z 11:1, druga tekma pa je bila odpovedana, tako da so napredovali brez boja.

Podprvak HDD Sij Acroni Jesenice je HKMK Bled izločil z zmagama z 8:1 in 4:1, HK Triglav Kranj pa HK Celje pa z zmagama s 5:1 in 5:4.

Olimpija proti Triglavu, Jesenice proti Slaviji

Polfinalni boji se bodo začeli v četrtek na terenih favoritov iz Ljubljane in Jesenic, finalista pa bosta ekipi, ki bosta kot prvi zmagali dvakrat.

Vodilni po rednem delu HK SŽ Olimpija se bo pomeril s četrtim iz rednega dela HK Triglav Kranj, drugi HDD Sij Acroni Jesenice pa čaka tretji HK Slavija Junior.

Drugi polfinalni tekmi bosta v soboto, morebitni tretji pa v ponedeljek, 27. januarja.

Branilec naslova HK SŽ Olimpija se bo v polfinalu pomeril s HK Triglav Kranj. Foto: Grega Valančič / Sportida

Finale šele aprila

Po kakšnem sistemu bodo odigrali finale, še ni znano, saj obstajata dve različici. Je pa jasno, da bo ta na sporedu najhitreje čez dobra dva meseca.

Prva različica finala: v primeru, da noben klub ne igra v finalu Alpske hokejske lige (AHL) oziroma se uvrsti v finale AHL in ne v finale članskega državnega prvenstva, bosta zmagovalca polfinala končnice državnega prvenstva finalne obračune za naslov najboljših v državi odigrala na štiri zmage v naslednjih terminih: 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17. april.

Druga različica finala: v primeru, da en ali oba kluba igrata v finalu Alpske hokejske lige (AHL) in finalu članskega državnega prvenstva, bosta zmagovalca polfinala končnice državnega prvenstva finalne obračune za naslov najboljših v državi odigrala na dve zmagi v naslednjih terminih: 18., 20. in 22. april.

Polfinale Prvi tekmi, četrtek, 23. januar

19.30 HK SŽ Olimpija - HK Triglav Kranj

HDD Sij Acroni Jesenice - HK Slavija Junior



Drugi tekmi, sobota, 25. januar

HK Triglav Kranj - HK SŽ Olimpija

HK Slavija Junior - HDD Sij Acroni Jesenice



Morebitni tretji tekmi, ponedeljek, 27. januar

HK SŽ Olimpija - HK Triglav Kranj

HDD Sij Acroni Jesenice - HK Slavija Junior

*igrajo na dve zmagi

Državno prvenstvo, četrtfinale, tretja tekma Torek, 21. januar

HK Slavija Junior : HD Hidria Jesenice 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) /2:1/



// razmerje v zmagah, igrali so na dve zmagi Državno prvenstvo, četrtfinale, druge tekme Ponedeljek, 20. januar

HDK Maribor : HK SŽ Olimpija - odpovedano /0:2/

HK MK Bled : HDD Sij Acroni Jesenice 1:4 (0:2,0:2,1:0) /0:2/

HD Hidria Jesenice : HK Slavija Junior 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) /1:1/

HK True Celje : HK Triglav 4:5 (1:4, 1:1, 2:0) /0:2/



// razmerje v zmagah, igrajo na dve zmagi

Državno prvenstvo, četrtfinale, prve tekme Ponedeljek, 13. januar

HK SŽ Olimpija : HDK Maribor 11:1 (​​​4:1, 1:0, 6:0) /1:0/

HDD Sij Acroni Jesenice : HK MK Bled 8:1 (3:0, 3:0, 2:1) /1:0/

HK Slavija Junior : HD Hidria Jesenice 4:3 (0:1, 3:1, 1:1​​​​​​) /1:0/

HK Triglav : HK True Celje 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) /1:0/



// razmerje v zmagah, igrajo na dve zmagi

Preberite še: