Olimpija, Jeseničani in Kranjčani zanesljivo, Založani strli mlade železarje

Začel se je četrtfinale hokejskega državnega prvenstva, v katerem igrajo na dve zmagi. Najvišjo zmago je vknjižil branilec naslova HK SŽ Olimpija, ki je po zaostanku HDK Maribor premagal z 11:1. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so pričakovano visoko, z 8:1 premagali HKMK Bled, HK Triglav Kranj pa s 5:1 HK Celje. Precej tesneje je bilo v Zalogu, kjer so gostovali mladi železarji HD Hidria Jesenice, ki so povedli z 2:0, na koncu pa so se zmage s 4:3 veselili Založani. Druge tekme bodo prihodnji ponedeljek.