Velik preobrat Jeseničanov, Olimpija do desete zaporedne zmage

Hokejisti vodilnega moštva Alpske lige HK SŽ Olimpija so v Tivoliju s 5:1 odpravili Kitzbühel in vknjižili deseto zaporedno zmago. Jeseničani so po zaostanku z 0:2 po podaljšku s 3:2 premagali Cortino in s peto zaporedno zmago ostali v boju za šesto mesto, ki po rednem delu neposredno vodi v končnico.

Ljubljančani so pred tednom dni postali prvo moštvo, ki si je že zagotovilo četrtfinalno vstopnico, v četrtek pa proti Kitzbühlu, ki bo priložnost za končnico iskal v dodatnih bojih, nadaljevalo zmagoviti niz. Ta je zdaj pri številki deset.

Avstrijci so v Tivoliju povedli v tretji minuti, ko je vratarja Tilna Spreitzerja ugnal Henrik Hochfilzer. Zmaji so imeli terensko premoč, a nobenega od 14 strelov niso spremenili v zadetek. So bili pa toliko bolj uspešni v drugi tretjini, ko so kar petkrat zatresli mrežo nasprotnikov. Izenačil je Luka Ulamec, prvo vodstvo je priigral Gal Koren, nato pa so do konca drugega dela zadeli še Nejc Brus, Kristjan Čepon in Žiga Pešut, ki je ob igralcu več postavil končnih 5:1.

Fotogalerija s tekme HK SŽ Olimpija : Kitzbühel (foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 28 2 / 28 3 / 28 4 / 28 5 / 28 6 / 28 7 / 28 8 / 28 9 / 28 10 / 28 11 / 28 12 / 28 13 / 28 14 / 28 15 / 28 16 / 28 17 / 28 18 / 28 19 / 28 20 / 28 21 / 28 22 / 28 23 / 28 24 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 28 28 / 28

Železarji do pomembne zmage

Jeseničani so se pred koncem rednega dela alpske lige resno lotili lova na zgornji del lestvice. Po današnji zmagi so deveti, do prve šesterice, ki ima neposredno zagotovljeno končnico, pa jih ločijo le še tri točke.

Železarji so tekmo slabo začeli, a dobro končali. Začetek je pripadel gostiteljem, ki so na lestvici pet mest pred njimi, saj so že v prvi tretjini do desete minute dosegli dva gola. Potem pa gostje do konca tekme niso več dobili nobenega.

Preobrat so zrežirali v zadnji tretjini in podaljšku. Gol priključka je v 41. minuti dosegel Erik Svetina, Gašper Seršen pa je v 58. minuti poskrbel za izenačenje in izsilil podaljšek. Le 11 sekund pred koncem, ko je že kazalo na kazenske strele, pa je Jeseničanom zmago zagotovil Nejc Stojan.

Jeseničani bodo po večerni tekmi nove točke Alpske lige iskali v soboto pri drugi ekipi Celovca, ki ji pripada dno lestvice, Olimpija pa bo na delu v torek, ko bo gostila Bregenzerwald. Še pred torkom bosta obe moštvi v ponedeljek odigrali uvodni četrtfinalni tekmi državnega prvenstva, zmaji se bodo pomerili s HDK Maribor, železarji pa s HKMK Bled.

Alpska liga, 9. januar

Lestvica

Lestvica

1. HK SŽ Olimpija 30 tekem – 73 točk

2. Ritten 30 – 66

3. Val Pusteria 29 – 65

4. Lustenau 29 – 52

5. Cortina 29 – 53

6. Feldkirch 28 – 48

.......................................

7. Asiago 28 – 47

8. Fassa 28 – 47

9. HDD Sij Acroni Jesenice 29 – 47

10. Zell am See 30 – 45

11. Vipiteno 29 – 45

12. Red Bull Salzburg II 29 – 43

13. Gardena 29 – 38

14. Kitzbuhel 30 – 34

15. KAC II 29 – 27

16. Bregenzerwald 29 – 26

17. Vienna Capitals II 28 – 23

18. Black Wings Linz 29 – 3

Preberite še: