Olimpijo čaka Maribor, Jesenice pa gorenjski tekmec

Do konca rednega dela državnega hokejskega prvenstva za člane sta le še dve tekmi, pred tema pa so že znani četrtfinalni pari. Medtem ko ponedeljkova tekma med HK MK Bled in HDK Maribor ne more spremeniti uvrstitve na lestvici, lahko sredin obračun med HK True Celje in HK Triglav, v primeru zmage Celjanov z desetimi zadetki razlike, spremeni le uvrstitev na 4. in 5. mestu na lestvici ter s tem gostiteljstvo na četrtfinalnih tekmah končnice. Naslov branijo hokejisti HK SŽ Olimpija.