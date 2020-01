Olimpija se je z zmago na derbiju utrdila v vodstvu, uspešni tudi Jeseničani

Moštva v Alpski ligi lovijo prve točke v letu 2020. Slovenska predstavnika sta v novo leto vstopila s polnim izkupičkom. Hokejisti HK SŽ Olimpije so se v derbiju kroga udarili z drugouvrščenim Rittnom, ga premagali s 4:3 in mu še pobegnili na lestvici. Člani HDD Sij Acroni Jesenice gostovali v Italiji in s 3:0 zmagali pri Gardeni. Četrtek prinaša tudi predarlski derbi med Lustenauom in Feldkirchom.

Ljubljančani so zmagali še sedmič zapored v Alpski ligi, tokrat s 4:3. Ritten je sicer povedel v 20. minuti tekme, za izenačenje pa je poskrbel Janez Orehek takoj v začetku druge tretjine. V 25. minuti so zopet vodili domači, na 2:2 pa je poravnal Anže Ropret, nato so pobudo prevzeli zeleno-beli. Za 3:2 je zadel Žiga Pešut, za 4:2 pa Gal Koren. Končni izid so domači postavili dobro minuto pred koncem.

Jeseničani so gostovali pri sosedu na lestvici, Gardeni, zmagali in preskočili Italijane, s tem pa se jim tudi maščevali za poraz, ki so ga sredi lanskega oktobra doživeli v Podmežakli, ko so gostje zmagali z 2:1. Jeseničani so do izdatne prednosti prišli že v prvi tretjini, ko sta za vodstvo z 2:0 zadela Mirko Djumić in Timotej Kočar, v zadnji tretjini pa je vse dvome o zmagovalcu z drugim golom na tekmi razblinil Djumić in železarjem prinesel jubilejno deseto zmago v tej sezoni alpske lige.

Jeseničani so prišli do desete zmage v tej sezoni alpske lige. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Železarji bodo po četrtkovem obračunu tudi v soboto gostovali v Italiji, pri Vipitenu, Olimpija pa bo v soboto ob 17.30 gostila drugo ekipo Dunaja.

Alpska liga, 2. januar

Lestvica

1. HK SŽ Olimpija 27 tekem – 64 točk

2. Val Pusteria 27 – 59

3. Ritten 27 – 57

4. Lustenau 27 – 51

5. Cortina 26 - 47

6. Vipiteno 27 - 45

.......................................

7. Feldkirch 26 – 45

8. Asiago 27 - 44

9. Fassa 26 – 43

10. Zell am See 27 – 42

11. Red Bull Salzburg II 28 - 40

12. HDD Sij Acroni Jesenice 26 – 39

13. Gardena 27 – 36

14. Kitzbuhel 27 – 34

15. Bregenzerwald 27 – 26

16. KAC II 27 – 25

17. Vienna Capitals II 27 – 23

18. Black Wings Linz 26 – 3

