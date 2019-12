Olimpija spet zmagala, od leta 2019 so se z zmago poslovili tudi Jeseničani

Hokejisti Acroni Jesenic kot tudi HK SŽ Olimpije se od leta 2019 poslavljajo z zmago. V 25. nastopu v sezoni v alpski ligi so Jeseničani v dvorani Podmežakla po podaljšku premagali Zell am See s 4:3. Zmago je železarjem tik pred koncem druge minute dodatnega dela zagotovil Blaž Tomaževič. Člani vodilnega HK SŽ Olimpija so s 3:2 zmagali pri Fassi v Italiji.

Jeseničani so po sobotnem porazu pri podprvaku Pustertalu gostili Zell am See, ki ga kot trener vodi Jaka Avgustinčič, njegov dres pa nosita napadalec Jure Sotlar in branilec Maks Selan.

Jeseniški hokejisti so v izenačenem dvoboju v prvem delu z goloma Jake Sodje in Blaža Djumića sicer vodili z 2:1, nato pa lovili priključek. Prav Sodja je v 49. minuti z drugim golom na srečanju poskrbel za izenačenje na 3:3 in Gorenjcem zagotovil podaljšek, Tomažević pa je nato z zmagovitim golom poskrbel za veselje kakšnih 700 gledalcev na tribuni in za sproščeno vzdušje pred praznovanjem prihoda novega leta.

Novoletna zabava bo za železarje kratka. Že 2. januarja varovance Mitje Šivica čaka gostovanje v Val Gardeni pri neposrednem tekmecu na sredini prvenstvene razpredelnice.

Olimpija se je od leta 2019 poslovila z zmago s 3:2 nad Fasso v Italiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ljubljančani so v ponedeljek zvečer nadaljevali zmagoviti alpski niz, ki so ga v Italiji povišali na šest. Ljubljančani so si pot do zmage odprli v drugi tretjini, v kateri so prišli do vodstva z 2:0. Domačinom je potem uspelo izenačiti na 2:2, odločilen gol pa so hokejisti Olimpije zabili v 52. minuti, ko je za 3:2 zadel Kristjan Čepon. Pred tem sta za goste zadela Žan Jezovšek in Gal Koren.

Železarji bodo po večerni tekmi v novo leto vstopili pri 12. Gardeni, Olimpijo pa v četrtek čaka derbi z Rittnom.

Alpska liga, 30. december

Lestvica

1. HK SŽ Olimpija 26 tekem – 61 točk

2. Ritten 26 – 57

3. Val Pusteria 26 – 56

4. Lustenau 26 – 50

5. Cortina 25 - 44

6. Asiago 26 - 44

.......................................

7. Fassa 25 – 43

8. Feldkirch 25 – 43

9. Vipiteno 26 - 42

10. Red Bull Salzburg II 27 - 40

11. Zell am See 26 – 39

12. Gardena 26 – 36

13. HDD Sij Acroni Jesenice 25 – 36

14. Kitzbuhel 26 – 31

15. Bregenzerwald 26 – 26

16. KAC II 26 – 25

17. Vienna Capitals II 26 – 20

18. Black Wings Linz 25 – 3

