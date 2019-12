Jeseničani premagali soseda z lestvice, Olimpija slavila po podaljšku

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige premagali Kitzbühel s 5:2. Člani vodilnega kluba tekmovanja HK SŽ Olimpija pa so po podaljšku zmagali na gostovanju pri Cortini (2:3)

Jeseničani so se, potem ko so doživeli veliko razočaranje na derbiju z Ljubljančani, pobrali in dosegli dve zaporedni zmagi. Na gostovanju pri drugi ekipi Vienna Capitals so slavili s 6:1, danes so imeli za tekmece nekoliko bolj konkurenčno ekipo.

Začetek je bil za železarje odličen, saj so prvič zadeli že v drugi minuti, ko je bil uspešen Jaka Šturm, vodstvo je v 14. povišal Blaž Tomaževič. A nato so v drugi tretjini popustili in dovolili tekmecem, da so izenačili. Vendar pa so se tudi hitro pobrali in z dvema zadetkoma v dobri minuti (Marko Djumić, Andrej Tavželj) še pred koncem drugega dela poskrbeli za mirno nadaljevanje.

S petim zadetkom Urbana Sodje pa so v zadnji tretjini dokončno preprečili možnosti za še eno vrnitev gostom ter dosegli deseto zmago v sezoni.

Olimpija slavila pri Cortini

Ljubljanska ekipa se je po zmagi na nedavnem slovenskem derbiju prebila na vrh lestvice, dobila še obračun z Asiagom, danes pa gostovala pri Cortini. Ljubljančani so slabše začeli tekmo, po prvi tretjini pa so zaostajali za gol. Nadaljevanje je bilo boljše, Žan Jezovšek že takoj na začetku druge tretjine ter Miha Logar na polovici tekme pa sta poskrbela za preobrat. A so tudi domači še enkrat odgovorili in z zadetkom v 39. minuti izenačili.

Olimpija ostaja na prvem mestu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V zadnji tretjini ni bilo golov, tako da je sledil podaljšek, ki so ga v svoj prid odločili gostje. Mark Čepon je z zadetkom po minuti in pol poskrbel za zmago zeleno-belih, s katero so ostali na prvem mestu regionalnega tekmovanja, imajo dve točki prednosti pred Rittnom.

Obe slovenski moštvi bosta po večernih tekmah nove točke Alpske lige lovili v soboto. Olimpija bo ob 17.30 gostila Vipiteno, Jeseničani pa bodo gostovali pri podprvaku Pustertalu.

Alpska liga, 26. december

Lestvica

1. HK SŽ Olimpija 24 tekem – 55 točk

2. Ritten 24 – 53

3. Val Pusteria 24 – 50

4. Lustenau 24 – 44

5. Fassa 23 – 43

6. Feldkirch 22 – 40

.......................................

7. Cortina 23 - 40

8. Vipiteno 24 – 39

9. Red Bull Salzburg II 25 - 37

10. Zell am See 24 – 37

11. Asiago 23 – 37

12. HDD Sij Acroni Jesenice 23 – 34

13. Gardena 23 – 33

14. Kitzbuhel 24 – 28

15. Bregenzerwald 24 - 23

16. KAC II 24 – 21

17. Vienna Capitals II 24 – 19

18. Black Wings Linz 23 – 3

