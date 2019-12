Ivo Jan se vrača v Olimpijo

"Po končani igralski karieri je bila moja želja, da bi ostal doma, delal z mladimi in prenašal znanje mladim nadobudnim hokejistom. Po desetih letih trenerskega dela v članski konkurenci se mi je uresničila želja opravljati delo, ki mi je bilo vedno v užitek, in vesel sem, da sem dobil to priložnost. Vse trenerje v klubu že dobro poznam, z nekaterimi smo skupaj igrali, a tukaj sem zaradi otrok. Imamo dober potencial in naša želja je, da jim damo priložnost za hokejski razvoj," je o sodelovanju z Olimpijo povedal Ivo Jan, čigar podmladek se prav tako kali v ljubljanskem klubu.

Po petih letih spet v zmajevem gnezdu

Štiriinštiridesetletnik je po prehodu v drugo kariero deloval tudi kot pomočnik trenerja članskega moštva HDD Olimpija, nato še kot glavni trener zmajev v razširjenem avstrijskem prvenstvu, a se zaradi slabih razmer v klubu preselil v EBEL-ligaški Gradec, kjer je ostal tri sezone. Sprva kot pomočnik, nato šef trenerskega štaba. Sledila je kratka selitev v drugo nemško ligo, zadnji dve sezoni pa je v Alpski ligi vodil Vipiteno.

"V klubu se kalijo številni mladi in nadarjeni hokejisti in naša naloga je, da jim omogočimo najboljše mogoče pogoje, kar je tudi v skladu z našo vizijo razvoja in cilji, ki smo si jih zastavili," pravi predsednik Olimpije Miha Butara. Foto: HK SŽ Olimpija

V tem času je sodeloval tudi v reprezentanci, kratek čas kot pomočnik Nika Zupančiča, v lanskem tekmovalnem obdobju pa kot selektor. Po koncu sezone ga je na selektorskem položaju zamenjal Matjaž Kopitar.

Butara vesel Janovega prihoda

"Veseli me, da je naše trenerske vrste okrepil nekdanji selektor slovenske reprezentance Ivo Jan, ki je vrhunski strokovnjak in nekdanji izjemen igralec. V klubu se kalijo številni mladi in nadarjeni hokejisti in naša naloga je, da jim omogočimo najboljše mogoče pogoje, kar je tudi v skladu z našo vizijo razvoja in cilji, ki smo si jih zastavili," pa je ob sklenitvi sodelovanja dodal predsednik HK SŽ Olimpija Miha Butara.

