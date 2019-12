Hokejisti Olimpije, rokometašice Krima, Savšek, Terčeljeva, Pogačar ...

Kanuist Benjamin Savšek in kajakašica Eva Terčelj sta bila izbrana za najboljša športnika Ljubljane v letošnjem letu. Na prireditvi v slovenski prestolnici so bile za najboljše v ekipni konkurenci razglašene rokometašice Krima in hokejisti Olimpije. Posebno priznanje je dobil kolesar Tadej Pogačar. Najboljša trenerja sta iz tacenskega kajakaškega kluba Jože Vidmar in Jernej Abramič, ki vadita letošnja zmagovalca.

Druga sta bila kajakaš Simon Oven in Laura Šlibar iz modernih tekmovalnih plesov, tretja pa kickboxar Jakob Šimnic ter taekwondoiskta Saša Sirše. Najboljša mlada športnika sta atletinja Klara Lukan in biatlonec Anton Vidmar, alpinista pa Marija Jeglič in Bor Levičnik.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v zadnji sezoni osvojili vse mogoče lovorike. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kljunu nagrada za življenjsko delo

Nagrade za življenjsko delo so dobili Zoran Kljun, soustanovitelj Plesnega kluba Bolero, ki v plesu od tekmovalnih let naprej deluje na najvišji ravni v slovenskem in mednarodnem merilu, Peter Prešeren za delo v konjeništvu, Janko Šemrov za delo v speedwayju, Ivo Sabol za šestdeset let dela v Železničarskem športnem društvu in Eduard Bauderman za sedemdeset let športne dejavnosti, ki jo je začel kot šahist in cestno-hitrostni dirkač z motocikli.

