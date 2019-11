Z besedami je skromna in raje več pokaže z dejanji

Letošnja odločitev komisije je bila težka, a tudi nekako pričakovana. Predvsem pri Evi Terčelj, ki je slavila naslov svetovne prvakinje. Ljubljančanka je po prireditvi priznala, da so to zanje le sladke obveznosti. In česa se najbolj spominja s svetovnega prvenstva?

"Najbolj mi je ostal v spominu prihod v cilj. Zelo zadovoljna sem bila s svojo vožnjo in z nalogo, ki sem jo opravila. To je bilo pravzaprav vse, kar sem si želela. V tistem trenutku bolje ne bi znala. To je bil moj največji uspeh, naslov svetovne prvakinje je bila le še pika na i," je brez pomisleka potrdila, da je bila to zanjo najbolj uspešna sezona v karieri.

Eva Terčelj Foto: Nina Jelenc

Eva je s tem rezultatom Sloveniji že priborila olimpijsko kvoto, medtem ko olimpijske vozovnice še nima, saj jo prihodnje leto čakajo interne kvalifikacije. Te bodo še kako zanimive, saj ima svoje načrte Urša Kragelj, s katero v slovenskem kajaku kraljujeta že zadnjih nekaj let. A Eva, ki je že nastopila na olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu, lahko na podlagi naslova svetovne prvakinje meri visoko.

"Dobila sem potrditev, da smo dobro delali in da sem sposobna priti na vrh. Že pred svetovnim prvenstvom sem vedela, da boj za olimpijske igre še ni končan. Dejansko je bila na svetovnem prvenstvu želja, da dobro nastopim. To bo tudi cilj za v prihodnje, torej dobro nastopiti in pokazati, kar znam. Vidim, da se lahko uvrstim zelo visoko. Upam lahko samo na najboljše," je bila Terčeljeva previdna pri izbiri besed in dodala: "Raje sem z besedami bolj skromna in se mi to potem obrestuje pri dejanjih."

"Stremim naprej, a sem hkrati zelo zadovoljna z opravljenim delom." Foto: Nina Jelenc

Tekmo si je ogledala, ko se je vse umirilo

Ob podelitvi priznanja se je na velikem planu vrtela njena zmagovalna vožnja. Sama meni, da idealne vožnje ni, saj je v kajaku na divjih vodah vedno veliko dejavnikov iz okolja, na katere se ne da vplivati. Sedemindvajsetletna slovenska kajakašica je priznala, da si je zmago s svetovnega prvenstva nekajkrat ogledala.

"Predvsem, ko se je vse malo umirilo. Imam jo shranjeno in če jo bom potrebovala, jo imam na dosegu roke. Da bi si jo velikokrat pogledala, to pa ne. Strmim naprej, a sem hkrati zelo zadovoljna z opravljenim delom," je še povedala naša sogovornica, ki se je že začela pripravljati na novo sezono.

Luka Božič je bil na SP tretji. Foto: Nina Jelenc

Luka Božič si v prihodnje želi še več

Morda nekoliko v senci, a zato nič manj vreden rezultat, je uspeh Luke Božiča, ki je bil na svetovnem prvenstvu v Španiji bronast. Luka, ki je pred leti dominiral v kanuju dvosedu, je že nekaj časa zelo dober tudi v kanuju enosedu.

Primorski kanuist se zaveda, kaj mi je uspelo v letošnji sezoni, predvsem pa v tem trenutku pogleduje že naprej. Po treh tednih počitka ima zdaj v glavi olimpijsko sezono in temu se bo posvečal tudi v naslednjem obdobju.

"Vsako leto si želim napredovanja in vem, kaj mi še manjka. Temu se bom posvečal. Prav gotovo se ne mislim ustaviti. Verjamem in vem, da sem v naslednjih letih sposoben še veliko doseči. Kot sem že rekel, želim si še več in na tem bom tudi delal," je povedal Božič, ki je letos med drugim trikrat stal na stopničkah v svetovnem pokalu.