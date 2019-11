Bilo je zahtevno, a na koncu so zbrali Evo Terčelj in Luko Božiča #video

Kajakaška zveza Slovenije je v Ljubljani podelila priznanja najboljšim tekmovalkam in tekmovalcem sezone 2019, ki so se z vrhunskimi rezultati izkazali v konkurenci članov, mlajših članov in mladincev, tako v slalomu in spustu na divjih vodah kot sprintu na mirnih vodah. Na svetovnih in evropskih prvenstvih v vseh starostnih skupinah, na tekmah svetovnega pokala in v skupnem seštevku evropskega pokala je kolajne osvojilo 32 različnih tekmovalk in tekmovalcev. Nagradi za najboljšo športnico oziroma športnika leta KZS pa sta romali v roke Eve Terčelj in Luke Božiča.

Izbor najboljših tekmovalk in tekmovalcev v letošnjem letu je bil zahteven kot že dolgo ne, saj sta naziva najboljše in najboljšega rezervirana le za enega, v letu 2019 pa so nas z vrhunskimi rezultati razvajali številni.

Pravico glasovanja v letošnjem izboru športnika oziroma športnice leta KZS so imeli člani predsedstva, strokovnega sveta in komisij KZS, predsedniki slovenskih kajakaških klubov in trenerji, vključeni v programe KZS.

Eva Terčelj je v Španiji postala svetovna prvakinja. Foto: Nina Jelenc

Laskavi naslov je pripadel svetovni prvakinji Evi Terčelj

Na koncu je največ glasov v razvrstitvi za športnico leta prejela slalomistka na divjih vodah Eva Terčelj, ki se je v Španiji veselila naslova svetovne prvakinje med kajakašicami, sezono pa je sklenila tudi z drugim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala. Poleg naziva športnice leta KZS ji je pripadel tudi naslov najboljše tekmovalke leta na divjih vodah.

Poglejte si, kaj je takoj po naslovu svetovne prvakinje povedala Eva Terčelj.

Luka Božič je na svetovnem prvenstvu osvojil bron. Foto: Nina Jelenc

Pri moških izbrali Luko Božiča

V moški konkurenci je športnik leta in najboljši tekmovalec na divjih vodah postal Luka Božič. Primorski kanuist je na svetovnem prvenstvu v La Seu d'Urgellu priveslal do bronaste kolajne, bil je drugi v skupnem seštevku svetovnega pokala, skupaj z Benjaminom Savškom in Anžetom Berčičem pa je postal še ekipni evropski prvak.

Najboljši tekmovalki na mirnih vodah sta po pričakovanjih postali Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman. Foto: Nina Jelenc

Najboljši tekmovalki na mirnih vodah sta po pričakovanjih postali Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman. Primorska naveza je na svetovnem prvenstvu v Szegedu osvojila srebrno in bronasto kolajno, na tekmah svetovnega pokala sta osvojili dve zlati, srebrno in bronasto medaljo, sezono pa sta zaključili še na prvem mestu svetovne jakostne lestvice med ženskimi kajakaškimi dvojci.

V moški konkurenci je najboljši tekmovalec na mirnih vodah postal Jošt Zakrajšek, ki je na SP v Szegedu na 5000-metrski razdalji zasedel peto mesto. Najboljša mladinka leta je Eva Alina Hočevar, dobitnica srebrne kolajne na mladinskem svetovnem prvenstvu v slalomu, najboljši mladinec pa mladinski svetovni prvak v slalomu − kanuist Nejc Polenčič. Nagrado za najboljšega trenerja leta je prejel Jernej Abramič, trener Eve Terčelj ter svetovnega in evropskega prvaka Nejca Žnidarčiča.

Kdo vse je še dobil priznanja?

Poleg glavnih priznanj so podelili priznanja še vsem dobitnikom kolajn na največjih tekmovanjih v konkurenci članov, mlajših članov in mladincev. Med člani so bili tako poleg dobitnikov glavnih priznanj − Eve Terčelj, Luke Božiča, Špele Ponomarenko Janić in Anje Osterman − nagrajeni še svetovni in evropski prvak v sprintu na divjih vodah Nejc Žnidarčič, evropski prvak v klasičnem spustu Simon Oven, evropski prvak v slalomu Benjamin Savšek, dobitnik treh srebrnih kolajn na EP v Bovcu Anže Urankar, bronasti z EP Blaž Cof ter člani ekip, ki so kolajne osvojile na EP, Peter Kauzer, Anže Berčič, Niko Testen, Martin Srabotnik in Tim Novak.

Priznanja za vrhunske dosežke v konkurenci mlajših članov in mladincev pa so prejeli Nejc Polenčič, Vid Oštrbenk, Eva Alina Hočevar, Žan Jakše, Vid Kuder Marušič, Urban Novak, Maj Oštrbenk, Tine Kancler, Klemen Vidmar, Urh Turnšek, Nejc Gradišek, Martin Gale, Ulan Valant, Erazem Šavli, Ana Šteblaj in Živa Jančar.