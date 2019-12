Olimpija med tekmovalnim počitkom izgubila prvo mesto

Medtem ko imajo hokejisti obeh slovenskih predstavnikov v Alpski ligi HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice dvotedenski tekmovalni alpski premor (nekateri člani zmajev in železarjev bodo v prihodnjih dneh igrali na svetovnem prvenstvu do 20 let), večina preostalih moštev nadaljuje lov na točke. Ritten je v tem tednu premagal tako Asiago kot Lustenau, Pustertal pa je bil uspešnejši od Zell am Seeja in Gardene. Obe italijanski moštvi sta na lestvici tako prehiteli pred dnevi vodilno Olimpijo, ki je zdaj tretja. Imata točko in tekmo več. Jeseničani so 13. Ljubljančani bodo naslednjo tekmo Alpske lige odigrali 17. decembra v Celovcu, Jeseničani pa bodo takrat ob 19. uri pričakali drugo ekipo Salzburga. Odličen niz je nadaljevala Fassa in se z nizom šestih zmag povzpela na šesto mesto.