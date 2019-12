Slovenska reprezentanca do 20 let je izgubila še na zadnji tekmi prvenstva in nazadovala v nižji razred tekmovanja. Med elito so napredovali Avstrijci.

Slovenska reprezentanca do 20 let je izgubila še na zadnji tekmi prvenstva in nazadovala v nižji razred tekmovanja. Med elito so napredovali Avstrijci. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je na zadnji tekmi svetovnega prvenstva divizije I (skupina A) v Minsku z 1:4 izgubila z Avstrijci in se brez zmage vrnila v nižji reprezentančni razred (divizija I, skupina B). Več razlogov za zadovoljstvo imajo severni sosedi, ki so si z zmago nad risi zagotovili napredovanje med elito, v kateri igra deset najboljših reprezentanc sveta. To jim je uspelo prvič po desetih letih.

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let se je v Minsk odpravila s ciljem obstati v drugem kakovostnem reprezentančnem razredu, ki si ga je zagotovila lani, a ji to ni uspelo. Selektor Lovro Bajc je v Belorusijo odpeljal precej spremenjeno zasedbo od lanske, ki je priigrala napredovanje, saj se je morala kopica fantov po zadnjem prvenstvu od nje posloviti.

Slovenci so tekmovanje v Minsku odprli s porazom z 2:6 proti Norvežanom, nato točko odščipnili Dancem (poraz po podaljšku z 1:2), visoko izgubili z Latvijo (1:9), priznali premoč domačinom (1:4), za slovo od prvenstva in drugega razreda pa izgubili še z Avstrijo. Edini zadetek je pet minut pred koncem dosegel Maj Tavčar, ki je znižal na 1:2 in vrnil nekaj upanja, a so ga Avstrijci hitro pokopali in na koncu slavili s 4:1.

Povsem različen sosedski konec

Avstrijci so z zmago nad Slovenci potrdili prvo mesto in s tem velik podvig, napredovanje med elito. V tej v selekciji do 20 let igra le deset reprezentanc, medtem ko elita med člani šteje 16 moštev.

Risi so tekmovanje z eno točko končali na zadnjem mestu, kar pomeni, da se vračajo v divizijo I, skupino B. V podoben rang, v katerem bodo spomladi prihodnje leto igrali člani, ki bodo napredovanje med elito (med 16) iskali v Tivoliju.



Na SP divizije I, skupine B, U20 se v teh dneh merijo Francozi, Madžari, Poljaki, Ukrajinci, Italijani in Estonci.



Spored SP, divizija I, skupina A, U20 (Minsk, Belorusija) Nedelja, 15. december

Avstrija : Slovenija 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Peeters 17. (PP1), Huber 20., 60. (EN), Rebernig 56.; Tavčar 53. Norveška – Latvija

Danska – Belorusija Lestvica:

1. Avstrija* 5 tekem – 12 točk

2. Latvija 4 - 8

3. Belorusija 4 - 8

3. Norveška 4 - 7

5. Danska 4 - 3

6. Slovenija** 5 - 1



*reprezentanca je napredovala med elito, v najkakovostnejši razred

**reprezentanca je nazadovala v divizijo I, skupino B

EN-zadetek v prazen gol

PP1-zadetek z igralcem več

Ponedeljek, 9. december

Norveška : Slovenija 6:2 (1:0, 5:2, 0:0)

Rodne 5., Finstad 22., 34., Froberg 24., Hermansson 39., Halmrats 40.; Markun 32., Török 38.



Danska : Latvija 0:3

Belorusija : Avstrija 4:3

Torek, 10. december

Slovenija : Danska 1:2* (1:0,0:1,0:0,0:1) - podaljšek

Török 8.; Almquist 28., 62



Avstrija : Norveška 5:2 (1:2, 0:0, 4:0)

Latvija : Belorusija 3:2* (0:1, 0:0, 2:0, 1:0) - podaljšek

Četrtek, 12. december

Slovenija : Latvija 1:9 (0:5, 1:1, 0:3)

Primožič 33.; Svanenbergs 1., 12., Sinegubovs 3., Jasunovs 6., 59., Zabusovs 9., Fjodorovs 37., 51., Tumanovs 51.



Danska : Avstrija 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Belorusija : Norveška 2:3* (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Petek, 13. december

Belorusija : Slovenija 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Kačelovski 31., Pavlenko 41., Solovjov 42., Protas 59.; Bohinc 60.



Latvija : Avstrija 1:2 (1:1, 0:1, 0.0)

Norveška : Danska 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) - kazenski streli

Slovenska reprezentanca na SP U20, divizija I, skupina A: Vratarji: Žiga Kogovšek, Luka Kolin, Val Usnik;

Branilci: Jaka Bernard, Lan Brun Rauh, Žan Poklukar, Nik Širovnik, Juš Černe, Bine Mašič, Tom Sojer;

Napadalci: Martin Bohinc, Ahmet Jakupovič, Miha Krmelj, Žan Primožič, Lenart Markun, Erik Mežnar, Aljaž Predan, Anže Prostor, Tit Razingar, Gašper Skerlep, Maj Tavčar, Matic Török, Luka Vodlan.

Selektor: Lovro Bajc

Pomočnik selektorja: Mitja Kern, Andrej Hočevar

