Kako je alpski premor koristil Slovencem? Pred derbijem oboji nad Avstrijce.

Po dveh tekmovalnih tednih premora v Alpski ligi (kluba sta sicer imela tekme državnega prvenstva, nekateri fantje pa so sodelovali na svetovnem prvenstvu do 20 let) se hokejisti HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice vračajo na lov za alpskimi točkami. Železarji ob 19. uri gostijo drugo ekipo Salzburga, zmaji pa bodo pol ure zatem gostovali pri drugi ekipi Celovca. V petek ob 19. uri sledi slovenski derbi na Jesenicah.