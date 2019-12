Predsednik po najtežjem porazu in pred derbijem upa, da ne bo bojkota

V petek ob 19. uri se bosta v Podmežakli udarila največja slovenska hokejska rivala Jesenice in Olimpija. Na zadnjem so v Tivoliju po kazenskih strelih zmagali zmaji. Štel bo dvojno, tako za točke Alpske lige kot državnega prvenstva.

V petek ob 19. uri se bosta v Podmežakli udarila največja slovenska hokejska rivala Jesenice in Olimpija. Na zadnjem so v Tivoliju po kazenskih strelih zmagali zmaji. Štel bo dvojno, tako za točke Alpske lige kot državnega prvenstva. Foto: Matic Ritonja/Sportida

"To je bil najtežji poraz v letošnji sezoni. Dotaknil se je vseh. Doživeli smo ga zelo čustveno, od igralcev, trenerjev, vodstva do navijačev. Na petkovem derbiju se bo pokazalo, ali ima ekipa ali pa kar ves klub značaj, da si zasluži nositi rdeč dres ali ne," se je na torkov boleč večer v Podmežakli ozrl predsednik HDD Sij Acroni Jesenice Anže Pogačar in izrazil upanje, da bodo v petek na domačem derbiju s HK SŽ Olimpija (19. uri) pokazali gorenjsko trmo in se borili do zadnje sekunde. Ob tem je spregovoril tudi o torkovem nesporazumu, kot ga je poimenoval, po katerem je navijaška skupina Red Steelers Ultras Jesenice napovedala bojkot petkovega derbija, in tem, da je težko vedeti, kateri derbi po vrsti bo to.

Podmežakla bo v petek prizorišče novega spopada največjih slovenskih hokejskih tekmecev z Jesenic in Olimpije. Kateri po vrsti bo, je težko reči. Oktobrskega, na katerem so zmaji v Tivoliju do zmage prišli po kazenskih strelih, se je označevalo kot jubilejnega 500., a ob tem začetek tekmovalnega rivalstva postavljalo v leto 1954. Jeseničani so pozneje brskali po zgodovini in po besedah legendarnega železarja Borisa Čebulja prišli do podatka, da hokejsko rivalstvo med Jesenicami in Ljubljano sega v leto 1949. V petek ob 19. uri bodo tako zaznamovali 70 let te tekmovalnosti.

Predsednik HDD Sij Acroni Jesenice Anže Pogačar upa, da bodo v dvorano privabili lepo število gledalcev, predvsem pa, da bodo Jeseničani, ki bodo pogrešali nekaj igralcev, dokazali, da si zaslužijo nositi rdeči dres.

V četrtkovem dopoldanskem pogovoru je bil kritičen do nekaterih predstav trenutno 13. železarjev, na katerih so prepoceni zapravljali točke, razpravljal tudi o tem, da je komu od fantov morda res preveč samoumevno, da nosi rdeči dres, in spregovoril tudi o financah. Pa tudi o navijaški skupini, ki je napovedala bojkot derbija, a Pogačar upa, da se to ne bo zgodilo.

Kako napredujejo priprave na petkov derbi, ko boste praznovali 70 let rivalstva med Jesenicami in Ljubljano?

Derbi je vselej nekaj posebnega. Tudi ta bo, ker smo ugotovili, da je bila prva tekma med rivaloma odigrana leta 1949, tako da v letošnjem letu lahko praznujemo 70 let tega rivalstva. Gre za izjemno tradicijo v slovenskem športnem prostoru, pa tudi širše v regiji. Zelo smo ponosni, da smo lahko del tega.

Dela je bilo nekoliko več, kot se za derbi spodobi, a potrudili smo se tudi s pripravo pestrega spremljevalnega programa, želimo si, da bi bil derbi zanimiv, da bi bilo gledalcem udobno in prijetno, da bodo preživeli lep športen večer.

"Ob tako dolgi tradiciji je težko res vedeti, katera tekma po vrsti bo to. Zagotovo se je kakšen podatek v vseh letih izgubil, zato ne želimo nikogar obtoževati, da je dal napačne informacije," pravi predsednik HDD Sij Acroni Jesenice Anže Pogačar. Foto: Vid Ponikvar V tej sezoni je po mojem mnenju premalo derbijev. Menim, da bi morale biti tekme državnega prvenstva med Olimpijo in Jesenicami ločene od Alpske lige, da bi imeli v rednem delu vsaj dva derbija doma in v Ljubljani. Konec koncev so derbiji in čustveni naboj tisti, ki pritegnejo. Najboljša reklama za hokej. Upam, da se bo v prihodnosti z derbiji dvignilo zanimanje za preostale tekme, da se bodo ljudje odzvali v večjem številu.

Lani je bila zgodba drugačna, bilo jih je mnogo. Tudi hokejisti so bili takega mnenja.

Če jih je 12 ali 14 v eni sezoni, je res preveč. To je bila druga skrajnost. Mislim pa, da bi bili štirje derbiji v rednem delu sezone realna številka. Seveda je potem vse odvisno od tega, ali se srečaš v končnici in v finalu državnega prvenstva.

Pred zadnjim derbijem v Ljubljani se je govorilo o derbiju številka 500 in začetek rivalstva postavljalo v leto 1954. Takrat se je sledilo podatkom Andreja Stareta, pri Hokejski zvezi Slovenije so dejali, da stvari posebej niso preverjali. Sploh vemo, kateri derbi po vrsti bo jutrišnji?

Osebno ne vem (smeh, op. a.). Po statistki naj bi bil 501., a mislim, da je ob tako dolgi tradiciji težko določiti pravo številko. Po tistem derbiju je bil v Dnevniku objavljen članek, v katerem je bil izražen dvom o tem, ali gre res za 500. derbi.

Mi smo nato vprašali gospoda Borisa Čebulja, ki je še edini živeči iz tiste ekipe in generacije. On nam je dejal, da sta bili leta 1949 na Jesenicah v istem dnevu, dopoldne in popoldne, odigrani dve tekmi. Jesenice takrat še niso bile Jesenice, temveč športno društvo Jože Gregorčič, a kljub temu to letnico lahko štejemo kot začetek rivalstva. Sprva v Ljubljani naj ne bi hoteli odigrati te tekme, a so jih le prepričali in so prišli. Nato smo preverili še v nekaterih knjigah, v katerih prav tako piše, da se je začelo leta 1949.

Ponosni smo, da bo gospod Čebulj vrgel prvi plošček na petkovi tekmi.

V Podmežakli bodo obeležili 70 let hokejskega rivalstva med Jesenicami in Ljubljano, za katerega je Boris Čebulj, ki bo vrgel prvi plošček, dejal, da se je začelo že leta 1949. Kateri derbi Gorenjcev in Ljubljančanov po vrsti bo gostila Podmežakla, je težko reči. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Vam je žal, da te letnice niste navedli že pred oktobrskim derbijem?

Vsi smo verjeli tistim podatkom, statistiki. Škoda, da se v slovenskem hokeju vseskozi nekaj dogaja. Ne vem, ali imamo res tako smolo, da smo rojeni pod nesrečno zvezdo. Težko se uskladimo še pri tem, katera tekma je.

Se pa ob tem zavedamo, da je ob tako dolgi tradiciji težko res vedeti, katera tekma po vrsti bo to. Zagotovo se je kakšen podatek v vseh letih izgubil, zato ne želimo nikogar obtoževati, da je dal napačne informacije.

Si pa želim, da če smo rekli, da je bil 500., zdaj štejemo naprej, kot se spodobi, da bo statistika pravilna. Zdaj je to z vso tehnologijo lažje, kot je bilo v preteklosti, ko še ni bilo interneta, ko se je lahko marsikaj kje izgubilo.

Tik pred derbijem je vaša ekipa v torek doživela nov boleč poraz. Enajst sekund pred koncem rednega dela so vodili, nato pa poraz v podaljšku in namesto treh zgolj ena točka. Zgodba, ki smo jo v tej sezoni videli že mnogokrat ...

Res je. Za ta poraz lahko rečem, da je bil najtežji v letošnji sezoni. Dotaknil se je vseh. Doživeli smo ga zelo čustveno, od igralcev, trenerjev, vodstva do navijačev. Na petkovi tekmi se bo pokazalo, ali ima ekipa ali pa kar ves klub značaj, gorenjsko trmo, da bo pokazala, ali si zasluži nositi rdeč dres ali ne.

Varovanci Mitje Šivica so v torek spet izgubili po preobratu v izdihljajih srečanja in dragocene točke podarili Salzburgu. "To je bil najtežji poraz sezone," meni Pogačar. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Se vam zdi, da je v teh časih, ko je po sili razmer priložnost med železarji dobilo kar nekaj fantov, ki je v boljših razmerah ne bi, za koga preveč samoumevno, da nosi dres?

Fantje so na treningih pridni in delavni. Pri tem jim nimam česa očitati. A ko si enkrat v takšnem okolju, na Jesenicah pa vemo, da je okolje bolj zahtevno, moraš biti pri stvari tudi pri drugih stvareh, pa naj bo to priprava, osredotočanje na tekmi, način življenja.

Morda je res, da se kdo ne zaveda, kako težko je bilo nekoč priti v jeseniško slačilnico in ekipo, koliko truda in znanja je bilo treba pokazati, predvsem pa želje in borbenosti. Zdaj imajo priložnost. Tisti, ki želi nekaj v hokeju narediti, ima letos možnost, da jo izkoristi. Tisti, ki je ne bo, bo moral svojo srečo iskati kje drugje.

En poraz na tak način v zadnji minuti je smola, za drugega morda še lahko rečemo, da je nesrečen, ko jih je pa enkrat pet, šest, sedem v sezoni, je treba prevzeti neko odgovornost. Iz napak se je treba naučiti. Zavedam se, da se v želji dogajajo napake, a da se te nenehno ponavljajo, ni dobro.

"Če lahko igramo proti Asiagu, Olimpiji, Pustertalu enakovredno, potem me ne bo nihče prepričal, da ne moremo tudi proti Bregenzerwaldu." Foto: Peter Podobnik/Sportida Z izjemo dveh nasprotnikov nas ni nihče absolutno nadigral na tekmah. Točke smo tako bolj ali manj podarjali. In to najbolj boli. Če se bi iz tega kaj naučili in napredovali, bi lahko rekli "dobro, mlada ekipa je šla skozi ta proces in rasla", a če se to pet mesecev kljub dnevnim opozorilom in sestankom ponavlja, potem je nekaj narobe.



Če lahko igramo proti Asiagu, proti Olimpiji, Pustertalu enakovredno, potem me ne bo nihče prepričal, da ne moremo biti enakovredni tudi Bregenzerwaldu.

Kako ukrepati? Prav veliko s spremembami v kadru trenutno ni mogoče.

Kakšne manjše stvari lahko spremenimo, prav veliko pa zagotovo ne. Se pa že kažejo stvari za naslednjo sezono, vsak si sam odpira ali pa zapira vrata za prihodnost v našem klubu ali pa pri odhodu v tujino.

Pri mladi ekipi je razumljivo, da manjkajo izkušnje, ne sme pa manjkati borbenosti, želje, ponosa zaradi tega dresa, discipline v igri, koncentracije. To je stvar vsakega posameznika, ne trenerja. Če pokaže 20-krat in 30-krat pove neko stvar, če pred začetkom zadnje tretjine gledamo, kaj se ne sme zgoditi, potem pa se že šestič zgodi ravno to, potem ne vem ...

"Točke smo bolj ali manj podarjali. In to najbolj boli. Če se bi iz tega kaj naučili in napredovali, bi lahko rekli 'dobro mlada ekipa je šla skozi proces in rasla', a če se to pet mesecev kljub dnevnim opozorilom in sestankom ponavlja, potem je nekaj narobe," je nad zapravljenimi priložnostmi razočaran Pogačar. Foto: Vid Ponikvar

Potem dragocene točke, s katerimi bi bili precej višje na lestvici (trenutno so 13.), splavajo po vodi.

Slika na lestvici bi bila s temi podarjenimi točkami na računu povsem drugačna. Malce evforije bi bilo, vsi bi bili zadovoljni z mlado ekipo, na petkovi tekmi bi bilo 500 navijačev več ... Za vse bi bilo lažje.

Cilj kljub številnim podarjenim točkam ostaja isti, priti v končnico Alpske lige.

Da, ne bomo odstopili od svojega cilja. V Sloveniji je to naslov državnega prvaka, v Alpski ligi pa končnica. Priti med osem. Nato pa poskušati presenetiti nasprotnika. Tega, da se ne bi uvrstili v končnico, si ne moremo privoščiti, to bi bila prava katastrofa, sezona pa bi bila ocenjena kot najmanj uspešna, odkar obstaja HDD Sij Acroni Jesenice.

"Verjamem, da so toliko zreli in da imajo toliko radi hokej, da bodo prišli. Zavedamo se, da brez vseh navijačev nima smisla, hokej se igra zanje, hokejisti si želijo, da gledajo polne tribune." Foto: Vid Ponikvar Torkov večer je razjezil člane navijaške skupine Red Steelers Ultras Jesenice. Zapisali so, da se fantje, kot je običaj pred derbijem, vrnejo na led, a se niso. Napovedali so bojkot petkovega derbija. Ste se pogovorili z njimi?

V sredo smo imeli sestanek z navijači. Nekako se je zgodil nesporazum oziroma šum v komunikaciji. Fantje so po tekmi, kot vedno, pozdravili navijače, potem so odšli v slačilnico, kjer je sledil res dolg sestanek. Če običajno traja pet minut, je tokrat več kot pol ure.



Pred vsakim derbijem je bila navada, da na zadnji tekmi pred njim, ne glede na zmago ali poraz, igralci pridejo nazaj na led, da jim navijači nekaj zapojejo, povedo kakšne motivacijske besede za derbi. Tokrat pa so imeli igralci res dolg sestanek, navijači niso vedeli, da sestanek traja tako dolgo, in so mislili, da jih fantje ignorirajo, da nočejo priti ven, zato so bili užaljeni in so se odločili, da jih na derbiju ne bo.

Kaj ste se pogovorili? Bodo prišli ali bodo res bojkotirali tekmo?

Pravijo, da se bodo danes (govorili smo v četrtek dopoldan, op. a.) odločili. Verjamem, da so toliko zreli in da imajo toliko radi hokej, da bodo prišli. Zavedamo se, da brez vseh navijačev nima smisla, hokej se igra zanje, hokejisti si želijo, da gledajo polne tribune.

Na Jesenicah imajo kar nekaj težav z igralskim kadrom za petkovo tekmo. Med drugimi bo manjkal tudi izkušeni napadalec Jaka Ankerst. Vratar Antoine Bonvalot se je po izpahu rame v postavo vrnil v torek, čeprav so mu zdravniki predpisali še nekaj počitka. Foto: Sportida Kako je z zdravstvenim kartonom pred petkovim derbijem?

Jaka Ankerst si je na tekmi državnega prvenstva z Mariborom natrgal kolensko vez, tako da ga še mesec dni ne bo. Gašper Korošec je na tekmi državnega prvenstva proti Triglavu utrpel pretres, tako da ga tudi vsaj še mesec dni ne bo. Žan Primožič si je na svetovnem prvenstvu do 20 let poškodoval ramo. Ti, ki imajo dvojno registracijo s Hidrio, Timotej Kočar, Patrik Rajsar, Nik Širovnik, ne smejo igrati, ker tekma šteje tudi za državno prvenstvo.

Kar precej težav.

Težav imamo precej, da, ampak po drugi strani je to priložnost za preostale, da se pokažejo in izkoristijo priložnost.

Kako pa je v klubu s financami? So stvari za letošnjo sezono urejene?

Letos je vse v redu. Tudi za lani smo nekatere stvari poplačali. Tudi dobaviteljem, tako da smo zmanjšali ta dolg za okoli 70 odstotkov.

Pa fantom, ste za lani poplačali vse?

Nekaj dolga še ostaja, smo pa tudi tu dolg zmanjšali približno na polovico.

